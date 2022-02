FØLGER MED: Johannes Nes (69) og Konrad Molland (69) måler vannstanden i Veitastrondsvatnet. Begge har blitt rammet av flom både i 2014, 2018 og 2020.

Ordføreren om kraftstriden i Veitastrond: - Det kan ikke fortsette slik

BERGEN (VG) Ordfører Ivar Kvalen (Sp) i Luster sier konflikten mellom bygdefolk i Veitastrond og Sognekraft må løses, men erkjenner: - Det er krevende når frontene er så steile.

– Vi må finne en løsning på dette, og komme oss videre. Det kan ikke fortsette slik, sier Kvalen til VG.

Søndag fortalte VG om innbyggere i den vesle bygda med rundt 120 innbyggere som har politianmeldt det lokale kraftselskapet for juks med vannstandsmålinger og brudd på konsesjonsvilkårene.

Selskapet avviser beskyldningene.

– Sognekraft har gjort alt i sin makt for å unngå flom, sa konsernsjefen i selskapet, Terje Bakke Nævdal, i en generell kommentar til anmeldelsen.

Siden 2014 har det vært to større og flere mindre flommer i den lille bygda i Luster kommune. Flere innbyggere har fått skader på husene sine.

SKUFFET: Bjørn K. Skovly hevder NVE ikke har reagert på flomstituasjonene som oppsto i Veitastrond. Skovly sier han har fått vann inn i underetasjen på huset sitt to ganger de siste årene.

Bygdelaget mener flomproblemene skyldes at det lokale kraftselskapet ikke slipper ut nok vann når det er varslet ekstremnedbør og mildvær.

De hevder at Sognekraft i over ti år urettmessig har operert med et vannstandsmål som er 20 centimeter høyere enn det som er fastsatt i konsesjonen.

Forrige fredag anmeldte de Sognekraft for bedrageri. Etter noen dager ble saken henlagt av politiet og overført til Norges vassdrags- og energidirektorat NVE, som er tilsynsorgan for kraftselskapene.

Bygdefolk i Veitastrond opplyser til VG ta de vil påklage politiets henleggelse av anmeldelsen mot Sognekraft. Flere reagerer på at politiet har overlatt saken til NVE.

– Det er jo spesielt at de henviser til NVE, som er tilsynsorganet for slike reguleringer. De har jo ikke reagert på flomsituasjonene som plutselig oppsto etter så mange år med regulering, og dermed skal de på sett og vis etterforske seg sjøl også. Det er jo spesielt, sier Bjørn K. Skovly, som er en av de flomrammede som har anmeldt Sognekraft.

REAGERER: Cathrine Hilleren Nes mener det er uhørt at politiet har overlatt anmeldelsen mot Sognekraft til NVE.

Styremedlem i Veitastrond bygdelag, Cathrine Hilleren Nes, sier dette:

– At NVE skal granske denne saken synes jeg er både uhørt og ironisk. NVE er tilsynsorgan, og etter vår mening har de ikke fulgt opp Sognekraft godt nok, sier hun.

Skovly sier saken ble anmeldt i håp om at forholdene skulle bli skikkelig

gjennomgått.

– Nå må de fortsatt leve i usikkerhet vår og høst, sier Skovly.

STORFLOM: Her ror Bjørn K. Skovly sammen med Luster-ordfører Ivar Kvalen i kano under storflommen i 2018.

Luster kommune eier 6,9 av aksjene i Sognekraft AS. Ordføreren er varamedlem til styret i selskapet, men sier han aldri har møtt på styremøter. Styrelederen i Sognekraft er medlem i kommunestyret Luster.

Kvalen sier til VG at det ikke er akseptabelt når innbyggere opplever å få boligene sine flomskadet tre ganger i løpet av seks-syv år.

Han mener Sognekraft har sin del av ansvaret for å løse konflikten.

– Også Sognekraft må være med på laget. Selskapet henter ut enorme verdier fra Veitastrond. Selv om det blir konkludert med at de ikke har gjort noe galt, har de et ansvar. Vi må finne en eller annen måte å løse dette på.

ORDFØRER: Ivar Kvalen (Sp) er ordfører i Luster kommune og varamedlem til styret i Sognekraft AS. Bildet er tatt på Kvalens hjemsted Hafslo i 2021.

Kvalen sier det er grunn til å tro at manøvreringsreglementet for vassdraget bør moderniseres, for å ta større høyde for klimaendringer og endringer i værtyper.

– Et spørsmål er om man bør gjøre mer for å forberede seg når det er meldt store nedbørsmengder, og i større grad tappe ned vannet enn man gjør i dag.

Kvalen sier han har dyp medfølelse med de som flere ganger har fått skader på bygninger og avlinger i Veitastrond.

– Jeg forstår at de føler seg maktesløse. I kommunen jobber vi for et best mulig utfall. Men det er krevende når frontene er så steile, sier han.

Konsernsjefen i Sognekraft har via selskapets kommunikasjonsansvarlige opplyst at han ikke ønsker å kommentere uttalelsene til ordføreren.

VG har lagt kritikken fra Bjørn K. Skovly og Cathrine Hilleren Nes frem for NVE. Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i tilsyns- og beredskapsavdelingen i NVE skriver i en e-post til VG at NVE tar rollen som tilsynsmyndighet på største alvor.

– Vi har forståelse for at bygdefolket i Luster er bekymret for konsekvensene av flomsituasjoner. Vi er også opptatt av at regulanten skal gjøre det de kan, innenfor sitt reglementet, for å dempe konsekvenser av flommer.

Hegg Gundersen skriver at NVEs rolle som tilsynsmyndighet er å følge opp at regulantene drifter kraftverkene i tråd med konsesjonsvilkårene.

– Dersom vi avdekker brudd på vilkårene kan vi gi en reaksjon i form av krav om retting, et overtredelsesgebyr eller en anmeldelse.

FORSTÅR BEKYMRING: Seksjonssjef Mari Hegg Gundersen i NVE sier de har forståelse for at bygdefolket i Luster er bekymret for konsekvensene av flomsituasjoner.

I fjor høst opprettet NVE tilsynssak med Sognekraft etter å mottatt henvendelser knyttet til manøvreringen av Årøyvassdraget.

– I denne saken jobber vi fortsatt med å gjennomgå dokumentasjonen vi har mottatt. Vi undersøker samtidig om vannstanden måles i tråd med kravene som er satt.

Hun skriver at forholdene i Veitastrondvatnet er utfordrende i en flomsituasjon fordi vannet er langt og smalt og har et trangt utløp.

– Det betyr at vannstanden normalt ikke vil være den samme ved utløpet av vannet som ved innløpet. Under store flommer vil forskjellen i vannstanden mellom nord og syd i vannet kunne være stor. Kravene til vannstand i konsesjonen, gjelder vannstanden målt ved utløpet i sydenden av Veitastrondsvatnet.

Det trange utløpet gjør at vannstanden varierer i takt med tilsiget, dette gjelder også etter utbyggingen, påpeker hun.

– Konsekvensen er at med mye smelting fra breene og mye regn så vil vannstanden kunne bli høyere enn ønskelig. Ved store flommer er det begrenset hvor fort vannet kan tappes fra Veitastrondvatnet, uten å forsterke flommen i vassdraget nedenfor, eksempelvis Hafslovannet. Da Sognekraft fikk tillatelse til å regulere Veitastrondvatn i 1980 var det et krav om at reguleringen ikke skulle forsterke flommen videre nedover, men søke å dempe de regelmessige skadelige flommene i vassdraget.