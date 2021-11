Helsepersonell med pasientkontakt får boosterdose

Torsdag kveld kom helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) med en gladnyhet til helsepersonell med pasientkontakt.

– Det er ikke behov for å innføre nasjonale tiltak nå, men det er på tide å brette opp ermene igjen.

Det sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) under et pressetreff torsdag kveld. Samme dag har hun sittet i møte med coronarammede kommuner fra hele landet.

– Vi har i ettermiddag hatt et veldig nyttig møte med kommunene for å høre hvordan de opplever håndteringen av pandemien. Det har vært spesielt viktig å lytte til erfaringene i kommunene som nå har utbrudd, sier Kjerkol.

Deretter annonserte helseministeren at regjeringen nå går inn for tre doser, altså en såkalt booster – eller oppfriskningsdose, til helsepersonell med pasientkontakt. Dette har også FHI anbefalt.

– Vi starter med dem som fikk vaksine først. Det er også viktig for meg å si at kommunene og FHI nå jobber med å legge planer for hvordan tilbudet skal rulles ut, slik at belastningen på kommunen ikke blir for stor, forklarer Kjerkol.

Helseministeren viser også til et annet smitteverntiltak som ble presentert tidligere torsdag: Da ble det klart at regjeringen setter fraværsgrensen på pause ut skoleåret. Dette er både for å forhindre at syke elever drar på skolen for å unngå fravær, og for å lette presset på fastlegene.

Ingen nyheter om tredje dose til øvrig befolkning

På spørsmål fra VG om hvorfor regjeringen ikke ruller ut en «boosterdose» til flere enn bare helsepersonell, svarer Kjerkol:

– Vi starter med dem som har pasientkontakt, det er viktig å beskytte den førstelinjen. Det er viktig å si at det blir enda en oppgave for kommunene, så vi må ha god dialog mellom FHI og kommunene så vi får rullet ut det på en måte som gir beskyttelse i helsetjenesten.

– Det er også viktig at vi klarer å gjøre det vi kan for at flest mulig kan gå på jobb, tilføyer hun.

I begynnelsen av oktober gikk regjeringen inn for å gi tre vaksinedoser til alle over 65. FHI-direktør Camilla Stoltenberg påpeker at dette fortsatt er et av de viktigste tiltakene nå – ved siden av å tilby påfyll av vaksine til helsepersonell:

– Det som er aller viktigst nå er å få tredje dose ut til alle over 65. Der gjenstår en del, blant annet fordi vi sa at man skulle prioritere influensavaksine. Nå ser vi at vi får rask økning i covid-19 før influensa, mener derfor at den må prioriteres om, sa Stoltenberg.

DIREKTØR: I Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

Stoltenberg mener at det vil være god kapasitet til å prioritere vaksinering av både dem over 65 og helsepersonell samtidig.

FHI anbefaler booster

I forkant av Kjerkols pressetreff, la Folkehelseinstituttet (FHI) ut et faglig grunnlag til regjeringen. De anbefaler de en boosterdose, altså en oppfriskningsdose, til helsepersonell i førstelinjen i helse- og omsorgstjenesten.

Disse tiltakene har vært diskutert hos FHI

Torsdag bekreftet Folkehelseinstituttet (FHI) overfor VG at de er i dialog med landets kommuner om smittesituasjonen, belastningen på helsetjenesten og vurderinger om tiltak.

På spørsmål fra VG om hvilke tiltak som kan være aktuelle nå, nevner avdelingsdirektør i FHI Line Vold følgende:

Forsterking av eksisterende råd (vaksinering og råd om å være hjemme og teste seg hvis man er syk)

Målrettede tiltak som for eksempel lavere terskel for testing og økt testaktivitet

Generelle kontaktreduserende tiltak, for eksempel råd om å redusere sosiale kontakter, begrensninger på arrangementsstørrelse, pålegg eller råd om økt bruk av hjemmekontor

– Kommunene er ulike, og selv om smittesituasjonen kan se lik ut så kan det være andre forhold som gjør at risikovurderingen blir forskjellig, forklarer Vold.

Hun påpeker at i kommunenes vurderinger av risiko og behov for tiltak vil det være en helhetsvurdering som ligger til grunn.

– Vurderingene bør bygge på lokalkunnskap, og det er derfor kommunene selv er de beste til å gjøre disse vurderingene, avslutter Vold.