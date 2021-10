P-AVGIFT PÅ JOBB: Oslo kommune ønsker å innføre p-avgift ved parkering på arbeidsgivers p-plasser, både for kommunale og private virksomheter.

Oslo vil kunne pålegge å ta betalt for privat parkering

Oslos rødgrønne byråd vil at regjeringen gir klarsignal til at kommunen kan kreve at det skal tas betalt for parkering på privat eiendom.

Det fremgår av budsjettforslaget for 2022, hvor det står:

«Regjeringen må fjerne barrierer som hindrer utslippskutt i storbyene og forsterke virkemiddelbruken ut over det som ligger i regjeringens klimaplan, som for eksempel:

– Sikre forskrift som gir kommunene lov til å kreve at det tas betalt for privat parkering, for eksempel ved arbeidsplasser, for å stimulere til økt bruk av kollektiv, gange og sykkel ved arbeidsreiser.»

– Hva legger byrådet i dette?

– Målet er å øke antall reiser til fots, på sykkel og kollektivt på bekostning av bil. Veitrafikken står for nær halvparten av klimautslippene i Oslo. Bilene opptar også mye verdifull plass, sier byråd for miljø- og samferdsel Sirin Hellvin Stav (MDG).

JA TIL P-AVGIFT PÅ JOBB: – Tiltaket vil kutte biltrafikken og bedre folkehelsen, sier byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Sirin Hellvin Stav (MDG).

Hun understreker at p-avgiften er tenkt for næringsvirksomheter, kjøpesentre og kommunens virksomheter

– Privatpersoner skal ikke betale for å stå på egen eiendom.

Miljøbyråden sier p-avgiften er særlig aktuell for de som kjører til jobben på sentrumsnære virksomheter og ved knutepunkter der det allerede er mange alternativer til bilen.

– Da tror vi flere velger bein eller buss til jobben. Det er mange i Oslo som har tilgang til gratis parkering på arbeidsplassen, noe vi vet øker sannsynligheten for at man tar bilen.

– Er det rimelig at det ilegges parkeringsavgift for å parkere et sted som eies av arbeidsgiver?

– Ja, fordi det stimulerer til miljøvennlig transport. Utslipp knyttet til arbeidsplasser står for en betydelig andel utslipp fra personbiltrafikken, en beregning viser viste 24 prosent i 2018.

Hvem får inntektene?

– Hva skal det koste?

– Det har vi ikke drøftet. I første omgang ber vi nå om en hjemmel fra regjeringen. Men det kan for eksempel koste det samme som det koster å parkere i det området der virksomheten ligger.

– Hvordan skal p-avgiften kreves inn?

– Gjennomføring i praksis må ses nærmere på når forskriften utarbeides. Den aktuelle myndigheten må legge rammene.

– Hvem skal ha inntektene?

– Det må regjeringen legge rammene for i selve forskriften, men poenget er ikke at kommunen skal tjene penger. Formålet er å gi kommunene et viktig og faglig anbefalt virkemiddel for å begrense biltrafikk i byene. De store byene i Norge har bedt om å få muligheten, for å lykkes med å kutte utslipp.

– Det har vært store opprør mot bompenger. Hvordan vurderer du reaksjoner overfor p-avgift på jobben?

– Jeg tror oslofolk flest er interessert i å bidra i klimadugnaden. To av tre arbeidsreiser i Oslo skjer allerede til fots, på sykkel eller med kollektivt.

Oppfordrer arbeidsgivere

Alle Oslo kommunes virksomheter vil bli bedt om å vurdere om parkeringsplasser kan fjernes helt og/eller at det etableres lademuligheter der dette ikke allerede er etablert.

– Byrådet vil fortsette å oppfordre private og statlige arbeidssteder om å innføre avgiftsbelagt parkering på ansattes parkeringsplasser, heter det i budsjettforslaget.

JA, PÅ KJØPESENTER: Byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen, Thor Haakon Bakke.

Bergen: Kun på kjøpesentre

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke, opplyser til VG at Bergen kommune ønsker mulighet for ordningen – da for kjøpesentrene.

– Det vil styrke kollektivtrafikken, gange og sykkel, men også sentrumshandelen. Det vil gi innbyggerne bedre luft, mindre støy, og kutte utslipp. Dette bør staten få på plass snarest mulig.

NEI: Anne Haabeth Rygg i Oslo Høyre.

Høyre: – Ikke flere innstramminger

Gruppeleder for Oslo Høyres bystyregruppe, Anne Haabeth Rygg, mener følgende om saken:

– Vi må få folk med på det grønne skiftet, ikke bare komme med nye innstramminger. Å gå over til elbil og bruke bilen mindre er å bidra, skriver hun.

DÅRLIG IDE: Fremskrittspartiets Camilla Wilhelmsen.

– Dette er en dårlig idé. Byrådet må heller bruke positive virkemidler for å få folk til å kjøre kollektivt, for eksempel kan arbeidsgivere betale månedskortet for ansatte, sier leder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Oslo, Camilla Wilhelmsen.

– P-avgift kan bidra til å redusere biltrafikken?

– Få tar bilen til jobben fordi det er gøy, men fordi de har et behov. Eksempelvis de med ubekvem arbeidstid som parkerer på kommunens p-plasser i tilknytning til sykehjem eller småbarnsforeldre. P-avgiften vil gi en vanskeligere hverdag for mange, sier Wilhelmsen.

GULROT: – I USA brukes et system der arbeidsgivere pålegges å betale arbeidstagere som ikke kjører bil en sum som tilsvarer verdien av parkeringsplassen. Dermed er det mer lønnsomt for ansatte å velge et miljøvennlig alternativ, sier Andreas Halse i Oslo Ap.

Ap: Vil se på alternativer

Miljøpolitisk talsperson for Oslo Ap, Andreas Halse, er for å utrede hvordan ordningen skal fungere.

– Det vil selvsagt være en rekke situasjoner der kollektivt ikke er praktisk nok, for eksempel i forbindelse med nattevakter. Vi må lage systemer som gjør det mest mulig attraktivt med kollektivt, bruke sykkel eller beina, og så er bilen et verktøy for de som trenger den. Det er ikke et mål å øke trafikantbetalingen mer enn det som er avtalt i Oslopakke 3, sier han.

Halse viser til et system som benyttes i enkelte britiske byer, der arbeidsgivere og andre profesjonelle aktører må betale en årlig avgift for parkeringsplassene de disponerer.

– Det kan være et alternativ til bompenger, sier han.

NEI NEI NEI: – Bymiljøetaten i Oslo tar årlig inn rundt 462 millioner i parkeringsrelaterte inntekter. Dette er mer enn nok, mener Cecilie Lyngby i FNB – Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger aksjonerer.

– Horribelt nivå

– Beboerparkeringen og bompengesatser øker, samtidig som 5000 p-plasser er fjernet. P-avgiften i Oslo er på et horribelt nivå. Dette er usosialt og ugreit, skriver Cecilie Lyngby i FNB – Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger aksjonerer.

Gjesteparkering i gul sone (soner med beboerparkering) i hovedstaden koster nå 209 kroner for et døgn.

I budsjettforslaget for Oslo er det foreslått en økning av parkeringsavgiften på 25 prosent. Takstøkningen vil gjelde for både fossilbiler og elbiler. Ny prislapp for nevnte parkering blir 261 kroner døgnet.

Enda en p-avgift er heksejakt på bilistene, mener Lyngby.

– Mange er avhengige av bil til og fra arbeid. Som regel er det tid og pendling som gjør at bilen er til stor hjelp, mener hun.