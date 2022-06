DYKTIGE: Vitnemålene til Danilo og Konstantin Cvetkovic ser kliss like ut. Ikke bare har de samme fødselsdato, alle karakterene de tar med seg ut av 10. klasse er seksere.

Tvillingene fikk bare toppkarakterer – men drømmer om å bli fotballproffer

For syv år siden kunne Konstantin og Danilo ikke ett ord norsk. Tirsdag fikk de vitnemålet fra tiende klasse, med bare toppkarakterer.

Svein Harald Lian/iTromsø

Da tvillingene Konstantin og Danilo flyttet til Norge i 2015, måtte de lære seg et nytt språk.

– Vi kunne kanskje si «hei» og «hallo», sier Konstantin.

Han og Danilo begynte i en innføringsklasse i Hammerfest, men etter bare noen måneder, ble de flyttet over i fjerdeklasse. De merket godt at de skjønte det meste av det læreren sa. Gjennom god og systematisk jobbing på skolen, fikk de tirsdag et håndfast bevis på hva de har klart. Da tvillingene fikk vitnemålet for tiende klasse, var det bare med toppkarakterer.

Saken ble opprinnelig publisert i iTromsø.

I åttende klasse hadde de 5,6 i snitt. Året etter jobbet de seg opp til 5,8. I tiende klasse har de fått toppkarakterer på de aller fleste prøvene, bortsett fra en mattetentamen, der begge fikk 5+. Men da vitnemålet skulle deles ut på Krokelvdalen skole var det ikke noe tvil. Begge fikk altså bare seksere.

Bruker tiden fornuftig

– Hvordan jobber dere med skolearbeidet?

– Vi jobber ganske effektivt og bruker tiden fornuftig. Vi snakker ikke med medelevene når læreren snakker, sier Konstantin, og legger til at de prøver å bli ferdig med leksene på skolen.

– Mange tror at vi ikke er sosiale, men det er vi. Og om det er noen lekser vi ikke har gjort, gjør vi de etter treningen, legger han til.

BRENNER FOR FOTBALL: Konstantin og Danilo bruker mye tid på TUIL arena. De utvikler seg godt på G16-laget.

Nå har brødrene søkt om å komme inn på Tromsdalen videregående, med toppidrett som studiespesialisering.

Brødrene trives i hverandres selskap, og på spørsmål om de har noen store forskjeller, kommer svaret raskt:

– Det må være sveisen. Vi liker å gre håret til hver vår side, sier Konstantin og ler.

Drømmer om å bli fotballproffer

Det er kanskje ikke så overraskende at de trekker fram gym som yndlingsfaget sitt. Når de blir spurt om hva de drømmer om å bli om noen år, svarer nemlig begge:

– Fotballproff.

Det er kanskje ikke så rart. Pappaen Zoran var profesjonell fotballspiller. Det gjorde at familien fikk oppleve flere land enn hjemlandet, Serbia. Det har igjen gjort 15-åringene språkmektige.

– Vi snakker serbisk, norsk, engelsk, noe fransk og litt gresk, sier Konstantin.

Brødrene bruker mye tid på fotballen. Da de bodde i Hammerfest, spilte de på kretslaget i Finnmark. Nå spiller de på G16-laget til TUIL, og er takknemlige for hvordan de ble tatt imot.

– Alle behandles på lik linje. Vi støtter hverandre, og det gjør oss alle bedre, sier Konstantin, som spiller høyre back.

FORNØYD: Konstantin synes de får gode muligheter til å utvikle seg på banen hos TUIL.

Med Danilo på midtbanen, har brødrene vært med å slå både TIL og Bodø/Glimt. Dette intervjuet fikk de så vidt tid til før en kamp mot Kvaløya. Brødrene anslår at de trener åtte-ni ganger i uken. Noen ganger blir de igjen etter fellestreningene for å trene styrke.

– Lettere med to hjerner

Men selv om fotballen er konkurransedrevet, sørger tvillingene heller for å hjelpe hverandre enn å konkurrere mot hverandre.

– Alt vi gjør, gjør vi sammen. Det er lettere med to hjerner. Det er faktisk ikke så mye konkurranse, men vi jobber sammen om hvordan vi skal løse oppgavene. Vi er et bra team, sier Konstantin.

STOLT: Storesøster Jovana er stolt over brødrene sine. Selv studerer hun medisin, etter å ha gått ut av videregående med bare seksere.

Stolt storesøster

Storesøster Jovana har en viktig rolle i brødrenes liv. Hun kjører dem til og fra trening. I tillegg har brødrene bodd hos henne på Tomasjordnes det siste året. Samme dag som Konstantin og Danilo fikk vitnemålet sitt, tok hun årets store eksamen på medisinstudiet. Da hun fullførte videregående skole i Hammerfest i fjor, var det med bare seksere på vitnemålet.

– Jeg er så stolt av dem. De planlegger skoledagene godt og ser langsiktig på skolegangen. De er flinke til å prioritere. I tillegg er det spesielt å bo alene med meg, Jovana.

OPTIMIST: Danilo håper han og broren kommer inn på Tromsdalen videregående i høst.

Foreldrene til trekløveret bor i Hammerfest, men besøker barna regelmessig.

– Vi var ganske selvstendige før vi flyttet. Det er ikke så forskjellig, men vi må lage mat og vaske klær selv, sier Konstantin.

Om de må velge en annen karriere enn på fotballbanen, frister både ingeniør- og medisinstudiet etter videregående.

– Det er fint å ha et godt grunnlag for å begynne på videregående. Og med gode karakterer, får man flere muligheter senere, sier Danilo.