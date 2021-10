VINTEREN SOM VAR: Storgata i Halden i februar i år. Etterjulsvinteren var spesielt hard i Øst-Norge, hvor nye virusvarianter førte til nedstengte kommuner.

Slik kan corona-vinteren bli

I FHIs verstefallscenarioer for vinteren, blir 60–70 personer innlagt på sykehus daglig fra senhøsten. Her kan du selv sjekke hva som påvirker regnestykket.

Publisert: Nå nettopp

– Ut fra en samlet vurdering mener vi det er sannsynlig at vi får en bølge gjennom vinteren, men ikke like stor som scenarioet med 60 innlagte hver dag. Men dette vet vi ikke, så vi må være forberedt også på en større bølge enn det vi regner med at vi vil kunne håndtere greit, sa FHI-sjef Camilla Stoltenberg på regjeringens coronapressekonferanse torsdag.

Dette har FHI også tidligere sagt at de er bekymret for. Men nå har de også lagt frem en rapport, der de har regnet på hva det kan bety.

I rapporten har FHI regnet på flere ulike scenarioer. Alle tar utgangspunkt i at samfunnet er så åpent som det var rett etter gjenåpningen 25. september 2021.

Det vil si at de viser hvordan utviklingen kan bli hvis det ikke skjer noen endringer i tiltak, hverken lokalt eller nasjonalt.

Men det er ikke bare tiltak som kan begrense smitte og hindrer press på sykehusene. Både den nye og den forrige regjeringen understreker at folk må ta vaksinen og holde seg hjemme hvis de blir syke.

I den nye rapporten regner FHI også på hvordan disse tingene kan påvirke vinterbølgen. Det som fører til færre smittede og innlagte, er om flere vaksinerer seg, om folk passer på å holde seg hjemme hvis de er syke, og om sesong-effekten i vinter som gjør at viruset får spredd seg bedre enn under normale forhold blir lavere.

Med kalkulatoren under kan du sjekke selv hvordan de ulike tingene påvirker regnestykket, og hvor mange smittede og innlagte det kan bli i beste- og verstefallsscenarioene

Tallene gjelder hele perioden fra 4. oktober i år, til 30. juni neste år.

Klikker du på kalkulatoren over, kan du se at det som påvirker vinterbølgen aller mest, er det som handler om egenskapene til selve viruset og hvor mye det faktisk kan smitte gjennom kontakten vi har med hverandre – altså R-tallet. Det er nemlig fortsatt stor usikkerhet knyttet til virusets smitteevne, og FHI har ikke et sikkert mål på hvor mye mer smittsomt delta-varianten er.

R-tallet FHI vanligvis snakker om, beskriver hvor mange personer en smittet person smitter videre nå. Men det FHI bruker som grunnlag her, er ikke hvor høyt de tror R-tallet er nå (det effektive R-tallet), eller hvor høyt de tror det vil være fremover: Det er et teoretisk estimat for hvilket R-tall som ligger til grunn uten tiltak og immunitet – altså virusets smittepotensial.

Enkelt forklart: Hvis viruset i utgangspunktet kan smitte veldig mye mer, får det mindre å si når flere holder seg hjemme når de er syke eller tar vaksinen.

– Det modellene viser, er egentlig at det som har størst påvirkning på vinterbølgen uten tiltak er ting vi ikke vet om virusets smittepotensial, eller kan gjøre noe med?

– Det er riktig at antagelsene om det basale reproduksjonstallet er det som har størst betydning. Men utover det kan vi se at om folk holder seg hjemme, har det en betydelig effekt på å redusere vinterbølgen, og det er også signifikante positive effekter hvis av at flere lar seg vaksinere, sier Birgitte Freiesleben de Blasio, som leder FHIs modelleringsgruppe.

VINTERBØLGE: I vinter regner FHI med at flere kan bli innlagt på sykehus – men det er usikkert akkurat hvor mange. Bildet er fra intensiven på Kalnes i mai i fjor.

– Det er veldig vanskelig for oss å vite hvordan covid-19 ville ha spredd seg hvis det ikke var immunitet i befolkningen, og akkurat hvordan folk vil oppfører seg. Vi prøver å lage hva vi vurderer kan være et mulig laveste og høyeste scenario for det basale R-tall, sier de Blasio.

I FHIs regnestykker er det stor forskjell på bestefallsscenarioene der viruset har et lavt smittepotensial, og verstefallsscenarioene der det har et høyt smittepotensial.

Grafikken under viser forskjellen i totalt antall innleggelser de forskjellige aldersgruppene fra 4. oktober i år til 30. juni neste år, hvis vinterbølgen har lav sesongeffekt, vi kommer opp i 90 prosent vaksinedekning, og halvparten av de som blir syke holder seg hjemme.

Fakta om tallene Tallene i grafikken over tar utgangspunkt i en sesongvariasjon på 25 prosent, 90 prosent vaksinedekning i alle aldersgrupper, og at halvparten av de som får symptomer holder seg hjemme.

Den viser forskjellen på estimatene for sykehusinnleggelser per aldersgruppe med FHIs beste- og verstefallsscenario for smittepotensial.

Relativt sett er det fleste eldre som blir lagt inn på sykehus om man ser på hvor mange som blir innlagt per 100.000 innbyggere, fordi det er langt flere personer i aldersgruppen 16–64 enn det er eldre.

Tallene på smittepotensial (R0) FHI har brukt i rapporten, er regnet ut basert på smitteevnen 1. mars 2020, rundt den tiden hvor epidemien tok fart. Så har de regnet på hvilken innvirkning de nye variantene har hatt. Vis mer

Ingen nye nasjonale tiltak

Norges nye helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), har sagt at det ikke er aktuelt med noen nye nasjonale tiltak nå – men at det kan bli det hvis situasjonen endrer seg.

– Der ser vi på flere ting, mest på sykehusinnleggelser og helheten i det presset som vil kunne belaste helse og omsorgstjenestene – både på sykehuset og kommunene. Det er en helhetlig vurdering, sa hun på regjeringens pressekonferanse.

Hun pekte på at kommunene kan innføre lokale tiltak hvis de har mye smitte. Regjeringen har ikke noe tak på hvor mange corona-innleggelser som må til for at nasjonale tiltak vurderes:

– Smittetall er ikke like viktig som før, det er innleggelser på sykehus, belegg på intensivavdeling, aldersfordeling på de innlagte og kapasiteten i kommunene, sa Kjerkol.

Økende smitte med influensa og RS-virus kan også legge press på sykehusene. FHI jobber med en risikovurdering som de kommer til å publisere «om litt tid», ifølge FHI-direktør Stoltenberg.

– Det er den samlede belastningen på sykehusene som vil være avgjørende. Det er også en av grunnen til at det ikke er mulig å sette et tall på hvor mye smitte eller innleggelser som er akseptabelt før man setter inn tiltak, sa hun.