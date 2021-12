Danmark skrur opp vaksinetempoet: 3,5 millioner dansker skal få booster før jul

Som et tiltak mot omikron-smitten vil nabolandet tilby alle boosterdose innen syv dager. Alle dansker over 18 år kan nå bestille time på nett.

Av Line Fausko

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er nødvendig med den ekstra immuniteten mot omikronvarianten, sier direktør i Statens Serum Institut, Søren Brostrøm, under dagens pressekonferanse i Danmark.

Myndighetenes ambisjon er at de som er aktuelle, altså fått andre stikk for minst fire og en halv måned siden, skal få den innen syv dager.

De understreker at det kan hende denne ambisjonen ikke innfris, men det er dette målet de tar sikte på.

Foreløpig har 1,2 millioner dansker fått boosterdose. Nå skal altså ytterligere 2,3 millioner få før julaften.

Tregt tempo i Norge

Danmark har omtrent like mange innbyggere som Norge. Her til lands går det fremdeles langsomt med boostervaksine. Forrige uke skrev VG at Norge ikke når vaksinemålet på 400.000 stikk i uken. Norge har åpnet opp for boosterdose til de over 45 år. Fremdeles har ikke alle over 65 år fått, blant annet på grunn av kapasitetsproblemer i kommunene.

Regjeringen har sagt de vurderer å ta i bruk apoteker.

– Dette er en innsats som oppskaleres fra dag til dag og time til time. Det er også sikkert at våre IT- systemer vil bli strukket til det ytterste, sier Erik Jylling, som er folkehelsepolitisk direktør for danske regioner.

Det er stor pågang på nettsiden vacciner.dk, der danskene kan bestille sitt tredje stikk – 144.000 personer var foran i køen da VG forsøkte seg inn i 10.15-tiden mandag formiddag.

27 innlagt med omikron

Danskene har også fått hjelp fra private legeklinikker.

Danmark har foreløpig 2400 bekreftede omikrontilfeller, og 27 omikron-innlagte på sykehus.

Av tilfellene, er 334 uvaksinert og 234 har fått boosterdose.

Mandag morgen sa FHI at de ikke tror en boosterdose er nok for å stanse smitten og at det kan være behov for ytterligere tiltak i tillegg.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa til NRK at vi kan vente oss flere tiltak snart:

– Svaret mitt er at det helt sikkert blir justeringer fremover, svarte han NRK mandag på spørsmål om vi kan vente strengere tiltak frem mot jul.