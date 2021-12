PLASS TIL MANGE: Det er plass til 6000 i Trondheim Spektrum. Men med nye coronatiltakene kan antall publikummere bli redusert med 90 prosent under Idrettsgallaen i begynnelsen av januar.

Corona-restriksjonene: Idrettsgalla fra 6000 til 600 i salen – VM i snøsport må avlyse åpningsseremoni

Fra 6000 til 600 i salen. Det kan bli konsekvensene av de nye corona-tiltakene for Idrettsgallaen som skal sendes fra Trondheim Spektrum lørdag 8. januar

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

– Denne muligheten hadde vi forutsett og det er aldri bare en plan som gjelder, sier Ivar Ragne Jenssen, leder for styringsgruppen for Idrettsgallaen til VG.

Han understreker at det uansett blir utdeling av priser til norske toppidrettsutøvere 8. januar 2022, i gallaen som ledes av Carina Olset og Yousef Hadaoui.

– Nå skal styringsgruppen bruke resten av uken til å få en løsning på plass. «Maskorama» hadde «Maskorama» uten publikum i fjor. Da skal vi klare å dele ut priser vi også. For uansett hvor mange vi har i salen, er det den millionen som sitter hjemme og ser på oss som er viktigst. Dette skal vi gjøre på tryggest mulig måte for alle utøvere. Vi har gode rutiner for smittevern, sier Ivar Ragne Jenssen.

Avlyser åpningsseremoni

VM i snøsport for parautøvere arrangeres på Lillehammer i tidsrommet 12 til 23. januar 2022. Det er påmeldt 820 deltagere med støtteapparat fra 45 nasjoner. Det var planlagt en stor åpningsseremoni, men den blir det ikke noe av.

– Vi avlyser åpningsseremonien slik vi har planlagt den. Seremonien skulle vært i Håkons hall med over 2000 til stede. Det får vi ikke gjennomført nå. Men vi ser på en alternativ, mindre markering utendørs som på en god måte tydeliggjør at nå er mesterskapet i gang. Utover det ser vi for oss at VM skal gjennomføres som planlagt. Selvsagt innenfor en smittevernprotokoll, sier lederen for VM i snøsport for parautøvere, Ola Keul til VG.

Dypt bekymret ordfører

Ordfører i Øyer kommune, Jon Halvor Midtmageli er dypt bekymret etter at regjeringen annonserte sine coronatiltak tirsdag.

– Jeg har nettopp hatt møte med reiseliv- og næringslivet i kommunen. Det er dyster stemning. Avbestillingene kommer med en gang. Folk har lav terskel for å avbestille, sier Jon Halvor Midtmageli til VG.

Han er overbevist om at nå kommer permitteringene, særlig i reiselivsbransjen som er viktig for Øyer som blant annet har en destinasjon som Hafjell innenfor sine kommunegrenser.

– Det er viktig at det kommer en ordning med lønnskompensasjon på på plass med en gang, slik at folk kan beholde jobbene sine, sier Midtmageli.

Hurtigtester til hyttefolket

Men hyttefolket kommer til Øyer og Hafjell. Også fra Danmark og Sverige. De er pålagt å ta en hurtigtest innen 24 timer. Et av de firmaene som vil gjøre det enklest mulig for turistene er Alpinco.

– Vi vil legge til rette for at de utenlandske turistene som har booket en hytte, leilighet eller kjøpt heiskort hos oss. Enten det er i Hafjell eller Kvitfjell. Derfor har vi sikret oss hurtigtester slik at de på en grei måte kan få tatt den coronatesten de er pålagt å ta, sier Jo Mork som er kvalitetsleder i Alpinco.