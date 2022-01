Nestlederen i SV mener smittevernloven kun kan forstås på én måte.

SV mener smittevernloven forstås feil

Smitteverntiltakene må vurderes fortløpende, mener SV. De vil ikke lenger at det skal gå en måned eller mer mellom hver justering.

Publisert:

– Smittevernloven må forstås som at det skal være en løpende vurdering, sier nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes.

De nasjonale tiltakene Norge har i dag varer fram til 14. januar. Da vil regjeringen ta en ny vurdering på om tiltakene skal forlenges, nedjusteres eller forsterkes.

Denne måten å håndtere smitteverntiltakene på er feil, mener SV.

– Jeg forstår at man setter tidspunkt sånn at man kan se an. Det betyr ikke at man ikke skal gjøre fortløpende vurderinger underveis, understreker Fylkesnes.

Han mener man kan ha tidspunkt for lengde på tiltakene, men at man kan oppjustere eller nedjustere underveis om man ser at det er behov for det.

De har derfor fremmet et såkalt løst forslag om at tiltak skal vurderes fortløpende. Forslaget skal behandles i Stortinget i dag.

– Tror begrunnelsen for skjenkestopp er tynn

I starten av desember innførte regjeringen nasjonal skjenkestopp, og videreførte rødt nivå på videregående skoler.

– Vi tror at begrunnelsen for skjenkestopp er tynn, sier nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes.

Han mener smitteverneffekten fremstår som liten, og at det derfor ikke står i forhold til kravet i loven om at tiltakene skal være forholdsmessige.

Dette gjelder også for rødt nivå på videregående skoler.

– Det var ikke noe som ble foreslått fra helsemyndighetens side. Begrunnelsen der fremstår også som tynn, mener Fylkesnes.

Vil vite hvorfor

Til tross for at SV er uenige med tiltakene, kommer de ikke til å støtte forslaget fra Frp om å oppheve skjenkestoppen.

– Det kan ligge mer til grunn her, sier han.

I stedet ønsker han at Stortinget skal involveres mer i beslutningene som tas.

Underveis i pandemien er det regjeringen som tar beslutningene om hvilke tiltak som skal igangsettes. Det vil SV ha en slutt på.

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn har fremmet forslaget som tar til ordet for at vurderinger og begrunnelser bak tiltak blir offentliggjort.

Venstre har fremmet et forslag om at regjeringen må offentliggjøre grunnlaget for beslutningen av tiltakene, samtidig som tiltakene blir foreslått, innført eller videreført.

SV kommer til å stille seg bak dette forslaget.

– Jeg tror at i historiens lys har stortingets kontroll med disse smitteverntiltakene vært for dårlige, sier Fylkesnes.

Helseminister Ingvild Kjerkol sa til VG tidligere torsdag at det var god grunn får å ha nasjonal skjenkestopp.

– Når mennesker samles og det serveres alkohol så endres atferden. Når folk sier skjenkestoppen ikke er kunnskapsbasert, så er det bare å slå fast at: jo, det er den, sa hun blant annet.