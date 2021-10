Unge mest bekymret for klima og fremtiden Unge er mest opptatt av klimaendringer, og har mindre tro på fremtiden , og på at vi skal lykkes i å redusere utslipp av klimagasser. Det viser Kantars årlige klimabarometer som ble presentert onsdag. Kari Aarstad Aase Av Publisert 27. oktober, kl. 17:09 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

– Det mest interessante funnet , slik vi ser det, er ungdommen – det vil si aldersgruppen under 30 år, som utpeker seg på mange områder i årets undersøkelse, sier ansvarlig for Klimabarometeret, Eva Fosby Livgard i Kantar.

Unge er mest opptatt av klimaendringer, de bekymrer seg i større grad for konsekvenser av klimaendringer, det er de som er mest betenkt på hvor de vil bosette seg, og har ikke den samme fremtidstroen som resten av befolkningen. Dette er trolig med på å forklare at de gjør mer for å redusere sitt eget fotavtrykk, og er mer opptatt av sirkulær økonomi enn folk flest.

De kjøper i større grad brukt fremfor nytt, de spiser mindre rødt kjøtt, sparer mer på strømmen, og velger i større grad kollektivtransport. Ungdommen tar et større ansvar for at vi skal lykkes i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser, kommer det frem i rapporten.

Livgard tror det er mange forklaringer på årets funn. En er at dagens unge er vokst opp i en periode med generelt høyt klimafokus.

Andre forklaringer: FNs klimarapporter får stor oppmerksomhet, det er internasjonale klimamøter som setter mål for klimaarbeidet, Greta Thunberg som frontfigur, Klimabrølet og flere andre ting bidrar til stor fokus på klima, og skaper engasjement blant unge.

– For de litt eldre aldersgruppene har det ikke vært på samme måte. Vi vokste opp i en tid da vi tippet søpla i havet og var lite opptatt av vårt eget fotavtrykk, sier hun.

Ifølge undersøkelsen, som har mer enn 2000 deltagere, mener de under 30 år at myndighetene gjør altfor lite for å tilpasse oss klimaendringene. 52 prosent av dem under 30 år sier at klimaendringer er blant de tre viktigste sakene for Norge. Men den aller viktigste saken folk er opptatt av, er økende sosiale forskjeller. Klimaendringer er nummer to, og på tredjeplass kommer oppgavene i helsetjenesten.

Kantar gjennomførte undersøkelsen i juni, men stilte noen kontrollspørsmål i september, etter at den første delrapporten til FNs klimapanel var lagt frem i august.

I den yngste aldersgruppen økte andelen som trakk frem klima fra 43 til 52 prosent.

– Det er interessant at engasjementet for klimaendringer økte etter FN-rapporten, men kanskje enda mer interessant at økte sosiale forskjeller fortsatt var den viktigste saken, sier forsker Åsta Dyrnes Nordø i Forskningssenteret NORCE.

Klimabarometeret viser at ungdom gir bred støtte til sol,- vind- og vannkraft, og er den aldersgruppen som er mest positive til vindkraft, både til havs og på land. Oljeleting er de imidlertid skeptiske til, og de fleste av dem er villige til å ofre arbeidsplasser for at oljeindustrien skal gå fra å produsere olje og gass til å produsere mer fornybar energi.

– Det kan synes som at ungdommen er villig til å ofre velstand for at vi skal lykkes i klimaarbeidet, forklarer Eva Fosby Livgard.