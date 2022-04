KONFLIKT: En saksbehandler ved Våpenkontoret på Politihuset i Oslo er i dag blitt hundre prosent ufør.

Varslet om Sjøvold – endte opp som ufør

Politimester Beate Gangås beklager i dag til saksbehandleren som varslet om Hans Sverre Sjøvolds ulovlige våpen. Mannen er ikke lenger i jobb og advokaten hans sier saken har vært en enorm belastning for ham.

VG skrev lørdag om millionavtalen som ble underskrevet i august i fjor.

Saksbehandleren fikk utbetalt 1,2 millioner kroner fra Oslo politidistrikt mot at han sa opp jobben.

Da hadde det gått over fem år siden han ble kontaktet av en kollega ved våpenkontoret som skulle ta imot tre våpen fra daværende politimester Hans Sverre Sjøvold.

Saksbehandleren mente våpnene kunne være ulovlig og varslet tre ledere i Oslo politidistrikt. Ingen av lederne stanset innleveringen.

– Enorm belastning

VG har fått innsyn i avhør fra Spesialenheten for politisaker, der saksbehandleren beskriver trusler og press fra kolleger og ledere.

Saksbehandleren er i dag 100 prosent ufør.

– Saken har vært en enorm belastning for ham, skriver hans advokat Per Zimmer.

Advokat Per J. Zimmer i Vaag & Zimmer advokatfirma har bistått saksbehandleren.

– Han er skuffet over måten Oslo politidistrikt behandlet hans gjentatte varsler. Hans ledere ga han en følelse av at det var han som var problemet da han ikke ville ta imot og destruere våpnene, i strid med regelverket, skriver Zimmer.

Nåværende politimester Beate Gangås vil ikke stille til intervju med VG. I en e-post via sin pressesjef, skriver hun:

– Det er beklagelig at en tidligere medarbeider har opplevd en utfordrende arbeidssituasjon og at det har fått slike følger.

VG har spurt politimesteren om hva som er årsaken til at saksbehandleren i 2021 fikk utbetalt 1,2 millioner kroner fra politidistriktet:

– Politidistriktet har erkjent at han ikke har blitt behandlet korrekt. Han har i ettertid fått utbetalt erstatning, skriver Gangås.

I samme e-post står det at Gangås sier hun er opptatt av at Oslo politidistrikt skal ha gode varslingsrutiner, og at alle varsler skal bli tatt på alvor og behandles etter fastsatte retningslinjer.

– De siste årene har Oslo politidistrikt gjort en rekke forbedringer for å sikre gode rutiner når det gjelder håndtering og oppfølging av varslingssaker, avslutter Gangås.

BEKLAGER: Politimester Beate Gangsås i Oslo politidistrikt.

Erkjenner feil

I juni 2020 fikk Hans Sverre Sjøvold en bot på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen. Sjøvold er i dag sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Spesialenheten henla samtidig påstandene om at Sjøvold skal ha misbrukt sin stilling ved å legge press på ansatte i politidistriktet.

Fire uker etter at saken blir henlagt, skrev tidligere visepolitimester Sveinung Sponheim et brev til saksbehandleren og hans advokat:

«Oslo politidistrikt beklager at denne hendelsen har medført langvarig sykefravær for (Navn på saksbehandler)», står det i brevet.

Sponheim skriver videre at saksbehandleren «overholdt sin varslingsplikt til sine overordnende og opptrådte på alle måter korrekt i forhold til sakens art og egen rolle i en sak der flere ansattes lojalitet til en leders antatte straffbare handlemåte ble satt på prøve.»

Sveinung Sponheim er i dag pensjonist. Han bekrefter at han skrev beklagelsen på vegne av Oslo politidistrikt.

– Var det en feil av Sjøvold å legge det i fanget på saksbehandleren?

– Jeg kjenner ikke detaljene i dette her. Jeg vet bare at saksbehandleren opptrådte korrekt. Det var det som betydde noe for meg og at han fikk den oppreisningen han fikk, sier Sponheim til VG.

– Det ligger en erkjennelse av feil her?

– Ja.

Sjøvold: Meget trist

Ett år etter at brevet ble sendt, skrev HR-direktør Anne-Cecilie Kran i Oslo politidistrikt under på sluttavtalen som gir saksbehandleren 1,2 millioner kroner.

Sammen med avtalen må saksbehandleren levere en skriftlig oppsigelse. Begge skriver under på at de ikke kan snakke om innholdet i avtalen.

– Min klient tar til etterretning at politidistriktet omsider ga han varslerstatus, ga han en unnskyldning for behandlingen han ble utsatt for og en bekreftelse på at han på alle måter opptrådte korrekt i den meget utfordrende situasjonen han befant seg i. Det blir ikke riktig å kommentere erstatningen han fikk nærmere, skriver saksbehandlerens advokat Per Zimmer i en kommentar til VG.

FIKK BOT: Hans Sverre Sjøvold er i dag sjef for Politiets sikkerhetstjeneste. I 2020 fikk han en bot på 50.000 kroner for våpenlovbrudd.

Hans Sverre Sjøvold ønsker ikke å stille til intervju om saken, men har sendt en uttalelse via kommunikasjonssjefen i PST:

«Det er meget trist å høre at en av mine tidligere medarbeidere har blitt uføretrygdet, noe jeg for øvrig ikke var klar over. Jeg har gitt grundige og detaljerte forklaringer til Spesialenheten under etterforskningen av denne saken, som nå er avsluttet. Det er derfor ikke naturlig for meg å gi noen ytterligere kommentarer til spørsmålene VG stiller.»