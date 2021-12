VANN-ANKLAGE: Lederen i LOs energiforbund, Frode Alfheim, sier det ser ut som kraftselskapene deler av året kjører ned vannreservoarene for å få prisene til å gå opp. Bildet er et illustrasjonsbilde av Blåsjø vannmagasin i Suldal.

Anklager kraftselskapene for å tømme ut vann for å få høyere priser

Leder Frode Alfheim i LOs energiforbund tar et kraftoppgjør med kraftselskapene. – De må begynne å tenke på dem som betaler regningen, deg og meg, sier han.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

– Ola og Kari er kundene og når de gruer seg til neste strømregning, da går det så ut over strømselskapenes omdømme, at de må forstå at det er andre hensyn enn ren profitt som må telle, sier Alfheim.

Og legger til:

– Norske politikere på lokalt, regionalt og nasjonalt kan ikke glemme sin politiske grunnholdning når de trer inn som eiere i kraftselskapene. De må stå for det samme som eiere som politikere. De må tenke på innbyggernes beste.

Han sier det kan fremstå som de fysisk og kynisk utnytter situasjonen.

– Ja, det ser ut som de deler av året kjører ned vannreservoarene for å få prisene til å gå opp. De burde i større grad sørge for en jevn og høy vannstand, som sikrer billig strøm. Det burde være samfunnsoppdraget, ikke det å tjene mest mulig penger.

– Hadde aldri blitt bygget

Alfheim sier hans uttalelser dreier seg mer om regjeringens strømpakke, som skal dempe regningene som følge av de høye strømprisene.

KABEL TIL BESVÆR: Frode Alfheim sier den siste strømkabelen til Storbritannia aldri hadde blitt bygget, i dag, når strømregningen borer seg inn i folks lommebok.

Og han sier det ikke er strømselskapene alene som har ansvaret:

Det har de siste årene foregått en heftig politisk debatt om Acer – EUs energibyrå, som Norge er tilknyttet – og som har bidratt til at det har blitt lagt strømkabler fra Norge til Europa, som gjør at vi i sterkere grad har blitt en del av det europeiske kraftmarkedet.

Alfheim tilhører dem som mener det er uheldig.

– Hvis vi i dag, med dagens rekordhøye strømpriser, skulle tatt avgjørelsen om å legge den siste kabelen – til Storbritannia – så hadde den aldri blitt bygget eller vedtatt. Jeg vet det ikke går an å ta omkamp om den, og er glad for at det i Hurdalsplattformen slås fast at regjeringen ikke skal bygge flere.

Ber om politisk handlekraft

Han sier det imidlertid er en annen utbygging, som kan trigge strømprisene ytterligere.

– For å nå klimamålene skal stadig flere installasjoner i Nordsjøen elektrifiseres, det vil si at oljeproduksjonen skal drives på strøm, i stedet for forurensende kraftverk. Det er bra, men for ikke å belaste strømnettet ytterligere, som vil gi enda høyere strømpriser, må politikerne vedta at plattformene skal få strøm fra havvind. Vi innser at man i begynnelsen må ta kraft fra land. Men målet må være å få opp farten på havvindutbyggingen slik at elektrifiseringen av sokkelen løses fra havvind.

STRØMKRISE: Strømkrisen i Norge kommer til å ramme norske forbrukere i vinter. Alfheim etterlyser langsiktige tiltak som kan forebygge på lang sikt.

Han sier det er enda et politisk grep som kan gjøres.

– Det må vises politisk handlekraft i oppgraderingen av vannkraften. Det er planlagt oppgradering for 7–8 terawattimer – det mener jeg kan dobles. I tillegg så forventer jeg at regjeringen leverer på det som står i Hurdals plattformen om raskere utbygging av havvind.

I dag er det totale strømforbruket i Norge vel 130 terawattimer.

– Styrer ikke kraftprisene

Pressetalsperson Knut Fjerdingstad i landet største kraftselskap, Statkraft, 100 prosent eid av staten, sier dette om påstandene om å tappe reservoarene for å tjene penger:

– Statkraft styrer ikke kraftprisene, men disponerer kraftmagasinene basert på de prisene vi ser og forventer fremover. Målet er å ha vann til å produsere strøm når etterspørselen er størst og prisene høyest – i tråd med selskapets og samfunnets felles interesser.

Han sier at de har stor forståelse for at de svært høye kraftprisene skaper store utfordringer.

– Heller ikke Statkraft ønsker en situasjon som den vi ser nå. Hovedårsaken bak dagens priser er verdens avhengighet av fossil kraft, som kull- og gasskraft. Ved å fortsatt investere i mer fornybar og mindre fossil kraftproduksjon, blir vi mindre utsatt for svingninger i kull- og gasspriser og bidrar samtidig til å løse klimautfordringene på sikt.

Han fremholder at de, som heleid statlig selskap, betaler 85 prosent av overskuddet fra norsk vannkraftproduksjon tilbake til fellesskapet i form av utbytte.

VANNDUMPING FOR Å TJENE PENGER?: Knut Fjerdingstad svarer slik på utfordringen om vanndumping: – Målet er å ha vann til å produsere strøm når etterspørselen er størst og prisene høyest.

– I tillegg betaler selskapet store summer i skatter og avgifter. Det er opptil Stortinget og regjeringen å forvalte disse verdiene til beste for fellesskapet.