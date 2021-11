KRITISERER: Leder av helse- og omsorgskomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen (H), mener regjeringen er altfor passive.

Høyre ut mot regjeringens coronahåndtering: − Fraværende og passive

Høyres helsepolitiske talsperson mener situasjonen i landet er alvorlig, og etterlyser mer handlekraft fra regjeringen: – Gjemmer seg bak at det var forgjengerne som gjenåpnet Norge, sier Tone Wilhelmsen Trøen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Leder av helse- og omsorgskomiteen og tidligere stortingspresident, Tone Wilhelmsen Trøen (H), ser med bekymring på coronasituasjonen.

Smitten øker mange steder i landet, og 134 kommuner har nå stigende smittetrend.

– Vi står fortsatt i en krise og i en pandemi. Samtidig virker den politiske ledelsen i landet vårt både fraværende og passive, sier Trøen.

Flere kommuner og statsforvaltere har bedt om tydeligere råd. Ordførerne i Vestland er svært urolige for smittesituasjonen, og ber i et brev til Helsedirektoratet om at det nå innføres nasjonale coronatiltak. Flere kommuner i Viken fulgte fredag etter.

– Jeg registrerer at helseministeren og regjeringen gjemmer seg bak at det var forgjengerne som gjenåpnet Norge. Men det er nå over to måneder siden, og situasjonen var en helt annen da, sier Trøen.

Fredag ettermiddag ble det kjent at regjeringen nå innfører karantenekrav for alle som ankommer Norge fra åtte afrikanske land, for å begrense at virusvarianten som er påvist i Sør-Afrika sprer seg til Norge.

Reglene gjelder for reisende fra Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi, og gjelder uavhengig av om man er vaksinert eller ikke.

– Det var veldig bra at de tok en resolutt beslutning her. Det er bedre å stramme inn raskt nå, og heller slippe opp senere, sier Tone Wilhelmsen Trøen.

Men hun mener at dette ikke holder:

– Det har tatt veldig lang tid, og vi etterlyser fortsatt en klar strategi. Støre har sagt han vil komme til Stortinget på tirsdag for å redegjøre, og da håper vi han kommer med en konkret strategi for hvordan de håndterer den alvorlige situasjonen vi står oppe i, sier Trøen.

– Mange som savner Høie

Trøen understreker at man fortløpende under hele pandemien har måttet vurdere nye tiltak etter hvert som situasjonen har endret seg.

– I coronasammenheng er to måneder lenge. Vi trenger at noen bestemmer, slik Bent Høie var tydelig på at han gjorde. Nå tror jeg vi er mange som savner han.

– Bent Høie var krystallklar på at han overleverte meterstokken til Ingvild Kjerkol da han også overleverte nøkkelkortet til Helse- og omsorgsdepartementet. Han minnet i anledningen på at «pandemien ikke er over ennå» og at «det kom til å bli hard jobbing fra første time». Men så langt ser vi en regjering som nøler og avventer, mens sykehusene er fulle og smittesituasjonen er alvorlig.

STYRING: Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Anne Haabeth Rygg, mener statsminister Jonas Gahr Støre må skjære gjennom og ta ledelse.

Også Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Anne Haabeth Rygg, kritiserer regjeringen, og sier hun opplever at mange synes det er vanskelig å forstå hvorfor det er så stor forskjell på tiltakene i områder med stor smitte.

– Nå må statsminister Jonas Gahr Støre skjære gjennom og ta ledelse. Nå må han fortelle det norske folk om vi er ferdig med pandemien eller ikke.

– Trenger politikere som samarbeider

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, sier at pandemien absolutt ikke er over, og at regjeringen har vært tydelig på dette.

– Jeg synes de begge bør huske ordene til sin tidligere statsminister: «Ikke la det gå politikk i det». Det virker nå som om Høyre prøver å finne sin opposisjonsrolle, i stedet for å gjøre slik opposisjonen tidligere har gjort – å spille på lag. Nå trenger landet politikere som samarbeider, sier Myrseth til VG.

Det er tydelig nå at Høie har forlatt skuta, mener hun.

– Han hadde et godt samarbeid med opposisjonen. Men det er åpenbart at Høyre ikke ønsker å videreføre den gode dialoglinjen.

IKKE OVER: Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, sier at pandemien absolutt ikke er over.

Hun trekker frem at det hele tiden tas vurderinger rundt situasjonen i landet, og at statsminister Jonas Gahr Støre skal orientere tirsdag.

Myrseth mener Høyre kommer med mye kritikk, men lite forslag til hva som kan gjøres.

– Jeg tenker det viktigste vi har nå er en helseminister og en regjering som er mer opptatt av fakta og faglige råd, enn å snakke med utestemme for å gjøre Høyre fornøyde. Jeg inviterer Trøen og Rygg til å ta del i dialogen og komme med kontraktive forslag, og ta del i dugnaden uavhengig av hvem som styrer landet.

Slutt med dobbel kommunikasjon

Bård Hoksrud, Frps nye helsepolitiske talsperson, sier at han forstår at folk blir bekymret når de leser om den nye coronavarianten fra Sør-Afrika.

– Det er bra at EU har uttalt at de kommer til å stanse all flytrafikk fra de landene der den nye varianten er påvist, og det forventer jeg at regjeringen følger opp med strengere kontroll av personer fra de landene som ankommer Norge. Myndighetene må også finne ut om det er noen som nylig har ankommet fra de landene som er smittet. Jeg forventer at regjeringen kjapt kommer med tiltak som hindrer at vi får en ny virusvariant i Norge, sier Hoksrud til VG.

Han sier at regjeringen må lytte til de faglige vurderingene fra helsemyndighetene, før de beslutter nye tiltak.

– Nå er det viktig at kommunikasjonen fra helsemyndighetene og regjeringen må være klar og entydig. Vi må få slutt på dobbeltkommunikasjon og utydelige uttalelser fra ulike myndighetspersoner, sier Hoksrud.

Et eksempel som Hoksrud trekker fram på uklar kommunikasjon, er uttalelsen fra assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, hvor han trakk i tvil effekten av håndhygiene.