SKAL BREMSES: Regjeringen og SV legger opp til at en utfasing av private velferdsaktører – som barnehageeier Hans Jacob Sundby – skal utredes i 2022, ifølge budsjettavtalen som ble klar mandag.

Privat barnehagekjempe: Slitne av at vi stadig kritiseres

SV kaller budsjettenigheten for «starten på slutten for kommersielle barnehagebaroner.» Norges største eier av private barnehager sier kritikken fra SV og regjeringspartiene sliter på dem.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Dette er starten på slutten for velferdsprofitører og kommersielle barnehagebaroner, innleder SVs barnehagetalsperson Freddy Andre Øvstegaard.

– Dersom jeg var investor i et skatteparadis, ville jeg for fremtiden funnet et annet objekt å plassere pengene mine i – enn i norske private barnehagekonsern, fortsetter Øvstegaard.

Han er ikke redd for å kalle budsjettenigheten med regjeringspartiene en seier for et SV som forlot de mulige regjeringspartnerne i Hurdal i høst.

Skal utrede utfasing

Ifølge budsjettavtalen skal regjeringen innen mars 2022 nedsette et utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester.

Det skal også legges frem en egen nullprofittmodell for hver slik sektor, der den norske private delen av barnehagesektoren er et mye brukt eksempel.

– Vi i SV er veldig fornøyd med resultatet av budsjettforhandlingene med regjeringen. Vi fikk til en langt mer offensiv politikk mot profitt i velferden enn vi hadde fått til ved ikke å bryte ut av regjerings-sonderingene i Hurdal, sier Øvstegaard.

BLIDE SV-ERE: Freddy André Øvstegård (stående med skjegg midt på bildet) er veldig fornøyd med SVs gjennomslag om private barnehager i budsjettavtalen med Ap og Sp. Bildet er av SVs stortingsgruppe på første samling på Stortinget tidligere i høst.

I bilen sin på Hadeland et sted, sitter mannen som er en av dem SV-eren egentlig snakker om:

Hans Jacob Sundby er sammen med ektefellen Randi Sundby eiere av Læringsverkstedet, Norges største private barnehage-konsern med rundt 250 barnehager.

Han stiller seg spørrende til SVs og regjeringens forsøk på å forverre private barnehagers levekår.

– Skaffet full dekning

– Vi kan gjerne diskutere private barnehager og offentlig støtte. Men bakgrunnen er jo at private barnehager ble invitert til å skaffe Norge full barnehagedekning. Det har vi bidratt til i høy grad – med gjennomgående høy kvalitet og tilfredshet blant brukerne. Barnehagen er starten på utdanningsløpet. Vi er opptatt av kvalitet. Nå ønsker vi å forstå hva regjeringen mener, sier Sundby.

EIER SAMMEN: Hovedeierne i Læringsverkstedet – Norges største private barnehagekjede, ekteparet Hans Jacob Sundby og Randi Sundby.

Han reagerer på hvordan han som barnehageeier fremstilles av flertallspartiene på Stortinget. Sundby mener Stortingets flertallsbudsjett for 2022 oser av seire for spesielt SV og Rødt i barnehagepolitikken.

– Det ser ut til at SV og Rødt har fått fullt gjennomslag her, ja. Men det er jo ikke et riktig premiss at dette er en sektor preget av superprofitt og enorme utbytter, selv om Rødt og SV har forsøkt å skape dette inntrykket.

– Bli dere mindre motivert til å drive av regjeringens beskjed om å utrede en utfasing av private barnehager?

– Mange i de private barnehagene er slitne av at vi stadig kritiseres av de nye flertallspartiene på Stortinget.

– Har dere vurdert å trekke dere ut av barnehagesektoren?

– Nei, vi gjør ikke det. I flere andre land der vi driver barnehager, får vi gode tilbakemeldinger om at vi bidrar positivt til kvalitet og tilbud. I Norge opplever vi ikke at en slik holdning er dominerende i regjeringen og dens støttepartier nå, svarer Hans Jacob Sundby.

Overskudd og kutt

– Er det ikke viktig med oppmerksomhet om økonomisk utbytte og resultater for en bransje som er så avhengig av støtte fra fellesskapet?

– De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser et samlet overskudd på 590 millioner for de private barnehagene i 2020. Ved at vi får et nytt tilskudd som bygger på 10 prosent i pensjonsberegning, så vil det utgjøre et kutt på 600 millioner årlig for de private barnehagene samlet. Før kuttene har vi hatt en fortjenestemargin på to prosent per omsatt krone. En offentlig utredning sier at vi bør ha en margin på fem prosent. Men regjeringen og SV vil ha oss ned på null prosent fortjeneste, svarer barnehageeieren.

les også Barnehage-krangelen: Regjeringen varsler tettere tilsyn med private

VANDRER SAMMEN: Freddy André Øvstegaard (SV) avbildet i Stortingets vandrehall sammen med SV-leder Audun Lysbakken.

SVs barnehagetalsmann på Stortinget, Freddy André Øvstegaard, mener det bør være slik. Helst ser han at kommunene overtar flest mulig av de private, kommersielle barnehagene.

– Kommunene vil få en forkjøpsrett hvis barnehager selges. Men det gjenstår å lage en juridisk tilnærming av hvordan dette skal håndteres. En annen løsning er at kommersielle private barnehager blir ideelle private barnehager, sier SV-politikeren.

Han mener partiet hans sammen med regjeringen nå lager verktøyene som skal til for å skru fra hverandre fortjeneste-driveren i de kommersielle barnehagene.

Standardisering

Øvstegaard har ingen sans for Sundbys sammenligning mellom industrielle kompetansemiljøer og barnehagekonsern.

– Det er stor forskjell på å hvordan man skaper gode kompetansemiljøer i konsern som lager oljeplattformer og barnehager. I barnehagekonsern ser vi en større standardisering av pedagogikken og hvordan voksne møter barna. Vi mener at det skal være mangfold fremfor standardisering i barnehagene.

– Hvor raskt vil folk få se konkrete endringer av at SV og regjeringen endrer barnehagepolitikken?

– Utredningene må komme i gang i 2022, SV vil være en pådriver i dette arbeidet. Vi må sørge for at endringene finner sted i løpet av denne fireårsperioden. Hvis ikke kan det være for sent, svarer stortingsrepresentanten.