VIL IKKE VÆRE HER: Irene Ojala er valgt inn på Stortinget som en ren protest av innbyggerne i Finnmark, og spesielt Alta-området. Men hun vil ha sykehus til kommunen, ikke sitte på Stortinget.

Slik kan Irene fra Finnmark vippe stortingsflertallet: Krever sykehus i Alta

Irene Ojala fra Pasientfokus vil helst ikke være på Stortinget. Men hun kan være med på å sikre Ap og Sp flertall – sammen med Venstre. Prisen for hennes stemme: Nytt sykehus i Alta.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er en motvillig stortingsrepresentant, sier Irene Ojala til VG, vel på plass i hovedstaden for de neste fire årene.

Fredag klokken 13 samles det nye Stortinget for første gang etter valget. Irene Ojala skal finne sin plass i stortingssalen og i korridorene. Hun reiser fra Alta til Oslo med ett eneste politisk mål:

– Jeg er her i fire år med ett mål: Et fullverdig sykehustilbud i Alta, sier hun.

Med 4950 stemmer i ryggen kapret Ojala og Pasientfokus en fast stortingsplass fra Finnmark i stortingsvalget.

På vippen

Men hun vipper også flertallet mellom de store blokkene sammen med Venstre:

Når det nå ligger an til at Norge får en mindretallsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vil de være avhengig av å søke støtte i Stortinget for å sikre flertall for budsjett, og for å få gjennom sine politiske saker.

De to partiene har til sammen 76 mandater, De mangler ni mandater for å nå det magiske tallet på 85, som sikrer flertall blant Stortinget 169 representanter.

Det vil de først og fremst få ved å samarbeide med SV og deres 13 mandater.

Regjeringen vil også kunne hente støtte fra flere andre konstellasjoner på Stortinget. For med sitt ene mandat vil protestlisten Pasientfokus kunne berge flertall for regjeringen – med enten Venstre eller Rødt.

Men det vil komme til å koste.

– Inngangsbilletten er et sykehus i Alta, med fullverdig fødetilbud, akutt og geriatri. Det vil trolig koste 6–700 millioner kroner, sier Irene Ojala til VG.

Hun drar en sammenligning med et annet prosjekt som nylig fikk plass på statsbudsjettet:

– Jeg så i revidert budsjett i vår, at det ble satt av 610 millioner kroner til oppussing av Den Nationale Scene i Bergen. Og jeg unner dem gode stoler og fine lokaler, men det forteller hvor lite som skal til for å gi folk i Finnmark trygghet for helsen, sier Ojala.

Flyplasskrav

I tillegg krever hun at Altas nabokommune Kautokeino skal få en beredskapsflyplass for å raskere frakte pasienter til Alta for behandling. I 2012 anslo Avinor at prislappen for oppgradering av flyplass i kommunen på 530 millioner kroner.

– Er du villig til å forhandle fra sak til sak i Stortinget?

– Vi forhandler ikke om folks liv, og folk kjenner til vår inngangsbillett. Det har vi gjort tydelig for alle partier.

Venstre: Samarbeider gjerne med Pasientfokus

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn sier til VG at hans parti er enig med Pasientfokus om deres viktigste sak.

– Vi ønsker å bygge sykehus i Alta, men det har ikke vært flertall for det i denne stortingsperioden.

Venstre-politikeren sier at de vil forsøke å få gjennomslag for sine saker på Stortinget, uten å være noe støtteparti for en Ap/Sp-regjering.

– Venstre kommer i denne perioden til å stemme for det vi er for, og danne flertall i Stortinget der det er mulig for å gjennomslag for vår politikk, sier Rotevatn.

– Det betyr at vi også kan danne flertall med en Ap- og Sp-regjering sammen med pasientfokus, legger han til.

VIL HA GJENNOMSLAG: Venstres Sveinung Rotevatn sier at partiet vil søke ulike flertall i Stortinget kommende periode for å få gjennomslag for egen politikk.

Venstre-politikeren sier at han likevel har vanskelig for å se for seg hva de fire partiene skulle være enige om.

– Vi får ei regjering som sier nei til rusreformen, som vil ha tut og kjør i oljepolitikken.

– Pasientfokus må gjerne støtte opp om vårt program der de er enige med oss. Jeg har ikke helt skjønt hva de mener om andre saker enn sykehus i Alta, men det vil vi følge med interesse, sier Venstre-nestlederen.

NYKOMMER MED EN SAK: Irene Ojala sier hun vil teste meningsmålinger blant sine velgere for å avgjøre hvordan hun skal stemme i andre voteringer i Stortinget utenom kjerneoppdraget, som er sykehus i Alta.

Vurderer meningsmålinger om hva de skal stemme

De siste årene har Irene Ojala (60) jobbet i en bolig for psykisk utviklingshemmede. Hun har i mange år pendlet mellom Bodø og Alta. I tillegg har hun vært engasjert i folkeaksjonen Pasientfokus, som ble til etter at 7000 mennesker gikk i fakkeltog for sykehussaken i Alta i 2017.

– Etter 70 møter med ulike folk og partier på Stortinget var vi i ferd med å legge ned aksjonen. Men da kom telefonene og henvendelsene om at vi måtte stå på videre, og dermed ble det stortingsliste. VI har et tverrpolitisk grunnlag. De andre partiene skal få tilbake velgerne som stemte på oss om fire år, dersom vår sak er løst, sier hun.

Målet nå er å få en plass i Stortingets helse- og omsorgskomité.

– Hvordan vil du stemme i alle de andre sakene som kommer til Stortinget, som ikke handler om sykehus i Alta?

– Vi ønsker at velgerne i Finnmark skal få være med å bestemme i saker som angår dem. Jeg ser for meg en form for meningsmålinger i store saker, så det skal vi teste ut. De andre partiene sier til oss at det går ikke, men det vet vi ikke før vi har prøvd.