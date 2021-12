FERSKE: Den nye regjeringen, her ved helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre, har fortsatt kort erfaring med pandemihåndtering.

Én av tre synes regjeringen håndterer coronapandemien godt

Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol havner langt bak forgjengerne Erna Solberg og Bent Høie. – Helt naturlig at folk er slitne og frustrerte, sier Kjerkol.

Da Erna Solberg (H) var statsminister og Bent Høie (H) var helseminister, kunne de skryte av at over 70 prosent synes regjeringens coronahåndtering var ganske god eller svært god.

Slik er det ikke for statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Det viser en fersk meningsmåling, utført av Respons Analyse for VG.

– Har dere lykkes i coronahåndteringen?

– Det har vært ulike syn på behovet for tiltak gjennom pandemien og målinger har vist at tilliten til myndighetene har gått både opp og ned, noe som er helt naturlig i en langvarig krise som denne, skriver Kjerkol i en e-post til VG.

– Jeg tror denne målingen viser at mange følte på usikkerhet da den nye virusvarianten kom på toppen av økende smitte og press på helsetjenesten, skriver helseministeren.

Målingen er tatt opp til og med mandag 13. desember, og reaksjoner på tiltakene som ble varslet nettopp mandag kveld, fanges dermed ikke opp av denne målingen.

Kjerkol setter sin lit til at de kraftige innstrammingene vil få ned smitten – og øke støtten til regjeringens håndtering.

– Folket var langt mer fornøyde med Solberg-regjeringens coronahåndtering. Hvorfor det, tror du?

– Det er helt naturlig at folk er slitne og frustrerte etter nesten to år med pandemi, flere smittebølger og mange tiltak. Jeg tror dette gjenspeiler seg i meningsmålingene, skriver Kjerkol.

I KLEM: Daværende statsminister Erna Solberg (H) og daværende helseminister Bent Høie (H) gjenåpnet Norge 25. september.

– For tidlig

Erna Solberg vil ikke felle en dom over etterfølgerens coronahåndtering – ennå.

– Jeg tror rett og slett at det er for tidlig å vurdere hvordan Støre-regjeringen håndterer pandemien. De siste ukene har vært forvirrende for oss alle, sier hun til VG.

– Så det er viruset og ikke regjeringen som har vært uforutsigbart?

– Ja, og det var kort tid mellom meldingen om å gå på julebord, til meldingen om ikke å gå på julebord. Det er en vanskelig kommunikasjonsrolle, sier Solberg og fortsetter:

– Målingen viser at folk ikke har gjort seg opp en mening. Det aller beste vi kan gjøre nå er å følge alle rådene og henstillingene. Situasjonen er veldig alvorlig og nå må vi bekjempe viruset.

SV-leder Audun Lysbakken legger også mesteparten av skylden på coronaviruset.

– Tallene viser først og fremst at befolkningen er sliten av coronatiltakene. Men det er også et argument for en bredere demokratisk forankring i Stortinget av de mest inngripende tiltakene, slik SV har foreslått.

Han mener at Solberg og co bommer litt i kritikken.

– De som kritiserer nå, er de samme partiene som nøt godt av stor oppslutning om strenge tiltak fra den daværende opposisjonen. Og som erklærte at pandemien var over. Den nye regjeringen kunne heller ikke forutse omikron, sier han.