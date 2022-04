Kvinne tiltalt etter krasj i fylla med sønnen i bilen

En kvinne er tiltalt for å ha kjørt under påvirkning av promille mens hennes lille barn var passasjer.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Hendelsen skjedde en sen septemberkveld på Østlandet i 2021.

Kvinnen skal ha kjørt fort, vinglet mellom kjørebanene og rygget inn i en bil da politiet forsøkte å stanse henne.

Den svært unge sønnen til tiltalte skal også ha vært i bilen da hendelsen skjedde.

Ifølge tiltalen rygget kvinnen inn i en bil da politiet prøvde å stoppe henne. Videre skal kvinnen ha latt være å skru av motoren da to politibetjenter gikk mot bilen hennes, og kjørt mot den ene politibetjenten slik at denne måtte komme seg av veien for å unngå å bli påkjørt.

Hun skal ha kjørt videre på rødt lys slik at det nesten ble sammenstøt med møtende biler.

Til slutt skal hun ha kjørt av veien i en sving hvorpå bilen trillet rundt og havnet på taket. Kjøringen skal ha medført store materielle skader og stor fare for passasjeren og andre trafikanter.

En blodprøve tatt av tiltalte viste en promille på 1,76.

Kvinnen er blant annet tiltalt for å kjøre under påvirkning av alkohol, og for å ha unnlatt å stanse for kontroll da politiet krevde det.

Kvinnens forsvarer, Tove Nissen-Sollie, ville ikke kommentere saken overfor VG på nåværende tidspunkt.

Politiadvokaten i saken har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Saken skal behandles 15.juni, og Buskerud Tingrett har satt av én dag til å behandle saken.