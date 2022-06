VIL FRYSE: Lene Vågslid mener at det blir feil å øke stortingslønnen over millionen i år.

Sier nei til millionlønn nå - Ap vil fryse stortingslønnen ut året

Stortingets eget lønnsutvalg har foreslått millionlønn og en lønnsvekst på 5,1 prosent i år. – Umusikalsk og dårlig timing, sier Aps Lene Vågslid.

Utvalget som har til oppgave å foreslå lønn til stortingsrepresentantene, leverte forrige uke et forslag om å gi våre folkevalgte millionlønn for første gang.

Forslaget på 1.064.318 kroner i året betyr et lønnshopp på 5,1 prosent for representantene. Bakgrunnen for det store lønnshoppet er at lønnen var fryst i 2020 og 2021.

Dette forslaget sier Ap nei til – og foreslår å fryse lønnen ut året.

– Jeg mener det er både umusikalsk og dårlig timing å øke godtgjørelsen nå, og ikke minst etterbetale godtgjørelse som er fryst. Vi har ment og mener at vi skal fryse godtgjørelsen vår frem til oppryddingsjobben på Stortinget er ferdig, sier Aps Lene Vågslid til VG.

MILLIONLØNN: Stortinget bestemmer selv lønnen sin. Før sommeren må de avgjøre om de vil passere millionen.

Vil ikke ta igjen etterslep

Frontfagsoppgjøret – som styrer alle andres lønnsdannelse – har i år en ramme på 3,7 prosent.

Vågslid mener at det ikke er naturlig å prøve å ta igjen den fryste lønnen med et ekstra stort lønnshopp i år, selv om representantenes lønn har stått stille i to år.

Innstillingen behandles i presidentskapet i morgen, torsdag 9. juni. Stortinget behandler saken 16. juni.

– Lønnen er fryst. Da blir det litt rart om vi skal ta igjen den lønnsøkningen i et jafs nå i år, sier Vågslid og legger til:

– For Ap er det ikke naturlig å ta igjen et etterslep, men forholde seg til det aktuelle året når oppryddingsjobben er gjort, sier hun.

MØTTE RAPPORTØR: Stortingspresident Masud Gharahkhani fikk levert del en av rapporten om Stortingets goder i mai. Neste år får han del to. Her med utvalgsleder Therese Johnsen.

Vågslid sier at Arbeiderpartiet vil se stortingsrepresentantenes lønn i sammenheng med andre lederlønninger i staten og de andre godene på Stortinget.

– Rapporten om lederlønn i staten kommer først 15. juni. Jeg håper de andre partiene tenker seg nøye om. De burde kunne vente på den rapporten og at den andre delen av rapporten som ser på alle Stortingets ordninger, sier Vågslid.

Del to av rapporten skal bli levert før 31. januar 2023.

– Vi må unngå at vi får debatt om lønnsnivå og ordninger hvert år. Det skader tilliten til politikerne. Da bør vi gjøre denne jobben grundig, sier hun.

MILLIONLØNN: Jonas Gahr Støre får en lønn på 1,8 millioner kroner, hvis utvalgets innstilling blir vedtatt.

Millionlønn for første gang

Forslaget fra utvalget innebærer en årslønn på 1.064.318 kroner i året for representanter.

Statsministeren skal ha 1.869.761 kroner i året, mener utvalget.

Statsrådene skal heretter ha en lønn på 1.518.999 kroner per år.

Høyre og Sp sa forrige uke til NRK at de vil følge utvalget. Frp sa at de tradisjonelt fulgte utvalgets forslag.

Da tallene fra utvalget ble kjent, uttalte Rødts Bjørnar Moxnes at de vil kutte i stortingslønnen.

Det vil ikke Arbeiderpartiet:

– Nei, vi mener ikke det er rett, sier Vågslid.