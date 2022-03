FØDTE UNDER PANDEMIEN: Julia Ingebrigtsen er blant kvinnene som har fått barn i Norge under pandemien. Bildet er fra en tidligere reportasje i VG.

Nye tall: Økning i antall fødsler under pandemien

Antall fødsler i Norge har gått nedover de siste årene – helt frem til pandemiåret 2021. For første gang på 12 år øker fruktbarheten her i landet.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det er ferske tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at vi nå føder flere barn her i landet, slik Erna Solberg ønsket seg i 2018.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,55 barn per kvinne i 2021, som var en økning fra 1,48 i 2020.

Det er første gang siden 2009 at tallet øker.

– Dette er en stor økning på ett år, sier demograf i SSB Ane Tømmerås.

FIKK FELIX: Thea Therese Vingmark Næss og mannen Christian er blant dem som bidro til økningen i 2021, da de fikk Felix Alexander.

Det ble født 56.100 barn i Norge i 2021, som var 3100 flere enn året før. Ut fra det totale antallet fødsler regner SSB ut samlet fruktbarhetstall (SFT).

SFT brukes til å si noe om fruktbarhetstrenden i samfunnet og er et mål på hvor mange barn kvinner i gjennomsnitt kommer til å få i løpet av livet, gitt at fruktbarhetsmønsteret forblir likt.

Trygge i Norge

– På tross av usikkerheten pandemien har ført med seg fødes det nå flere barn. Det kan være et tegn på at vi har følt oss relativt trygge i Norge. I mange land som har vært hardere rammet av pandemien har fødselstallene gått ned, sier Ane Tømmerås i SSB.

Selv med en kraftig økning på ett år, er fruktbarheten fortsatt lav i en historisk sammenheng. Fruktbarhetstallet for 2021 er på samme nivå som 2018/2019.

– Fødselstallene begynte å øke allerede mot slutten av 2020. Det er for tidlig å si om dette er begynnelsen på en lengre, stigende fruktbarhetstrend, påpeker Tømmerås.

DEMOGRAF: Ane Tømmerås i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Størst økning i Nordland

Fruktbarheten økte i alle fylker i 2021, men Nordland hadde aller størst økning med 14 prosent fødsler, og SFT økte fra 1,41 i 2020 til 1,59 i 2021.

– Dette er en uvanlig stor økning i fruktbarheten fra ett år til et annet. Samtidig er det ikke uvanlig med større variasjon i SFT i fylker med færre innbyggere, sier Tømmerås.

Tradisjonelt har fruktbarheten vært høyest på Vestlandet. I fjor var SFT høyest i Rogaland og Møre og Romsdal, med 1,73 barn per kvinne. Fruktbarheten er lavest i Oslo, med 1,42.

Den synkende fruktbarheten i Norge har det siste tiåret vært særlig drevet av fallende fødselstall blant kvinnene i de yngre aldersgruppene. I fjor økte fruktbarheten for kvinner i alle aldre over 25 år, mens den fortsatte å falle for de under 25 år.

Det var særlig kvinner i alderen 30–34 år som bidro til fjorårets økning i fruktbarheten.

Det ble imidlertid også registrert økt fruktbarhet i aldersgruppene 25–29 år og 35–39 år.

Over 30 før første fødsel

Stadig flere kvinner venter lenger med å få sitt første barn. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende steg fra 29,9 år i 2020 til 30,1 år i 2021.

For første gang har gjennomsnittsalder ved første fødsel bikket 30 år i Norge.

NYFØDT: Stella kom til verden på Akershus Universitetssykehus 27. april 2020.

I løpet av de siste ti årene har gjennomsnittlig alder ved første fødsel for mødre økt med to år. For fedre var gjennomsnittsalderen 32,1 år i 2021.

Samtidig har aldersforskjellen mellom menn og kvinner som blir førstegangsforeldre skrumpet inn.

– I 2011 var forskjellen 2,8 år, men i 2021 hadde forskjellen sunket til to år, sier Tømmerås.