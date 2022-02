REGJERINGSKAMERATER: Audun Lysbakken (SV) og Trond Giske (Ap) satt begge i Stoltenberg II-regjeringen. Her i Stortinget i 2011 – for over ti år siden.

Giske ut mot utenlandskabler – støtter SV-forslag

SV-leder Audun Lysbakken får støtte for sitt strømforslag fra uventet hold: tidligere Ap-nestleder Trond Giske.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De høye strømprisene i vinter har ført til en strømkrise som herjer i landet. Etter flere runder med krisepakker til strømkundene, kappes politikerne om å løse det langsiktige problemet.

SV-leder Audun Lysbakken mener at kabler til utlandet er en medvirkende årsak til at strømprisene denne vinteren har vært historisk høye. Han krever at Norge må forhandle med Tyskland og Storbritannia om dagens kabelavtale.

– Det som skulle være utvekslingskabler, kan ikke tillates å bli rene eksportkabler, og det mener vi det må være grunnlag for å gå i dialog om, sa Lysbakken på NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen.

– Markedskreftene herjer med norske strømkunder, sa han.

Giske: Krever forhandlinger

Støre-regjeringen er uenige. Men tidligere Ap-nestleder og nå leder av Nidaros sosialdemokratiske forum, Trond Giske, støtter Lysbakken i forslaget om å forsøke å forhandle med Tyskland og Storbritannia.

– Der er vi enige. Vi må gå gjennom de avtalene som er inngått, og se hva slags forhandlingsmuligheter som ligger der, sier Giske til VG.

– Jeg frykter at den forrige regjeringen forhandlet bort et spillerom her. Det er veldig alvorlig i så fall. Med den sterke energileveransen som Norge har til Europa, særlig på gass, bør vi ha en god forhandlingsposisjon. Vi trenger ikke gå med lua i hånden inn i forhandlingene.

LEDER IGJEN: Trond Giske har blitt leder i et splitter nytt lokallag i Trondheim Ap.

Giske mener at hans partileder, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), har levert gode kortsiktige løsninger – men at krisepakker ikke holder i lengden.

– Det er et godt krisetiltak, men ikke en permanent løsning, sier han og fortsetter:

– Det er ganske enkelt sånn at så lenge Sør-Norge er koblet til Europa med fri flyt av strøm, vil prisene bli de samme. Så lenge man fritt kan eksportere, så vil strømmen gå dit produsentene får mest penger for den.

Nidaros sosialdemokratiske forum vedtok en uttalelse om strøm på årsmøtet 31. januar.

– Vi ønsker ikke at europeisk etterspørsel skal bestemme norsk strømpris. Da må vi skaffe oss en mulighet til å regulere krafteksport, sier Giske.