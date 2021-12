Statsminister Jonas Gahr Støre og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO til regjeringen: Krever rask strømregning-støtte

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier at regjeringen må komme med rask hjelp til forbrukerne for å dempe strømpris-sjokket. Budsjett-partner SV krever at penger må utbetales før jul til dem som sliter mest.

Publisert: Nå nettopp

– Det må raskt komme ordninger fra regjeringen, og de må favne bredere enn de som mottar bostøtte. Folk må få trygghet for at de skal klare de kommende strømregningene, sier LO-lederen til VG, på starten av en ny uke med svært høye strømpriser.

66.000 bostøtte-mottagerne fikk ekstra penger i november for å dekke strømregningen, og regjeringen varslet i statsbudsjettet at el-avgiften skal halveres i vintermånedene januar til mars.

Men dette er ikke nok, sier LO-lederen:

– Mange av våre medlemmer melder at de er bekymret for regninger som kommer i desember, men også i januar og februar. Dette er folk med helt vanlige inntekter som er urolig for familiens økonomi, sier Følsvik.

Gikk sammen med SV

DYRT: Kraftprisene har vært høye gjennom vinteren og mange sliter med regningene.

Fredag fremmet SV og regjeringspartiene et felles forslag i Stortinget som påla regjeringen å jobbe raskt med tiltak som kan «avhjelpe grupper som rammes spesielt hardt av ekstraordinære høye strømpriser».

Ifølge VGs opplysninger jobber regjeringen for å avklare strøm-støtte til utsatte grupper, allerede på tirsdag eller onsdag.

Lars Haltbrekken (SV) sier til VG at regjeringen må snu alle steiner for å utbetale penger til de som sliter mest med strømregningen allerede før jul - og varsle en løsning for alle andre.

– Vi forventer at regjeringen kommer med et forslag til Stortinget raskt denne uken. De må snu alle steiner for å få til en utbetaling nå før jul for de som sliter aller mest, sier Haltbrekken til VG.

Avgiftskutt

LO-ledelsen har ikke landet konkrete forslag til regjeringen om hvordan folk skal få strøm-hjelp.

Peggy Hessen Følsvik sier at folk må betale opptil 70 ganger mer enn det det koster å produsere strømmen.

Hun peker på at momskutt og-eller avgiftskutt i en periode kan være ett alternativ. Det samme gjelder kontant-overføringer til de som er mest utsatt.

– Det viktigste er å lande på en ordning som hindrer at regningen lempes

over på arbeidsfolk og deres familier. Strømprisene rammer bredt, da må vi har ordninger som også treffer bredt, sier LO-lederen til VG.

Disse må få hjelp først

Haltbrekken sier at SV vil prioritere disse gruppene høyest nå:

Personer på bostøtte

Mottakere av sosialhjelp

Studenter

Uføre

Minstepensjonister

Han forventer at regjeringen før jul kommer med et vedtak om støtte til folk ut over disse gruppene.

– Men da kommer pengene til disse litt senere, sier han.

Må treffe flere

– En måte man kan gjøre det er å sikre at alle husholdninger eller enkeltpersoner med en inntekt under et visst nivå har rett på en kontantutbetaling, sier Haltbrekken.

– Praktisk kan det kanskje ordnes ved å gi pengene via nettselskapene som reduserer strømregningene og får betalt fra staten, legger han til.

FREMMER STRØM-KRAV: Lars Haltbrekken er SVs energi- og miljøpolitiske talsperson.

Ifølge Energi Norge vil en husholdning i Sør-Norge med et gjennomsnittlig forbruk på 16.000 kilowattimer årlig, betale rundt 12.000 kroner mer for strømmen i år sammenliknet med det rekordbillige fjoråret - og 6000 kroner mer enn i et normalår som 2019.

En husholdning i Midt-Norge eller Nord-Norge vil betale rundt 7000 kroner mer enn i fjor, og 1000 kroner mer enn i et normalår.

Peker på strømselskapene

Haltbrekken mener at en god løsning vil være en målrettet kontantutbetaling for de som sliter med strømregningen.

– Vi har ikke låst oss til dette, men en mulighet er at vi avgrenser denne støtten til husholdninger med samlet inntekt på 1 til 1,2 millioner kroner. Eventuelt 500.000 til 600.000 for enkeltpersoner, sier han.

Han sier at de kan pålegge strømselskapene og nettselskapene å gi folk betalingsutsettelse.

– Vi vil også utsette innføringen av de nye nett-tariffene som vi frykter kommer som ei ekstraregning til folk i januar og utlover, sier han.