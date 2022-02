SAMMEN: Daryna (4), hennes mor Kateryna (34), Lidiia (63) og hennes datter Lena Larsen utenfor ankomstsenteret i Råde mandag.

Gjenforent med familien: − Vi var heldige

RÅDE (VG) De første flyktningene fra Ukraina har kommet til Norge. Hva som skjer nå vet de ikke, de er bare lykkelige over å være ute.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter to døgn i buss fra grensebyen Lutsk til den polske byen Warszawa og et fly til Oslo Lufthavn kom endelig familien til Lena Larsen seg til trygghet.

Lena har bodd i Lyngdal i Norge etter at hun møtte kjærligheten i 2004, men familien har blitt igjen i Ukraina.

Først i Luhansk, der de opprinnelig kommer fra, men som de måtte flykte fra i 2014. Nå er de på flukt igjen.

Da de ankom Norge meldte de seg for politiet som arrangerte en taxi til Råde. Der har Lenas svigersøster Kateryna (43), mor Lidiaa (63), og de to tantebarna Nastiya (17) og Daryna (4) fått tak over hodet.

– Det var noe av det viktigste for meg, å ha min nærmeste familie i trygghet. De er hvert fall trygge, sier Lena til VG.

Dagsavisen har også snakket med Lena.

Kateryna sier turen fra Lutsk til Polen var tøff, men at andre har hatt det mye verre enn dem.

– Vi var heldige som satt i buss. Andre har måttet gå. Det var helt forferdelig å se, forteller hun.

VG har vært på grensen mellom Ukraina og Polen. Les om hva vi så her.

forrige

fullskjerm neste TRYGGE: Lena Larsen er glad familien hennes er i trygghet. 1 av 2 Foto: Privat

De vet ikke hva som vil skje fremover, men har mandag fått tatt fingeravtrykk hos politiet som har en stasjon ved det nasjonale ankomstsenteret i Råde.

– Vi har et eget rom med køyesenger, og vi får mat. Så utrolig mye mat, forteller Kateryna lattermildt.

De håper å få lov til å reise til Lyngdal for å være nær Lena snart, men det er en ting som er viktigst for dem nå, nemlig trygghet.

– Det er mye bedre her enn hjemme nå. Vi er glade for å være her, for her skyter de ikke, sier hun.

De har snakket med familien som er igjen i Lutsk. De forteller at flysirenene hviner gjennom byen til stadighet.

– Vi prøver å holde motet oppe, sukker Kateryna.

Hun har en høygravid søster som er igjen i Kyiv, som hun ikke har fått mye kontakt med. Også nære og kjære i byene Kharkiv og Mariupol har det vært vanskelig å få tak i.

Det er også blant annet her kampene har vært hardest de siste dagene.

Noen av mange

Over 350.000 har så langt flyktet fra Ukraina, og det er ved det nasjonale ankomstsenteret i Råde de som kommer til Norge skal melde seg.

En mann kommer kjørende med familien sin i en bil med ukrainske skilter. Han sier han er sliten, og at de har kjørt i fire dager for å komme frem.

En annen kvinne sier hun er russisk, og har kommet til Råde for å søke politisk asyl.

I løpet av helgen har 20 ukrainere kommet til ankomstsenteret, ifølge UDI. Allerede mandag har det tallet fortsatt å stige, basert på personene VG har snakket med og sett melde seg ved porten.

FLYKTET: Familien til Lena Larsen flyktet fra Ukraina og er nå i Norge.

Gjennom Russland, til Istanbul så Norge

Mikhail (30) flyktet torsdag fra russiskokkuperte Luhansk, gjennom Russland og til Istanbul. Nå har han endelig kommet til Norge.

Han forteller at det bare var flaks at han kom seg ut, fordi de som voktet grensen var gamle klassekamerater av ham.

– Alle kjenner hverandre der. Jeg sa jeg skulle handle, så de slapp meg gjennom. Hadde jeg ventet en til time hadde jeg ikke kommet meg ut, forklarer han.

VG har valgt å anonymisere ham. Han er redd for represalier fra Russland for å ha flyktet. Han er også bekymret for broren sin som fortsatt er i ukrainsk-kontrollerte Luhansk.

Broren ønsker ikke å ta til våpen, men Mikhail frykter broren vil bli tvunget til det.

Hvilken side han i så fall blir tvunget til å kjempe for, vet han ikke.

forrige



fullskjerm neste RÅDE: Lena Larsen venter utenfor nasjonale ankomstsenteret. Hit må alle flyktninger for som søker asyl. 1 av 3 Foto: HELGE MIKALSEN / VG

Reisen fra Ukraina gikk med buss til Moskva, fly Istanbul og derfra til Norge.

Mikhail kom seg til Norge takket være norske kollegaer som sikret ham flybilletter. Han har bodd hos dem de siste dagene.

– Jeg er veldig heldig, sier han.

Nå er han på ankomstsenteret for å registrere seg, slik at han får de riktige papirene.

Det kommer stadig flere til mottakssenteret i Råde. Det er folk som har kommet til landet på egen hånd og som nå, i likhet med Mikhail, trekker hit for å bli registrert.

Selv om ukrainere med biometrisk pass ikke trenger visum for innreise til Norge, må alle flyktninger komme til ankomstsenteret for å bli registrert, hvis ikke vil visumet løpe ut.

Mikhail forteller at han er forespeilet å måtte oppholde seg på senteret i rundt tre uker før han kan bosette seg der han selv vil.

I likhet med broren til Mikhail måtte broren til Lena bli igjen i Ukraina, på grunn av forbudet mot at menn mellom 18 og 60 forlater landet på grunn av krigen.

Den eldste niesen til Lena har allerede bodd hos henne i en måned. Hun dro på besøk til Norge, og flyet hun skulle ta tilbake skulle gått i dag.

– Jeg håper virkelig de blir plassert i Lyngdal sånn at jeg kan hjelpe dem med praktiske ting, sier Lena.