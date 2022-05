MENINGSFYLT: Livet som sauebonde gir livet mening, men liten inntekt, erfarer Wenche Elisabeth Rustad Wangen.

Sauebonde vurderte å slakte dyrene: − Fallhøyden for Sp er stor nå

ØSTRE TOTEN (VG) I år krever bøndene rekordhøye 11,5 milliarder kroner. Wenche Elisabeth Rustad Wangen (34) er en av flere som vurderer å gå ut av bondeyrket om ikke bøndene nå får et kraftig løft.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I natt var det igjen fullt kok i fjøset. Tre nye lam kom til verden, og Wenche var frem og tilbake fra hovedhuset til fjøset. Er det mer enn to lam? Får den lille nyfødte i seg den viktige råmelken? Klarer mor fødselen alene, eller ligger ungene feil og må snues?

Det er intense, fine og slitsomme timer disse nettene under lammingen. Varmelampen som sender røde stråler over kopplammene – de små som ikke skal få melk av moren sin fordi hun har flere lam å amme.

EKSTRAOMSORG: Varme og mat. Kopplammene må passes ekstra på.

Søyene som slikker de nyfødte rene, spenningen over om de får i seg næring og er robuste nok for denne verden.

Wenche Elisabeth Rustad Wangen elsker dette yrket, dette livet.

– Å se maten vokse opp av jorden, å være tett på dyra jeg kjenner omsorg for, oppleve naturens sårbarhet og kjenne gleden ved å følge syklusen fra kornet såes til brødet på bordet, forklarer hun.

TROR PÅ DET HUN DRIVER MED: – Du er tett på livet som bonde, sier Wenche Elisabeth Rustad Wangen.

– Verdig krav

Hun var spent da hun satt seg ned for å følge kravene fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag som ble lagt frem 27. april.

Heller ikke hun som leder i Østre Toten Bondelag visste hva landbruksorganisasjonene ville kreve, men hun visste at om kravet kom til å bli mindre enn seks milliarder, måtte sauene sendes til slakt.

Det har vært år med synkende økonomi. Fra et lite overskudd, til å gå i null, til et reelt underskudd.

– Da kravet på 11,5 milliarder ble lagt frem, begynte jeg å grine, sier hun.

– Det er et verdig krav. De må høre på oss nå.

Sola speiler seg i Mjøsa nedenfor bakkene på Kapp. Første gangen gården omtales er på 1400-tallet. Den hvite hovedbygningen er snart 200 år. Familien til Wenche tok over i 1908, og hun kan smykke seg med tittelen fjerdegenerasjons bonde.

OPPTATT AV TRADISJONER: Fjerde generasjon på Mellom Rustad gård.

Blikket beveger seg rundt gården. Hun forteller om bygningsmassen som trenger kontinuerlig vedlikehold. Fjøset der sauene har plass nå under lammingen, uthuset, stallen der det leies ut plasser. I tillegg kommer veier og gjerder som må oppgraderes. En ting er å kjempe for å få en grei pris på maten du leverer.

En annen ting er jobben og utgiftene ved å holde gården og kulturlandskapet i orden. Byggevareprisene øker. Strømregningen for januar var på 17.000 kroner.

Likevel: Wenche kunne aldri bodd andre steder.

– Det handler om verdiene jeg tror på, forklarer hun.

Inntektsgap

Det er tung tids tale for jordbruket. Etter to år med pandemi og nå med krigen i Ukraina er situasjonen satt enda mer på spissen. Matprisene er rekordhøye i hele verden. Det er økte priser på gjødsel, strøm og drivstoff. Det varsles om bønder som er i ferd med å gå konkurs, og om hele besetninger av storfe som meldes inn til slakt. Det rammer enkeltpersoner og familier, men det rammer også storsamfunnet.

Kravet fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag på 11,5 milliarder er rekordhøyt - det høyeste noen gang målt per bonde. Til sammenligning var fjorårets krav 2,1 milliarder, og det endte i brudd.

HØYE KRAV FRA BONDEORGANISASJONENE: Forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, etter overrekkelsen av kravet i Jordbruksforhandlingene.

Summen er fordelt på kostnadskompensasjon og en lønnsøkning på 4 prosent. Det vil gi grunnlag for en inntektsvekst på 125.000 kroner per årsverk i år. I tillegg kommer en kostnadskompensasjon for utgiftene både pandemien og de økte strøm- og drivstoff-utgiftene førte med seg i fjor og i år.

– For meg vil det bety at jeg kan få en årsinntekt på 220.000 kroner, sier Wenche stille.

– Årslønnen mi som fulltidsarbeidende sauebonde er på 100.000 kroner i året. Det er ikke mange andre yrkesgrupper som takker ja til en sånn lønn.

I regjering sitter Wenches eget parti, Senterpartiet.

– Fallhøyden for Senterpartiet er stor nå. De har lovet mye og må levere, sier hun.

– Hvis ikke stemmer du ikke på dem lenger?

– Hvis ikke slutter jeg å stemme, slutter å tro på politikerne.

DRIVER SAMMEN: Både Ola og Wenche Rustad Wangen jobber nærmere dobbel stilling for å få det til å gå rundt.

Måneskinnsbonde

Da Wenche var småjente, spøkte faren med at han var måneskinnsbonde. Det skulle ta litt tid før odelsjenta skjønte hva han mente. Men så erfarte hun det selv. Bonden som jobber om natten fordi bonden må ha fulltidsjobb utenfor gården på dagtid. Ellers er det umulig å få det til å gå rundt.

Derfor tok hun sykepleierutdanningen før hun og mannen Ola overtok gården for ni år siden. For sikkerhets skyld.

OMSORG: Både som sykepleier og som sauebonde er omsorg en viktig del av jobben.

Det ble nødvendig. 300 mål egen og innleid innmark fordelt på korn og gress, gir ikke nok inntekt. Ikke 65 vinterforet sau i tillegg heller.

Hun og mannen må begge ha jobber utenfor gården.

AKTIV: Den lille fritiden Wenche har brukes som leder i Østre Toten Bondelag. I sommer blir det en ukes campingferie med mann og barn.

Wenche tar seg en sjelden time ved kjøkkenbordet. Lar robotstøvsugeren jobbe og forteller at hun har tatt en av ferieukene fra sykepleierjobben for å få til kabalen med lammingen til å gå opp. Turnusfri og ferie. Det brukes på gården. Til sommeren skal trebarnsfamilien på en ukes campingtur til Sverige.

– Hvorfor driver du med dette?

– Jeg har tro på det vi driver med. Vi produserer mat. Istedenfor å importere mat som andre land har behov for, produserer vi trygg mat som øker vårt selvbergings- behov. I dag er vi selvberget med 40 prosent av maten vi trenger – det er for lite. Både pandemien og krigen i Ukraina har vist hvor sårbare vi er. Matproduksjon er en del av vår beredskap, på lik linje med forsvaret.

Økt forståelse

Tidligere prøvde hun å skjule Nortura-emblemet på genseren når hun møtte halvkjente. Det kom alltid noen sure kommentarer om yrket hun hadde valgt. Det krevde overskudd å stå rett i stormen.

– Hva folk sa? Det kunne være om alt mulig. Om hvor store hus bøndene bodde i, om at de drev med dårlig dyrevelferd, hadde sugerør i statskassen, produserte dyr mat. Kort sagt: Det fantes ingen grenser, sier hun.

Hun legger ikke skjul på at det ikke alltid har vært like lett å føle seg verdsatt når lønnsomheten i tillegg er så lav.

Tonen har imidlertid forandret seg nå. Flere ser behovet for jobben de gjør, og interessen for kortreist og norskprodusert mat har økt. Wenche merker støtten fra folk. Også en økt forståelse for at de trenger å øke inntektene for å holde ut.

– Nå går jeg inn i butikken i Nortura-genseren min med rak rygg, sier hun.