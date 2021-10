SAVNET: Ekteparet Ruth Wathne (68) og Nils Johan Bårdsen (72), og hunden deres Leo, er savnet etter båtulykken i Kvam.

Foreldrene og hunden savnet: «Dere var helt fantastiske»

Etter flere dager med intenst søk i Tokagjelselva, er båtfølget fortsatt savnet. Torsdag delte politiet bilder av de savnede.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) fra Askøy kommune er savnet etter at en båt ble tatt av strømmen i Tokagjelselva i Hardanger.

I tillegg er hunden Leo, som også skal ha vært i båten, savnet.

Tomas Wathne Bårdsen, sønnen til ekteparet Ruth Wathne (68) og Nils Johan Bårdsen (72), har i et innlegg på sin Facebook-side takket for all støtte han har fått.

I slutten av innlegget deler han noen minneord om sine foreldre og hunden deres:

«Og til mamma, pappa og Leo. Hvil i fred, dere var helt fantastiske, og de beste foreldrene, og beste hunden man kunne ønske seg. Jeg kommer til å savne dere», skriver Bårdsen.

SAVNET: Også Kjell Arne Pedersen (64) er savnet etter at båten han satt i ble tatt av strømmen i Tokagjelet.

Innledningsvis i innlegget takker han for all støtten:

«Det har vært veldig mange som har vist sin omsorg de siste dagene. Noen av dere kjenner meg godt, andre kjenner meg nesten ikke, og noen vet knapt at jeg eksisterer.

Selv om dere får korte svar, eller ikke noen respons, så skal dere vite at hvert eneste hjerte, like, melding, telefon osv blir både lagt merke til og satt stor pris på.

Tusen hjertelig takk til dere alle.»

Hypotese: Kan ha falt ned fossefallet

Følget ble sist sett i en grønn båt på vei mot fossefallet i Tokagjelet søndag kveld. Siden det har det pågått en storstilt redningsaksjon etter de tre savnede.

Det var et vitne som meldte til politiet at båten så ut til å være tatt av strømmen i Tokagjelselva i Hardanger og var på vei mot fossefallet.

Onsdag fortsetter søket etter de tre, som nå har status som antatt omkommet.

Politiets hypotese er at båten ble tatt av strømmen og ledet utfor et fossefall på 15 meter. Deretter kan følget ha forsvunnet videre nedover elven.

Foreløpig har lete- og redningsmannskaper gjort funn av den grønne båten de tre satt i, et par årer og noen klesplagg. Brannvesenet har brukt både undervannskamera og droner i søket.

SAVNET: Blandingshunden Leo var også i båten, og er fortsatt ikke observert siden.

En av de savnede var pensjonert brannmann

En av de tre savnede, Nils J. Bårdsen, er pensjonert brannmann.

Brannsjef Leif Linde i Bergen har jobbet i 25 år med savnede. Han beskriver Bårdsen som en lun og behagelig person.

– Han var veldig godt likt og en god fagmann, sier brannsjefen i Bergen.

Nils Johan Bårdsen jobbet 27 år i Bergen brannvesen, fra 1979 til han gikk av med pensjon i 2006, 57 år gammel, i følge Linde.

Fordi han var utdannet bilmekaniker fra før, var han ofte en ekstra ressurs når det gjaldt brannvesenets kjøretøy. I årene etter at han gikk av med pensjon kjørte han lastebil.

Åpnet kirkene på Askøy

Alle de tre som er savnet etter ulykken i Kvam i Hardanger, er hjemmehørende i Askøy.

I går ble to av kirkene i kommunen åpnet for etterlatte, pårørende og andre som hadde behov for å søke sammen i sorgen.

Sogneprest Astrid Marie Haugland sa at ulykken i Hardanger har rammet kommunen hardt.

– Det som har skjedd er forferdelig. Askøy er en stor kommune, men ikke større enn at mange kjenner mange. Dette rammer ikke bare familiene som er direkte rammet, men også venner, naboer og andre som har en tilknytning til dem, sier hun.

SOGNEPREST: Astrid Marie Haugland.

Haugland har tidligere vært medlem i kriseteamet i Askøy kommune. Nå er hun koordinator og bindeledd mellom kirken, kommunenes kriseledelse og kriseteamet når større hendelser berører kommunens innbyggere.

– Folk er veldig sårbare i en slik situasjon. Da er det godt å være sammen i kirken, sier hun.