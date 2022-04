Færre søkere til høyere utdanning

For første gang på flere år går søkertallene til høyere utdanning ned. Fortsatt er det NHH som har den mest populære studieretningen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag offentliggjør forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) og Samordna opptak søkertall til universiteter, høyskoler og fagskoler, på en pressekonferanse fra Universitetet i Stavanger.

Antall søkere til høyere utdanning har økt hvert år de siste årene. Det første pandemiåret søkte 150.000 studieplass – 12.000 flere enn året før. I fjor var økningen noe mindre, totalt 154.000 søkere.

I år har 134.954 personer har søkt studieplass på en høyskole eller et universitet via Samordna opptak.

Dette er de mest populære studiene:

Studienavn Lærested Studiested Planlagte studieplasser Søkere førstevalg Siviløkonomutdanning NHH Bergen 500 2073 Rettsvitenskap (jus) UIO Oslo 224 1 748 Rettsvitenskap (jus) UIB Bergen 390 1727 Organisasjon og ledelse (Deltid, nettbasert) HINN Åmot 200 1382 Toll, vareførsel og grensekontroll UIS Stavanger 60 1215 Arkitekt AHO Oslo 60 1120 Industriell økonomi og teknologiledelse NTNU Trondheim 162 1075 Medisin (høst) UIO Oslo 120 1041 Ledelse UIT Alta 800 970 Politiutdanning (Oslo) PHS Oslo 96 910

Det er rundt 19.000 færre søkere til høyere utdanning i år enn i fjor, som var et rekordår.

– Jeg er godt fornøyd med årets søkertall. Totalt sett er tallene tilbake på et mer normalt nivå, og det er en forventet nedgang, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

– Jeg vil si at det er god søkning i år, totalt sett. At det er færre søkere er som forventet, og det går an å si at det er en god nyhet, sier utdanningsministeren på pressekonferansen.

Han peker på at pandemien førte til unormalt mange søkere de to siste årene, på grunn av et usikkert arbeidsmarked og mindre mulighet til å reise utenlands.

– Nå er det igjen en mulighet. Det er også en god nyhet, sier han.

Borten Moe peker på at de i år vil kunne tilby flere enn noen gang en studieplass, og at det relativt sett er flere som vil få et tilbud i år enn tidligere.

Fortsatt på toppen

Det er siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) som har landets mest populære studie, for tredje år på rad. I år er det 2073 søkere som konkurrerer om 500 plasser. Det er en liten nedgang fra 2021, da 2212 personer hadde skolen på førsteplass.

FORNØYD: NHHs rektor Øystein Thøgersen sier høyskolens siviløkonomløp alltid vært blant de mest søkte studieprogrammene i Norge. han er fornøyd med årets søkertall, tross nedgang.

– Jeg er meget fornøyd, sier NHHs rektor Øystein Thøgersen i en pressemelding.

I fjor så høyskolen en pandemieffekt, noe som ga rekordmange søkere.

NHH-rektoren tror flere enn tidligere velger å dra utenlands for å studere eller ta et friår.

Flest søkere til helsefag

De to siste årene har lærerutdanningen opplevd en nedgang i antall søkere. Den nedgangen fortsetter i år, med 10,4 prosent færre søkere enn i fjor. Det er likevel en mindre nedgang enn i søkingen totalt. Samtidig går søkertallene til grunnskolelærerutdanningen for trinn 1. til 7. opp med 6,5 prosent.

I år er opptakskravene på studiet endret. De nye kravene er:

Minst 40 skolepoeng og karakter 3 i matematikk og norsk, eller

Minst 35 skolepoeng og karakter 3 i norsk og 4 i matematikk, altså dagens krav.

Leder i pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit, er skuffet over søkertallene.

– Jeg tenker at dette er skuffende, men ikke overraskende, og det er kjempedramatisk at det er både nedgang på grunnskolelærer, og særlig nedgang på 25 prosent på barnehagelærerutdanningen. Det er dramatiske tall.

Faller nedover på topp-liste

I 2021 var sykepleierutdanningen i Trondheim og Oslo langt oppe på listen over de mest populære studiene, men i år faller de begge lengre ned.

Utdanningen i Oslo faller mest fra fjorårets 9. plass til 20. plass i 2022.

Aller flest søkere har helsefag, og det er også på det fagområdet det er flest planlagte studieplasser. Sykepleie er det mest populære helsefaget, og har 10.299 søkere totalt. Det er 23 prosent færre enn i fjor.

Flest søkere per plass

Linjen som har flest søkere per studieplass er Toll, vareførsel og grensekontroll på Universitetet i Stavanger. Her er det 60 planlagte studieplasser og 1215 søkere. Det er nesten 800 færre søkere enn i 2021.

Her er det flest søkere per plass:

Studienavn Lærested Studiested Planlagte studieplasser Søkere førstevalg Søkere per plass Toll, vareførsel og grensekontroll UIS Stavanger 60 1215 20,3 Arkitekt AHO Oslo 60 1120 18,7 Medisin, Trondheim/Levanger* NTNU Levanger 16 295 18,4 Luftfartsfag UIT Tromsø 12 198 16,5 Medisin, Trondheim/Ålesund* NTNU Ålesund 20 312 15,6 Mat, ernæring og helse, nettbasert* HINN Elverum 25 375 15 Ingeniør, bygg, fleksibel NTNU Gjøvik 9 124 13,8 Psykologi, høst UIO Oslo 65 865 13,3 Økonomi og ledelse, deltid OSLOMET Oslo 20 260 13 Økonomi og ledelse OSLOMET Oslo 20 248 12,4

Fortsatt mulig å endre

I år tilbys det 74.741 studieplasser. Søkerne kan i år velge blant 1317 studier ved 27 universiteter og høgskoler, samt 437 studier ved 23 fagskoler.

For dem som har søkt på universitet eller høgskole, kan man fremdeles bytte om å rekkefølgen på studieretningene man har søkt helt fram til 1. juli.

For dem som har søkt fagskole, kommer søknadssvaret allerede 20. mai med frist om å svare 27. mai. For universiteter og høgskoler er svaret klart 20. juli, mens svarfristen er 24. juli.