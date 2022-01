PANDEMI-POLITIKERE: Kunnskapsminister Tonje Brenna, helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre fotografert under en tidligere pressekonferanse om pandemi-tiltak.

Regjeringen: Vil vekk fra rødt nivå i vgs – fortsatt trolig egne karanteneregler for lærere

Regjeringen jobber med å endre rødt nivå som medfører delvis hjemmeskole for mange elever i videregående. De spesielle karantenereglene for ansatte i skoler og barnehager blir trolig beholdt.

Publisert: Nå nettopp

– Vi har gitt i oppdrag til Utdanningsdirektoratet, FHI og Helsedirektoratet å vurdere trafikklysmodellen og foreslå et nytt og mer gjennomførbart gult nivå for de eldste elevene, altså i videregående skole. Det er litt for tidlig å si hva dette vil munne ut i. Målet mitt er å holde skoler og barnehager åpne, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til VG.

Hun og regjeringen har måttet tåle en massiv kritikk mot at videregående skoler over hele landet er satt på rødt nivå.

Blant annet skrev VG på lederplass onsdag at regjeringen ikke har begrunnet godt nok at rødt nivå ble innført.

Les også: Dette bekymrer elevene seg for

I oppdragsbeskrivelsen til Utdanningsdirektoratet og helseetatene skriver regjeringen at:

«Særlig skal etatene vurdere behovet for justeringer i innholdet i gult trafikklysnivå i videregående skole og eventuelt ungdomsskolen, og foreslå en innretning av dette nivået som er forenelig med et godt faglig og sosialt opplæringstilbud samtidig som driften er smittevernfaglig forsvarlig.»

Justeringene skal ifølge oppdraget tas sikte på innført i uke 3, altså ventelig fra mandag 17. januar, med informasjon om tiltakene i kommende uke, 14. januar.

Info Rødt nivå i videregående Dette betyr rødt nivå på videregående skoler i dag: Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter

Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner

Ansatte kan veksle mellom klasser

Avstand mellom elever/ansatte (minst én meter) i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider/alternative lokaler

Delvis digital undervisning Vis mer

PÅ FARTEN: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har måttet tåle store mengder kritikk for både rødt nivå i videregående og de spesielle karantenereglene for ansatte i skoler og barnehager.

Utdanningsdirektoratet har onsdag og torsdag denne uken invitert ansattes og elevers organisasjoner til innspillsmøter om de fremtidige tiltakene i skoler og barnehager.

Der vil flere av organisasjonene, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Fagforbundet, Elevorganisasjonen, Delta, Lektorlaget, ventelig komme med kritikk av både trafikklys-nivået i videregående og ikke minst karantenereglene for ansatte.

VG kjenner til at regjeringen per nå ikke har planer om å endre de omstridte karantenereglene for ansatte i skoler og barnehager.

I et større intervju med VG i romjulen, sa kunnskapsminister Tonje Brenna at regjeringen ville holde fast på disse omstridte reglene med fritidskarantene og unntak fra karantene i arbeidstiden.

Det var hennes regjeringskollega, helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) som fikk i oppdrag å kommunisere de omstridte karantenereglene.

– Fra 1. januar innfører vi et eget unntak fra smittekarantene for ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen. Disse unntas fra smittekarantene i arbeidstiden fra første dag, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten, skrev Kjerkol i pressemeldingen.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

Elev-støtte til karanteneregler

Reaksjonene lot ikke vente på seg ettersom de samme ansatte som unntas for arbeidstid-karantene må være i fritidskarantene etter nærkontakt med smittede.

Flere av lederne i de ansattes organisasjoner har slitt betydelig med å få logikken til å stemme:

– Har man blitt utsatt for smitte fra nærkontakter, kan man altså gå på jobb, hente barna sine i barnehage og kjøre kollektivt til jobben, men må ellers holde seg hjemme i fritidskarantene. Da begynner karantenen å bli ekstremt utvannet, sa leder Mette Nord i Fagforbundet, LOs største forbund til flere medier.

Hun pekte på at man i helsevesenet kan bruke smittevernutstyr, men det kan man ikke i oppvekstsektoren.

Elevenes representant, leder Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen, forsvarer imidlertid karantenereglene.

– Det er viktig at regjeringen gjør så mye som mulig for å holde skolene åpne. Derfor er vi mot å holde skolene på rødt nivå i videregående, mens vi støtter de spesielle karantenereglene som er innført. Disse viser at lærere og skoleansatte har en spesielt kritisk samfunnsmessig betydning i denne tiden, sier Udnæs til VG.