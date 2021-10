SP-ORDFØRER: John-Erik Vika er ordfører for Senterpartiet i Eidsvoll – og har lang fartstid i politiet. Han er en av Senterpartiets ikke mindre enn 138 ordførere. Partiet har i tillegg 114 varaordførere.

Indre press om at Sp leverer lensmannskontor

Sp-folk nær folk har store forventninger til at en ny regjering gjenåpner nedlagte lensmannskontor eller tjenestesteder med politi.

– En nødvendig virkeliggjøring av bedre tjenester nær folk, sier Sp-ordføreren John-Erik Vika.

Han er ordfører i selveste grunnlovskommunen Eidsvoll. For to år siden sto han side ved side med partileder Trygve Slagsvold Vedum da Senterpartiet startet sin valgkamp ved Eidsvollbygningen.

Tidligere var Vika politioverbetjent. Han mener å kjenne behovet for et mer permanent tilstedeværende politi der lensmannskontorene er lagt ned.

– Vi har vært tydelige på at politietaten skal styrkes i hele Norge. Nye tjenesteenheter er lovet etablert. Det er et av våre viktigste grep for bedre tjenester nær folk, sier Vika til VG.

Senest i august uttalte Trygve Slagsvold Vedum at det skulle etableres 20 lensmannskontorer allerede i 2022.

Samtidig har Høyre har advart mot at Sp-valgløftene blir rene mageplask.

VEDUM OG VIKA: Eidsvoll-ordfører John-Erik Vika (Sp) iførte seg grønn parti-piké da partileder Trygve Slagsvold Vedum valgte å starte kommunevalgkampen 2019 i grunnlovskommunen.

Sp-valgløfter og partiprogram 2021–2025 Opprette lensmannskontor og politiposter gjennom en fireårig «opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti». Planen iverksettes fra 2022 og skal i løpet av en fireårsperiode etablere et antall nye tjenesteenheter etter dialog mellom politimester og kommunene. Hvor mange nye enheter som opprettes, avgjøres årlig.

Etablere lokale politistasjoner/ -poster i bydelene i større byer.

Stille krav til hvilke funksjoner og tjenester et lensmannskontor skal ha for å sikre innholdet i tjenesten.

Sikre at kravene til responstid utvides og oppfylles i hvert enkelt politidistrikt.

Legge ned Politidirektoratet og overføre oppgavene til politidistriktene, særorganene og Justisdepartementet.

Reversere domstolsreformen og gjenopprette tingretter og jordskifteretter som ble nedlagt i 2021. (Kilde: Senterpartiets stortingsvalgprogram 2021–2025 – «Vi tror på hele Norge».) Vis mer

I Eidsvolls nabokommune Nes med 25.000 innbyggere – på grensen til Innlandet (Hedmark) sitter Sp-gruppeleder Tom Roterud og savner det nedlagte lensmannskontoret i Årnes.

– Det var sterke reaksjoner her da lensmannskontoret ble nedlagt her. Det som ble kalt en nærpolitireform har medført en fjernere polititjeneste for oss, sier Roterud til VG.

Han har et håp om at det kommer et eget polititjenestested til Nes.

– Men jeg ser at det er utfordrende å få dette igjennom – først i regjering og så gjennom et stortingsflertall, legger Roterud til.

MISTET NÆRPOLITIET: Sigrun Wiggen Prestbakmo er Senterparti-ordfører i Salangen.

Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) er ordfører i Salangen kommune i Troms og Finnmark. Det er en av kommunene som mistet sitt lensmannskontor som følge av den borgerlige regjeringens nærpolitireform. Prestbakmo forteller at det har medført store kostnader for lokalsamfunnet:

– Bare fra 2017 til 2019 økte de årlige kostnadene til vårt deltidsbrannvesen fra 92.000 kroner til nesten en halv millioner kroner. Fordi de har måtte ta oppdrag som politiet før tok. Foreldre i en av nabokommunene våre sier til barna sine: «Ring brannvesenet hvis det skjer noe – da er det i hvert fall noen som kommer, fordi politiet er så langt unna».

Nærmeste lensmannskontor til Salangen er Setermoen som ligger omtrent en halv times kjøretur unna, men ordførerne mener også at de har for lite ressurser, og at for mye ressurser går til de store byene.

NES-POLITIKER: Tom Roterud er lokal Senterparti-topp i Nes kommune på Øvre Romerike.

– Vi krever at regjeringen går i dialog med lokalsamfunnene som har mistet sine politiressurser, for å finne ut hvordan man kan få mest mulig reelt nærpoliti og hva lokale behov er, sier Prestbakmo til VG.

Men hun har ikke tro på at det gjenopprettes noe nytt lensmannskontor i Sjøvegan, som er sentrum i Salangen.

– Nei, jeg tror ikke på julenissen. I reformperioden har det dessverre blitt fjernet for mange funksjoner fra det vi tidligere kjente som lensmannskontorene. Men jeg forventer at vi får et polititjenestested her, og et reelt nærpoliti.

SP-TOPP I LIER: Espen Lahnstein er varaordfører og gruppeleder for Senterpartiet i Lier kommune i Viken (tidligere Buskerud).

I Lier – en Viken-kommune mellom Drammen og Oslo, er Espen Lahnstein (Sp) varaordfører. Navnet sladrer om at han er sønnen til selveste Sps førstedame og Nei-dronning Anne Enger (tidligere Lahnstein).

Også Lahnstein har forventninger:

– Nå skal jeg ikke uttale meg på vegne av Slagsvold Vedum, men hvis ikke denne reformen (nærpolitireformen, red.anm.) blir reversert, så vil det bli meget krevende for Senterpartiet å komme ut av dette på en god måte, advarte Lahnstein i lokalavisen Lierposten en ukes tid etter valget.

Han modererer seg noe etter at nyhetene kom fra Hurdalsjøen Hotell onsdag om at det etter alt å dømme blir en Sp- og Ap-basert regjering – slik Sp-landsmøtet ønsket seg i juni.

INGEN LENSMANN: Fra valgkampen tidligere i høst: Sp-representant Sandra Borch titter inn vinduet til et tidligere lensmannskontor i Tjeldsund.

– At Senterpartiet eventuelt havner i en mindretallsregjering gjør ikke at vi lokalpolitikere har mindre forventninger. Men det er selvsagt gi og ta – som alltid i slike regjeringsforhandlinger som nå pågår, sier varaordfører Lahnstein til VG.

Senterpartiets sannsynlige regjeringspartner, Ap, har ikke villet gå så langt som Sp om å gjenåpne lensmannskontorer eller politistasjoner. Partiet er i likhet med Sp misfornøyd med gjennomføringen av den såkalte nærpolitireformen - men har nøyd seg med å kreve mer ressurser ut til politidistriktene.

Justispolitisk talsperson Jenny Klinge i Sp vil ikke si noe om forventningene ute blant Sps mange lokalpolitikere. Men hun skriver i en sms:

«Eg kommenterer ikkje på slikt no medan våre øverste tillitsvalte forhandlar. Dei gjer det på bakgrunn av vår vedtekne og lova politikk, og eg stoler på dei.»