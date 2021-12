SELVTEST: Det er stor pågang blant folk og kommuner for å få tak i selvtester. Flere peker på høyere smitte og økt fokus på testing som årsaker.

Tre millioner corona-selvtester solgt i høst: − Markedet er støvsugd

Nesten 600.000 selvtester for coronavirus ble revet ut av hyllene i forrige uke. Flere apotek i Oslo-regionen er gått tomme.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det kan være utfordrende å etterfylle beholdningen i noen apotek, men vi får store leveranser denne uken og greier å møte den enorme pågangen, sier kommunikasjonssjef i Apotek 1 Kjersti Solberg Ofstad.

Ifølge Apotekforeningen er det siden august solgt over tre millioner selvtester fra apotek. Salget ble mer enn tredoblet fra oktober til november, opplyser foreningens kommunikasjonssjef Jostein Soldal.

Bare i november gikk 1,4 millioner tester ut fra apotekene. De syv første dagene i desember er antallet 570.000. Bare mandag ble 80.000 tester solgt i apotekene.

– Salget av hjemmetester er helt ekstremt. Første uken i desember ser vi at veksten fortsetter, sier kommunikasjonssjef i Apotek 1 Kjersti Solberg Ofstad.

Salget av hurtigtester har vært desidert størst i Oslo, fulgt av Troms og Finnmark og deretter Viken. Lavest har salget vært fra apotek i Agder og Innlandet.

Foreningens tall omfatter ikke salg fra nettapoteket Farmasiet.

– Markedet er støvsugd for tester

Også Boots-kjeden rapporterer om enorm pågang, særlig etter nye smitteutbrudd i Oslo-regionen.

– I Oslo er ganske mange apotek tomme, men vi har i bestilling og venter store leveranser denne og neste uke. I øvrige regioner ser situasjonen bedre ut, sier kommunikasjonssjef i Boots apotek Anne Margrethe Aldin Thune.

Også Vitusapotek forteller om veldig stor etterspørsel etter hurtigtester, noe kjeden setter i sammenheng med smittesituasjonen og myndighetenes anbefaling om tester.

– Noen av våre apotek i tillegg til nettapoteket har vært utsolgt i korte perioder. Hurtigtester er på vei til apotekene så fort de kommer inn til vårt lager, sier pressetalsperson Ann Brita Grøndahl i Norsk Medisinaldepot.

NMD leverer til Vitusspotek og Ditt Apotek.

Driftsdirektør i Farmasiet, Stig Henning Pedersen, opplyser:

– I Farmasiet har vi den siste tiden hatt et voldsomt trykk både på salg av munnbind og av selvtester. Siden august har vi solgt 150 000 selvtester, hvorav 30 000 av dem er solgt de seks første dagene i desember. På mandag ble vi dessverre utsolgt ettersom markedet er støvsugd for tester, men vi venter inn et stort parti snarlig, sier Pedersen i Farmasiet.

Avblåste hurtigtest-mangel

I tillegg til apotekene, er det også meldt om utfordringer med myndighetenes lagre av hurtigtester. Tirsdag skrev Aftenposten at beredskapslageret var tomt torsdag i forrige uke. Men assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forsikrer at det er nok hurtigtester i landet.

– Ute i kommunene ligger det 3,5 millioner hurtigtester på lager, og vi sender ut 1,4 millioner tester denne uken, og det samme neste uke. I tillegg gjør vi anskaffelser av flere millioner hurtigtester fortløpende, sa Nakstad onsdag morgen.

Testene apotekene selger for 80–100 kroner stykket, er de same som kommunene deler ut. Ifølge Thune er sikkerhetsgraden for at testene viser riktig resultat opp mot 98 prosent.

Apotek 1 minner om at selvtestene ikke tåler frost. Laveste temperatur produktet tåler, er to minusgrader. Under kuldebølgen er det ikke mulig å få levert testene i postkassen.

Dersom selvtesten er positiv og avdekker coronasmitte, skal den bekreftes med en PCR-test på en ordinær teststasjon, ifølge Folkehelseinstituttet.