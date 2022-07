BEKLAGER: Politidirektør Benedicte Bjørnland tar selvkritikk for kommunikasjonen etter terrorangrepet mot London Pub i Oslo.

Politidirektøren tar selvkritikk: − Kan ha fremstått sprikende

Politiets kommunikasjon kan ha fremstått sprikende etter masseskytingen i Oslo, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til TV 2.

Bjørnland varsler at informasjonsutvekslingen mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og samarbeidspartnere, PST og politiet og politiet og helsevesenet nå skal evalueres.

– Det har vært veldig dilemmafullt og vanskelig å kommunisere godt, for informasjonen har tilflytt oss fortløpende, og det har jo vært kritisk å kunne gjøre justeringer underveis med veldig korte tidsfrister, sier Bjørnland til TV 2.

– Det kan nok hende at vi har fremstått som sprikende og lite konsistent, men det tenker jeg at det får en evaluering vise, og gi oss læringspunker, sier hun.

Politiet har fått kritikk for rådene om å utsette pridemarkeringer og for å si at de ikke kunne garantere for sikkerheten. Samtidig har PST fått kritikk for å slå fast at masseskytingen var et terrorangrep før Oslo-politiet, som etterforsker saken, har gjort det.

OVERLEVDE TERRORANGREP: Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre sammen med overlevende Eivind Rindal på Utøya under minnemarkeringen etter terroraksjonene 22. juli 2011.

Blant dem som har reagert er Utøya-overlevende Eivind Rindal som ble intervjuet av VG tidligere denne uken.

Da politiet mandag anbefalte å avlyse Pride-markeringen i Oslo fikk Rindal en følelse av at tiden ble skrudd tilbake.

– Det gir en følelse av at vi må vaske bort Pride-sminken og gå inn i det mørke skapet og være skeiv privat. Sånn var det før fordi vi fryktet forfølgelse og vold, vi kan ikke – i 2022 – gå og gjemme oss, uttalte hen til VG og fortsatte:

– Jeg var en av dem som overlevde terroren 22. juli. Skeive nektes nå å ha sitt rosetog. Det er ekstremt problematisk.