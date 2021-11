BÅDE MUNNBIND OG MENINGER: Byrådsleder Raymond Johansen på baker i Oslo lørdag ettermiddag.

Oslos byrådsleder ut mot Høyre: − Ekstremt uansvarlige

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fyrer løs mot «ekstremt uansvarlige» uttalelser fra Høyre. – Jeg kan ikke stenge ned en by med 700.000 innbyggere bare for sikkerhets skyld.

– Uttalelsene er oppsiktsvekkende uansvarlige. Ekstremt uansvarlige. Nå må hun tenke seg om og ikke bidra til panikk, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

– De kan i seg selv presse fram nasjonale tiltak som ikke er nødvendige lokalt.

De siste dagene har leder av helse- og omsorgskomiteen i Tone Wilhelmsen Trøen (H) fyrt løs mot regjeringens pandemihåndtering.

Først på Politisk kvarter i NRK, der Trøen talte opp dødsfall:

– Vi er i en veldig alvorlig situasjon. Det er fullt på sykehusene. Vi har mer enn 100 døde de siste 14 dagene. (...) Det er svært problematisk at vaksineringen går så tregt, sa Trøen.

Hun fortsatte i VG lørdag:

– Samtidig virker den politiske ledelsen i landet vårt både fraværende og passive (...) Vi trenger at noen bestemmer, slik Bent Høie var tydelig på at han gjorde. Nå tror jeg vi er mange som savner han, sa hun.

Også flere ordførere på Vestlandet har bedt om strengere nasjonale coronatiltak. Kommuner på Østlandet fulgte etter.

Det økende presset uroer Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap), som møter VG utenfor et bakeri på Adamstuen.

Munnbindet er allerede på før han går inn. Det tas ikke av før han er fremme ved bordet og setter seg.

Johansen går rett på sak:

ENGASJERT: Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap).

– Mitt viktigste budskap er at vi ikke hausser opp situasjonen. Retorikken fra Trøen når hun teller opp døde på radioen, bidrar nettopp til å hausse opp situasjonen.

– Når Trøen og en del Høyre-ordførere krever nasjonale tiltak og gir uttrykk for at de ikke forstår den nasjonale strategien, så lurer jeg på hva de ikke har fått med seg, sier Johansen og ramser opp:

– Det er allerede gitt råd om bruk av munnbind i flere byer, folk skal holde seg hjemme fra jobb og skole om de har symptomer, droppe håndhilsing og mye annet. Men det aller viktigste er å gjennomføre vaksineringen med tredje dose for dem over 65 år.

– Kommunene må selv ta ansvar, sørge for at innbyggere følger rådene og sørge for en god nok primærhelsetjeneste, sier Johansen.

– Vi hadde i hovedsak et godt samarbeid i forrige periode. Nå begynner opposisjonen å trekke ned autoriteten til helseministeren. Det er uansvarlig.

Johansen frykter en kombinasjon av manglende oppfølging av de rådene som allerede finnes og det han kaller «uansvarlige» argumenter, vil drive fram unødvendig harde tiltak i hovedstaden.

MUNNBIND: Raymond Johansen bruker munnbind når han er tett på andre.

– Vi har, noe som er veldig forståelig, en lettskremt befolkning, etter å ha opplevd mye de siste 21 månedene. Jeg kan ikke stenge ned en by med 700.000 innbyggere bare «for sikkerhets skyld».

– Virkningene er veldig alvorlige for arbeidsplasser og økonomien. Og nedstengning gir økte klasseskiller.

– Jeg blir møtt på gaten av folk som spør om vi skal stenge ned byen. Vi ser allerede at flere avbestiller julebord. Det rammer økonomien i en næring som endelig skulle hente seg inn igjen.

Rask vaksinasjon

Han er tydelig stolt av vaksineringen i Oslo og innsatsen fra primærhelsetjenesten.

– 50.000 av 80.000 av dem over 65 år har fått sin tredje vaksinedose. Vi ligger svært godt an med det viktigste tiltaket, sier Johansen.

Han peker på at det er et viktigst tiltak kommunene kan stille med.

OSLO VAKSINERES: Vaksinesenteret i bydel Nordstrand på Holtet videregående skole i sommer.

Grafene i VGs corona-database viser en kraftig økning i antall personer som er innlagt, antall på respirator og antall som dør av corona som hovedårsak. Blant annet i Helse Sør-Øst.

– Er ikke det alvorlig?

– Jo, men vi må ha faktadrevet debatt og se på totaliteten. Hvor raskt går det med vaksineringen i kommunene rundt Oslo, spør Johansen retorisk.

Ifølge FHis siste oversikt ligger hovedstaden langt foran fylkene rundt i arbeidet med å vaksinere eldre med sin tredje dose.

Økning i registrert smitte

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Anne Haabeth Rygg, rykket nylig ut i Avisa Oslo og etterlyste langt mer handling fra byrådet. Hun henviste blant annet til økningen i smittetall.

– Smittetallene øker på grunn av massetesting blant skoleelever. Men det er ikke de som havner på intensiven på sykehusene. Vi er ikke så bekymret for denne økningen, sier medisinsk fagsjef i Oslo kommune, Bjørn Sletvold til VG.

VG har i flere artikler intervjuet fagpersoner fra sykehus i og rundt Oslo som forteller om sprengt intensiv-kapasitet og utsettelser av planlagte operasjoner.

Grafen under viser nyinnleggelser i Helse Sør-Øst:

For en måned siden oppga Oslos helsebyråd Robert Steen til VG at press på sykehusene var en av tre faktorer som kunne utløse lokale tiltak i Oslo:

– Tall på antall innlagte er viktigere å følge med på enn smittetallene, sa Steen.

Et av sykehusene som opplever stor pågang er Ahus, som dekker 570.000 personer i Follo, Romerike og Kongsvingerregionen. I tillegg til tre bydeler i Oslo som har vært hardt rammet av pandemien: Alna, Grorud og Stovner.

I helgen har sykehuset rundt 40 pasienter innlagt på grunn av corona.

Få ny Oslo-pasienter

Tidligere i pandemien sto Oslo for en høy andel av pasientene ved Ahus. Slik er det ikke lenger, ifølge Sletvold.

– Økningen i innleggelser på de store sykehusene både i Oslo og på Østlandet har i stor grad kommet mye fra kommunene rundt Oslo. Jeg hverken vil eller kan peke på en konkret kommune, men det er flere av dem som bidrar, sier Sletvold.

– Men innleggelser av personer fra Oslo øker også?

– Det kryper oppover, men langt fra så raskt som den nasjonale utviklingen, sier Sletvold.

Han henviser til ukentlige oppdateringer fra sykehusene, som viser at andelen Oslo-folk som er innlagt på grunn av coronavirus er lav. VG har ikke selv fått innsyn i tallene.

VG har kontaktet både Ahus og Oslo universitetssykehus og spurt hvor mange av de totalt 72 pasientene som har bakgrunn fra Oslo. De kunne ikke svare på det lørdag kveld.

Oslo universitetssykehus, som består av Aker sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. har i skrivende stund 32 innlagte på grunn av corona. Flere av pasientene er normalt alvorlig syke og kommer fra andre deler av landet enn Oslo for å få medisinsk hjelp.

KRITISK TIL REGJERINGEN: Stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H).

– Ingen ønsker nedstengning og strenge tiltak, svarer stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H) når hun får høre om kritikken fra Oslos byrådsleder.

– Derfor trenger vi at regjeringen kommer med sine nye anbefalinger basert på helsefaglige råd så raskt som mulig.