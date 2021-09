Tina Bru: − Stor tragedie som har berørt oss alle sterkt

Olje- og energiminister Tina Bru mener alt må gjøres for at en tilsvarende tragedie som rammet Gjerdrum ikke skal skje igjen.

– Kvikkleireskredet er det mest alvorlige skredet av denne typen som har skjedd i Norge i nyere tid. Det er en stor tragedie som har berørt oss alle sterkt, sier Tina Bru.

– Spesielt tenker vi på de som mistet noen de hadde kjær, la hun til.

Utvalget som onsdag la frem rapporten Årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum i 2020, peker på at det var flere typer menneskelig påvirkning som virket i samme uheldige retning, og som bidro til økt erosjon i Tistilbekken.

Rapporten konkluderer med at en eller flere små utglidninger startet ved denne bekken og var årsaken til kvikkleireskredet, etter en svært våt høst med høy vannføring i bekken.

– Jeg vil rette min dypeste sympati til de pårørende og etterlatte etter dette forferdelige skredet, sa ministeren.

Utvalget mener at kunnskapen om erosjon og fare for skred burde ført til erosjonssikringstiltak i nedre del av Tistilbekken der skredet startet, noe som ville redusert risikoen for et kvikkleireskred.

– Her har vi en anledning vi er nødt til å bruke til å lære av det vonde som har skjedd, sier Bru.

En ødelagt bekkelukking, urbanisering og terrengendringer som ga flere små vannføringstopper og høyere vannhastighet, bidro til å øke erosjonen i Tistilbekken.

Etter at erosjonen hadde svekket den allerede dårlige stabiliteten i skråningen ytterligere, var det et tidsspørsmål før et skred ville bli utløst. Den utløsende faktor til skredet den 30. desember, var en langvarig nedbørsperiode høsten 2020 som førte til ytterligere erosjon og økning av poretrykket i kvikkleiren