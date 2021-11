Journalist dømt etter dødsulykke

Mannen er dømt for uaktsomt drap på en kvinne i 80-årene, og har anket dommen.

Av Siri Berge Christensen

Fredag ble mannen, som er en journalist i 60-årene, dømt til 75 dagers ubetinget fengsel for uaktsomt drap etter at han i fjor sommer førte en bil som kom over i motgående kjørefelt og frontkolliderte med en annen bil.

I tillegg mister han retten til å føre bil i tre år, og må betale den omkomne kvinnens pårørende til sammen 375 000 kroner i oppreisning.

Mannen nektet straffskyld, og ifølge Dagbladet har han anket dommen.

Det var 22. juli 2020 at to biler frontkollidere på E6 ved Grytvikmoen i Saltdal kommune i Nordland. Mannen er ikke hjemmehørende i kommunen hvor kollisjonen skjedde.

Det var to personer i den ene bilen, og tre i den andre. En kvinne i 80-årene ble bekreftet omkommet på stedet, mens de fire andre ble fløyet til sykehus.

Det har tidligere vært kjent at påtalemyndigheten mener at mannen sovnet bak rattet.

I dommen fremkommer det at mannen har forklart at han et øyeblikk rett før ulykken «er borte». I retten ga han uttrykk for at han ikke forsto hvorfor han sovnet.

– Dette var et beklagelig uhell, men det er vanskelig å se at det skyldes noe strafferettslig uaktsomhet fra min klients side. Ikke alle uhell er straffesaker, sa mannens forsvarer, John Christian Elden, da tiltalen ble kjent.

I retten anførte forsvarer Elden at en brå rattbevegelse må være årsaken til

kjøremønsteret, samt at dette indikerer bevissthetstap og ikke søvn. Etter omfattende undersøkelser utelukker imidlertid tingretten at han hadde et bevissthetstap som forårsaket ulykken.

Retten legger derfor til grunn at mannen sovnet bak rattet, og at dette var årsaken til ulykken.

«Retten finner at tiltalte kan bebreides for å ha sovnet bak rattet, fordi han hadde kjent seg trett før han sovnet. Han har dermed opptrådt uaktsomt. Tiltaltes forklaring i retten om at han ikke husker å ha følt tretthetstegn forut for ulykken, finner retten trygt å kunne se bort fra» heter det i dommen.