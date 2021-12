forrige

KLART BUDSKAP: Bland deg i andres saker om du er bekymret for vold og overgrep, mener Emilie Enger Mehl og Kjersti Toppe. Foto: Javad Parsa / VG

Statsrådene om julen: − Vær en brysom nabo

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) frykter julen vil bli voldelig for mange.

– Vi er svært bekymret for dem som nå går en usikker høytid i møte med voldelige partnere. Vi kommer derfor med en klar oppfordring om at folk skal bry seg. Vær en brysom nabo, sier justisministeren.

Derfor ber hun og barne- og familieministeren om at man tar frem den gode, gamle, brysomme naboen i seg.

– Vi kan vedta mye politisk og det finnes gode apparater der ute som kan hjelpe, men til syvende og sist er det viktig at alle bryr seg om de rundt seg, sier Toppe.

En av fem barn og unge blir utsatt for vold i Norge, ifølge FHI. Den samme andelen jenter og 1 av 14 gutter har opplevd seksuelle overgrep før fylte 18 år.

– Det er vanskelige tall å ta innover seg. Vi vet at barn som blir utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt i ung alder må leve med konsekvensene av det resten av livet, sier Toppe og fortsetter:

– Opplever du ting, snakk med en trygg voksen. Om det er en nabo, eller en trener eller en av alarmtelefonene, så finnes det måter man kan få hjelp på.

BEKYMRET FOR BARNA: Det er naturlig nok barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Vold i alle samfunnslag

Litt over ni prosent av kvinner og i underkant av to prosent av menn oppgir at de har vært utsatt for alvorlig fysisk vold fra partner, ifølge Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS).

– Vold i nære relasjoner og overgrep er mer utbredt enn man tror. Alle kan utsettes for vold, i alle samfunnslag. Det er ingen som er spart for det, forklarer Ane Fosse, daglig leder ved Krisesentersekretariatet (KSS).

Krisesentersekretariatet er paraplyorganisasjonen for krisesentre i Norge. På krisesenter kan dem som utsettes for fysisk og psykisk vold og overgrep få hjelp, gjennom samtaler eller som et midlertidig sted å bo når det er utrygt hjemme.

– Krisesentrene er alltid åpne. Det som er viktig å vite er at man ikke er alene, at man kan få hjelp og at man henvender seg til noen. Og at vi som medmennesker tør å åpne øynene og se det som skjer rundt oss, sier Fosse.

Det er justisminister Enger Mehl helt enig i:

– Man må tørre å se de vanskelige tingene også. Man vil kanskje ikke tro på det man ser eller hører fordi det rett og slett er vondt, men det er helt sentralt at man våger å bry seg om andre. Det handler også om medmenneskelighet for dem som har det vanskelig, sier statsråden.

Fosse ved KSS understreker at å ta kontakt med et krisesenter er helt uforpliktende. Om man ikke er klar for å ta det steget, trekker hun frem Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) som et anonymt tilbud med lav terskel hvor kan man ta kontakt for hjelp og råd.

MELD FRA: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ber om at man tør å ta praten, og tør å varsle om man er bekymret. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i bakgrunnen.

Enger Mehl mener det er samfunnets felles oppgave å gjøre det man kan for å forhindre og forebygge vold og overgrep i nære relasjoner.

– Det kan sitte langt inne å spørre noen om alt går bra hjemme, men det er så utrolig viktig at man gjør det, sier hun.

– Hva skal man gjøre om man hører eller ser noe hos naboen?

– Om man ser, hører eller mistenker at det pågår noe som er straffbart så må man ta kontakt med politiet. Om man er usikker, så er det hjelpetelefoner man kan ringe for å få råd, sier statsråden.

EN GOD JUL? Det blir nok ikke det for alle, frykter statsrådene.

Pandemi-effekten

– Pandemien forsterker allerede krevende situasjoner, påpeker justisministeren.

Samtidig gikk antall bekymringsmeldinger levert fra barnehager, skoler og fritidsklubber ned fra 2019 til 2020. Også anmeldelser for vold og mishandling gikk noe ned fra 2019 til 2020, viser tall fra SSB.

– Vi er bekymret for at sårbare kvinner og barn, og også menn, blir enda mer isolert. Skole, barnehage og jobb kan være et trygt sted i hverdagen, og når det blir borte kan allerede vanskelige situasjoner hjemme bli enda verre, sier Enger Mehl.

En ny studie fra St. Olavs hospital i Trondheim viser at statsrådens bekymring nok er berettiget.

Den viser en drastisk økning i antall meldinger om partnervold i Trøndelag politidistrikt under pandemien.

– Det vi fant var at under nedstengingene i mars og desember 2020 var det en økning på 54 prosent i saker om partnervold registrert hos politiet, sier Merete Berg Nesset.

Hun jobber ved ved St. Olavs Hospitals avdeling for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri og er en av forskerne i studien. Hun forteller at i tillegg til økningen i antall meldinger, ble de også vurdert til å ha høyere risiko for alvorlig og mer umiddelbar vold.

FORSKER: Merete Berg Nesset jobber med en større studie om politiets risikovurderinger ved meldinger om partnervold.

– Under nedstengingen ble voldsutsatte og voldsutøvere i større grad tvunget til å være hjemme sammen hele døgnet, med færre muligheter til å komme seg unna for begge parter, forklarer Berg Nesset.

Hvorvidt den store økningen i antall meldinger til politiet skyldes at andre instanser var stengt eller om det reflekterer en faktisk økning i voldshendelser har ikke studien sett på.

Berg Nesset peker uansett på viktigheten av å opprettholde tilbud til både utsatte og utøvere, og at det under kriser burde styrkes.

– Resultatene fra studien viser at det er behov for å gi voldsutsatte større muligheter til å komme seg vekk fra voldsutøver, spesielt under kriser, forteller hun.