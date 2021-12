Bergen er blant de kommunene som bes inkludert i de regionale tiltakene som regjeringen presenterte på dagens pressekonferanse.

Ber om regionale tiltak i Bergen og flere andre kommuner

Helse Bergen har meldt at de er svært presset for tiden. Nå ber statsforvalteren om regionale tiltak for tolv kommuner i deres opptaksområde.

Statsforvalteren i Vestland ber regjeringen innføre regionale tiltak i tolv kommuner i opptaksområdet til Helse Bergen.

Kommunene det gjelder er Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Voss og Øygarden. De ber om følgende tiltak:

Påbud om munnbind der det ikke er mulig å holde avstand innendørs i det offentlige rom og på kollektivtransport.

Påbud om at arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere i størst mulig grad kan utføre sitt arbeid uten økt risiko for smitte på arbeidsplassen eller på reiser til og fra.

Begrensning på deltakere på private arrangement.

Registreringsplikt av gjester på serveringssteder.

Karanteneplikt frem til negativt prøvesvar, også for barn i skolealder som er nærkontakter - uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Ber flere kommuner følge med

Smittetrenden i Vestland er stigende og det ble torsdag registrert 252 nye smittetilfeller. På Haukeland har de beskrevet en svært presset situasjon hvor det er stor pågang og fulle sengeposter. Det er nå 40 coronasmittede innlagt på helseforetakene i regionen. På Haukeland universitetssykehus har de allerede redusert kirurgien med 20 prosent.

Statsforvalteren mener disse tiltakene er nødvendige for å holde kontroll på pandemien og for å sikre at kommuner og sykehus kan levere kritiske tjenester.

I tillegg anbefaler statsforvalteren flere kommuner om å følge smittesituasjonen tett og vurdere behovet for forsterkede anbefalinger og tiltak. Dette rådet gjelder følgende kommuner: Eidfjord, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Ulvik.

Regionale tiltak for kommuner på Østlandet

Tidligere torsdag presentere Støre-regjeringen en rekke regionale tiltak for Oslo og mange kommuner på Østlandet. Flere kommuner på Østlandet har bedt om å bli inkludert i de regionale tiltakene.

De regionale tiltakene - som innføres fra midnatt - gjelder er foreløpig følgende kommuner:

Oslo, Asker, Bærum og opptaksområdet til Ahus: Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn, Nittedal og Eidsvoll.

De har fått følgende regionale tiltak:

Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion.

Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.

Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.

Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling

Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling

