RYKKET UT: Nødetatene rykket ut etter at de fikk melding om hendelsen.

Mann død etter vold i Tromsø - mistenkte har familiært forhold til avdøde

En mann i 60-årene er erklært død etter å ha blitt utsatt for vold. En mann i 20-årene er pågrepet på stedet siktet for forholdet.

Politiet etterforsker saken som drap, taktisk og teknisk etterforskning iverksatt. Det bekrefter operasjonsleder Roy Tore Meyer til VG natt til lørdag.

Meyer opplyser om at den mistenkte har fått oppnevnt en forsvarer.

– Vi gjør nå tekniske undersøkelser og taktisk etterforskning, altså avhør av vitner. Det vil gi oss et bedre bilde av situasjonen, sier han.

Meyer sier politiet fikk flere henvendelser fra naboer om høylytt støy og krangling på adressen.

– Vi fikk melding klokken 21.17 om en voldsom krangel mellom to parter på en privatadresse sør på Tromsøya. Før vi kom frem så hadde det skjedd en alvorlig voldshendelse mellom partene, opplyser operasjonsleder Eirik Kileng til VG, tidligere på kvelden.

Politiet var ifølge Kileng på stedet klokken 21.24.

De pågrep da umiddelbart en mann uten noen dramatikk.

– Det er en familiær relasjon mellom de to, sier Kileng, som da ikke vil utdype hvilke.

En liten time senere bekrefter politiet at den pågrepne er en mann.

Etterforskning er iverksatt. Politiet har startet avhør av vitner, og opplyser at krimteknikere er på vei til åstedet.

Et vitne iTromsø har snakket med forteller at han hørte «høylytt og aggressiv» roping fra adressen. Vitnet forteller at kranglingen pågikk i rundt 10–15 minutter, og at en av de to involverte skal ha ropt til den andre at vedkommende måtte komme seg ut av huset.

Plutselig ble det stille, ifølge vitnet.

– Så hørte vi sirener, sier han.

