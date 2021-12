NYE TILTAK: Line Vold og Folkehelseinstituttet sier helsemyndighetene har hatt en strategi som går ut på å verne barn og unge mot for inngripende tiltak.

FHI: Tror skolestenging kan øke smitte

FHI tror stenging av skoler har liten smitteeffekt. I tillegg vil de verne barn mot inngripende tiltak.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mens Danmark stenger skoler og barnehager i dagene før jul - for å bremse smittespredningen, tyder mye på at norske helsemyndigheter er mer tilbakeholdne med dette.

– Vi har gått igjennom alle tiltakene som nå er på plass, og gjort en vurdering av hvor det vil være hensiktsmessig å gjøre justeringer. Og til grunn for våre anbefalinger ligger strategien hvor det understrekes at det er et mål å beskytte barn og unge. Det å stenge skoler anser vi som et tiltak som erfaringsmessig kanskje ikke har så stor effekt på smittespredning. Vi har erfaring med at smittetall går opp etter ferie, så det er kanskje ikke det mest effektive vi gjør, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til VG.

Trafikklysmodellen har hele tiden vært mulig å bruke som et lokalt tiltak, mens tiltakene som nå har vært vurdert er nasjonale tiltak.

Også en kilde som deltok på møte mellom helseministeren, FHI, Helsedirektoratet, statsforvalterne og kommunene mandag formiddag, sier at de nye, strenge tiltakene fortsatt i størst mulig grad skal rettes inn mot voksne personer.

På direkte spørsmål om det blir vurdert hjemmeskole, svarer kilden at det fortsatt blir kommunisert at barn og unge skal skånes i størst mulig grad.

Dette ser imidlertid mange som vanskelig. Mange kommuner sliter med å holde skoler gående på grunn av stor elevsmitte og stort sykefravær fra ansatte.

STENGT SKOLE: Rektor Anton Rygg på Smestad skole. Skolen stenges fra og med tirsdag - og frem til jul.

Senest mandag ble det kjent at Smestad skole i Oslo stenger fra og med tirsdag på grunn av smittesituasjonen.

VG er også kjent med at på en enkelt-skole i Viken var over 30 lærere borte på grunn av sykefravær mandag morgen.

Det ble også kommunisert på møtet i formiddag at det skal jobbes med hvilke konkrete tiltak som skal settes inn, utover mandagen frem til pressekonferansen som er tillyst til klokken 20 mandag kveld.

Et mulig tiltak mot skoler og barnehager, er en nasjonal innføring av trafikklysmodellen, etter at kommunen fra i forrige uke - selv kunne bestemme om denne skulle innføres.

– Vi har derimot ganske god erfaring med trafikklysmodellene, Line Vold.

Trafikklysmodellen har hele tiden vært mulig å bruke som et lokalt tiltak, mens tiltakene som nå har vært vurdert er nasjonale tiltak.

NESTLEDER: Terje Skyvulstad er nestleder i Utdanningsforbundet.

I en FHI-pressemelding tidlig mandag skriver instituttet at høyt sykefravær vil ramme mange sektorer fremover. - Helsetjenesten og andre sektorer må gå gjennom sine kontinuitetsplaner, skriver FHI.

Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet beretter om en kritisk smittesituasjon i mange skoler og barnehager.

– Det er krise i mange skoler nå. Det er et skyhøyt sykefravær. Mange skoler og barnehager må redusere sin aktivitet betraktelig. Nå må vi gjøre det vi kan for å redusere den akselererende smitteutviklingen, sier han til VG.

– Ditt syn på hjemmeskole eller tidligere juleferie nå?

– Vi må stole på helsemyndigheter og smittevern-ekspertisen. Nå er det viktig at politikerne tar smittevernkrisen på alvor. Vi går som kjent inn for at skole og barnehagepersonell bør prioriteres for en tredje vaksinedose, som et konkret tiltak. Det er viktig for å skape mer trygghet ute blant dem som driver skolene og barnehagene. Vi ser at det mange steder også er helt nødvendig med kortere skoledager og reduserte åpningstider i barnehagene, svarer Skyvulstad.

– I lys av den økte smittespredningen blant barn og unge: Har tiltakene vært for snille?

– Jeg stoler på at smittevern- og helsemyndighetene følger med på utviklingen og følger opp med tiltak. Men det er ikke til å komme forbi at mange lærere, barnehagelærere og ansatte i vår sektor, er utrygge og gruer seg til å gå på jobb. Dette må helse-styresmaktene ta konsekvensen av og følge opp, krever nestlederen i Utdanningsforbundet, som organiserer rundt 180.000 lærere, barnehagelærere og skoleledere.

Fagforbundet, som er det andre store fagforbundet for ansatte i barnehager, SFO og skoler, ønsker strengere tiltak for å bremse smitten.

I en måling blant medlemmene som jobber i oppvekst-sektoren, svarer fire av fem spurte at de ønsker strengere tiltak.

56 prosent av de som svarte ønsket at det ble innført gult nivå på deres arbeidsplass.

22 prosent ønsket rødt nivå, som er det strengeste tiltaks-nivået i trafikklysmodellen - med mindre kohorter og delvis digital undervisning for de eldste elevene (5-7. trinn og oppover.)

I tillegg er mange av de ansatte redd for å bli smittet av corona, og redd for dra med seg smitte hjem, viser undersøkelsen med svar fra nærmere 2000 ansatte i barnehager, SFO og skoler.