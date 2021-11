Støre-regjeringen: Stopper 20 mill. til demping av ulvekonflikt

Yngling (av et rovdyr): Yngling hos et rovdyr er når et hunndyr føder unger. Hvert kull er én yngling.

Revirmarkerende par av ulv: Et par med ulver (hann og hunn) som lever sammen i et bestemt område. Dette området forsvarer de mot andre ulver, og kalles for et revir. At paret er revirmarkerende betyr rett og slett at de tisser og på andre måter markerer grensene for dette området de bor i.

Rovvilt: Rovvilt er et begrep som kan ha to betydninger. Til hverdags tenker vi på rovvilt som alle rovdyrene sammen med alle rovfuglene. Rovvilt brukes også som et juridisk begrep som inkluderer ulv, jerv, bjørn, gaupe og kongeørn.

Rovdyrsonen: Rovdyrsonen er akkurat som ulvesona en folkelig forkortelse av «forvaltningsområde for rovdyr». Vi har et forvaltningsområde for hvert av de store rovdyrene, og disse forteller oss hvor vi skal, og hvor vi ikke skal ha rovdyr.

Ulvesonen: Ulvesonen er populærnavnet for det som egentlig heter «forvaltningssone for ynglende ulv». Her har myndighetene bestemt at vi skal ha ulv.

Kvotejakt: Kvotejakt er et fint ord for «vanlig jakt» hvor jegere kan jakte på dyr innenfor en gitt kvote. Denne kvota begrenser maksimalt antall dyr som kan felles i hvert område hvert år. Av de fire store er det kun gaupe som kan jaktes via kvotejakt.

Lisensfelling: Lisensfelling er når jegere feller store rovdyr som et tiltak for å forhindre skade mot beitedyr eller lignende. I praksis foregår lisensfelling på samme måte som jakt, men hensikten er altså forskjellig. For å kunne drive med lisensjakt må man være registrert som lisensjeger. Både bjørn, ulv og jerv kan felles via lisensfelling.

(Kilder: Besøkssenter rovdyr, Miljødirektoratet. )