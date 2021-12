Nakstad om julebord-utbrudd: − Sier noe om hva vi har i vente

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det er urovekkende at så mange fullvaksinerte ble smittet i utbruddet i Oslo.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det ser ut med delta og omikron at man er ekstra sårbar ved innendørsarrangementer med mange mennesker. Det som er avgjørende er om det er en smitteførende person til stede, sier Nakstad.

– Hva forteller utbruddet etter julebordet i Oslo oss smittsomheten når nesten halvparten av deltagerne er smittet?

– Det sier at den er minst like smittsom som deltavarianten, men det sier også at vaksinene beskytter dårligere mot smittespredning, sier Nakstad.

De fleste som deltok og ble smittet på arrangementet var fullvaksinerte, og fikk siste dose for ikke mange måneder siden.

– Det er urovekkende at så mange fullvaksinerte blir smittet og det sier noe om hva vi har i vente hvis den får fortsette å spre seg, sier Nakstad.

OBS: Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sin risikovurdering av omikronvarianten at de fortsatt regner med at vaksinene gir beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Bekymret for vaksineeffekt

– Grunnen ti at tiltakene ble innført i går er en bekymring for at vaksinene har redusert effekt på smittespredning. Det er ganske alvorlig, sier Nakstad.

Han peker på at deltavarianten kunne hatt er R-tall på mellom 5 og 10 i Norge, med et åpent samfunn u0GbQnoten vaksiner.

– Da ville epidemien vokst enormst raskt, men med vaksiner holdes den ned mot 1, sier han.

Nakstad opplyser at den store bekymringen er at omikron ikke påvirkes av vaksinene når det gjelder smittespredning.

– Da vil vi rykke ganske mange måneder tilbake når det gjelder smittevekst, sier han.

Bør tenke på ventilasjon

– I hvilken grad tror du luftsmitte har spilt en rolle i utbruddet?

– Den dominerende smittemåten er dråpene som kommer når vi snakker, roper, hoster eller nyser. Det er store dråper detter raskt ned, men de små dråpene kan henge i luften og holde seg der lenge, sier Nakstad.

Nakstad trekker frem at det ikke er nok med én eller to meter hvis vi skal være helt trygg på smitterisikoen hvis man over tid oppholder seg i lokaler med dårligere ventilasjon enn ute.

– Det er vanskelig å si hvem som ble smittet i lokalet ut fra hvor de befant seg, men det er ingen tvil om at det er en vesentlig smitterisiko til stede hvis en smitteførende peson er i lokalet, sier Nakstad.

Samtidig mener han at smitterisikoen er høyere dersom du sitter nær en smitteførende person enn langt unna.

– Derfor er det veldig effektfullt å holde avstand der man kan og bruke munnbind. Særlig når den som er smittet bruker munnbind, sier han.

Torsdag innførte regjeringen flere tiltak i Oslo og Viken-kommuner, i tillegg til nasjonale anbefalinger.

– Hvorfor ble det ikke innført flere tiltak for å begrense luftsmitte?

– Det er selvsagt krevende hvis man skal hindre og fjerne risikoen for luftsmitte helt, da kan man ikke være innendørs noe sted. Derfor gjør man det som gir mest effekt først, som å bli hjemme hvis man er syk og å holde avstand der man kan, sier Nakstad.

Men han mener man bør tenke på lufting og god ventilasjon, særlig på steder der det ikke er ventilasjonsanlegg.

– Andre land har vært mer opptatt av lufting og tiltak mot luftsmitte. Bør vi tenke mer på det?

– Det har vært et råd som det er snakket om og blitt kommunisert i verden, men det har ikke vært sakket om eller fått like mye oppmerksomhet som munnbind og de andre tiltakene. Det er kanskje fordi det ikke er noe som gjelder alle, men for eksempel de som samler mange mennesker i ulike lokaler, sier han og fortsetter:

– Men det er et godt råd og det kan kanskje bidra til at risikoen for luftsmitte på lang avstand blir litt mindre.