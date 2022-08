BLÅSJØ I SULDAL: Fyllingsgraden i august er 42 prosent lavere enn normalen for denne årstiden. Med andre ord er vannstanden ekstremt lav.

Nye strømrekorder: − Nervøsiteten er til å ta og føle på

Tirsdag settes det nok en gang strømprisrekord på Østlandet og Vestlandet, og markedet er nå så usikkert at det er vanskelig å spå hva vi må betale i vinter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Gassprisen i Europa steg videre mandag, og nærmer seg et nivå som tilsvarer en oljepris på 500 dollar fatet.

Siden gass og strøm følger hverandre som Tuppen og Lillemor, betyr det høyere strømpriser for deg og meg.

Olav Botnen, senior analytiker i Volue Insight, er klar på at det er vanskelig å spå hvor strømprisen vil hoppe i dagens uforutsigbare marked.

– De prisene du ser på skjermen i dag er ikke der i morgen. Nervøsiteten er til å ta og føle på, sier han.

Strømprisene tirsdag er nå over fire kroner kilowattimen i snitt for Østlandet og Vestlandet.

Når Oslofolk setter på kaffekjelen og tar seg dusj mellom klokken 08 og 09 tirsdag, koster strømmen 613 øre før alle skatter, avgifter og nettleie.

Men hvor stopper det?

– Forventningene til hvilken pris markedet ser for seg i november-desember steg 50 øre bare i dag, sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight og kollega av Botnen.

– Alt er spekulativt

Men Sørvest-Norge har fremdeles den klart dyreste strømmen. Døgnprisen tirsdag ligger rett rundt rekorden fra mandag på godt over fem kroner.

– Alt er spekulativt for tiden. Det beste strømprisestimatet i Sør-Norge sør for Dovre i november-desember er pluss minus fem kroner før avgifter og moms. Med alle påslagene blir det over syv kroner. Men vi vet ikke om Putin kommer til å stenge all gassen eller hvordan været blir, sier Lilleholt.

Markedet hoppet nemlig til mandag etter at russiske Gazprom varslet stans i gasseksporten gjennom Nord Stream 1-gassrøret i tre dager fra 31. august for å drive med vedlikehold. Etter planen skal røret tilbake i drift på 20 prosent kapasitet.

– Det er få som tror at russerne har så store problemer med disse gasskompressorene sine som de sier, sa senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets til E24 tidligere mandag.

Nord Stream 1 var stengt ti dager for vedlikehold i juli, men har siden bare produsert 20 prosent av full kapasitet.

– Tenk på et tall

– Bare en måned tilbake sa jeg at jeg fryktet fem kroner. Nå er det fem kroner. Spør du meg hva jeg frykter, så er det litt sånn «tenk på et tall,» sier Lilleholt.

Men med strømstøtten, mener han det er enklest å forberede seg på regningene på denne måten:

– Ta fram forbruket fra i fjor og gang det med to kroner, da er du ikke langt fra strømregningen din slik det ser ut nå, sier Lilleholt, som råder folk til å begynne å legge av litt penger siden vinteren i fjor tross alt var mild.

Han håper at regjeringen vil komme med støttetiltak for innkjøp av varmepumper og andre energisparende tiltak.

– Nå er tiden inne for å stimulere til dette. Varmepumpe er en så stor investering at mange ikke har råd til det, særlig ikke nå, sier Lilleholt

Han skal selv kjøpe både solcellepanel og varmepumpe ettersom hans gunstige fastprisavtale nylig er gått ut.

– Dette er tiltak som kan bidra på sikt, men strømstøtten gjør det ikke så lønnsomt. Den er mer akutt og demper de ekstreme regningene.

Olav Botnen frykter at Sørvest-Norge hvor han selv bor, som går under navnet elspotområde NO2, kan komme til å følge de tyske strømprisene tett.

Info Dette er de forskjellige prisområdene: NO1 omfatter østlige del av Østlandet fra Viken og nordover (bortsett fra den delen av Innlandet som ligger vest og nord for Vågåmo). NO2 omfatter sørlige del av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og sørlige del av Vestland. NO3 omfatter nordre og vestlige del av Vestland, den delen av Innlandet som ligger vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. NO4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. NO5 omfatter midtre del av Vestland opp til Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Viken og Innlandet. Kilde: NVE Vis mer

– Der ligger prisene på 800 øre denne vinteren. Vi er ikke helt på den prisen ennå i NO2, men det er dessverre stor sannsynlighet at resten av Sør-Norge kobler seg på NO2-prisen når vinterforbruket går opp, sier han til VG.

Botnen peker at tyske strømpriser gikk kraftig opp mandag.

– Den tyske vinterkraften er i dag handlet for nesten 800 euro per megawattime, det er opp 150 euro bare i dag, sier Botnen og legger til:

– Når gassprisen flyr rett inn i himmelen er det vanskelig å si hva som blir ferden videre. I morgen er det kanskje en helt annen virkelighet.