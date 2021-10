Vedum: Startet prosessen med oppløsning av Troms og Finnmark

GARDERMOEN (VG) Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold sier at regjeringen i dag har sendt brev til landets nordligste fylke om at oppløsningen av Troms og Finnmark fylkeskommune kan starte.

Kommunalminister Bjørn Arild Gram har sendt brev til Troms og Finnmark der han gir startsignalet for å oppløse fylkessammenslåingen som trådte i kraft 1. januar 2020. Det sier Vedum til Senterpartiets landsstyremøte.

– I dag har Gram sendt brev til Troms og Finnmark fylke hvor det står rett ut: at nå skal de to fylkene gjenoppstå, sa Vedum i talen til landsstyret.

Fylkestinget i Troms og Finnmark har vedtatt at de ønsker å bli to fylker igjen. Nå blir drømmen snart til virkelighet, forteller Vedum.

Her er brevet:

deling av Troms og Finnmark fylkeskommune. Jeg viser til brev datert 25. juni 2021 (deres ref. 20/16533-22) om følgende vedtak: "Troms og Finnmark fylkesting ber Stortinget snarest igangsette oppdeling av Troms og Finnmark

fylkeskommune, jf. fylkestingets vedtak i sak 10/20." Brevet er sendt til blant andre Kommunal- og moderniseringsdepartementet.



Som kjent vil regjeringen legge til rette for deling av tvangssammenslåtte fylkeskommuner og kommuner, som sender søknad etter vedtak i henholdsvis fylkesting eller kommunestyre. Det fremgår av regjeringserklæringen at regjeringen vil sende en sak til Stortinget med forslag om å innvilge den innsendte søknaden fra fylkestinget i Troms og Finnmark. Regjeringen vil om kort tid gi informasjon om hvordan arbeidet med å dele tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner legges opp. Med hilsen Bjørn Arild Gram Vis mer

Kun håp for Viken

Vedum er langt tydeligere når han snakker om oppløsning av Troms og Finnmark enn om Viken. Der uttrykker han et håp og ambisjon om oppløsning – men ingen prosess er i gang.

– Nå har vi snakket om Viken på inn og utpust. Nå har vi en vei for hvordan vi skal oppløse. Og vi har kommunalministeren som skal dra den prosessen i land gjennom å lytte og inkludere. Jeg håper vi kan si ved neste valg at nå er Akershus, Østfold og Buskerud igjen egne fylker, sa Vedum i talen.

FØRSTE TALE: Trygve Slagsvold Vedum holdt sin første tale som finansminister til landsstyret i Senterpartiet.

– Folkets tjenere

Sp-lederen hadde en tung formaning til det nye mannskapet som Sp har satt i regjeringsapparatet, som statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere:

Hver eneste dag skal dere tenke på hvordan dere kan gjøre livet til folk bedre, sa Vedum.

Han lånte et sitat fra Erik Bye for å understreke dette:

– Dere skal alltid ha det mottoet, at man må huske at man er folkets tjenere og ikke folkets herrer. Vi har ikke kommet hit (i regjering) fordi vi har vært arrogant og fraværende.

– Vi har lyttet og løftet, sa Sp-lederen til sitt landsstyre.

MINISTERBENK: Vedum gliser med nestleder og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe på første rad etter talen. Til venstre sittende: Utviklingsminister og Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim.

Møtes i Europa

Landsstyretalen er den første Vedum holder som finansminister. Landsstyremøte finner sted på Thon Hotel Oslo Airport – i møterom Europa.

Vedum sier at Sp har gått mest fram i to lokalvalg – og to stortingsvalg på rad. Han sammenligner helst 2013 og 2021, som gir Sp en vekst på hele 18 mandater.

Vedum startet talen med en skryterekke over oppslutning, og snakke om valget og hans analyse om hvorfor de har klart å gå fram over flere år:

– Praktisk, jordnær hverdagspolitikk, gjentar han stadig.

ALDERSFORSKJELL: Det er 29 år mellom den yngste og den eldste i regjeringen: justisminister Emilie Enger Mehl (28) i midten, og forsvarsminister Odd Roger Enoksen (67) lengst til høyre. Her sammen med statsrådskollegaene Jan Christian Vestre (Ap), Sandra Borch (Sp), Espen Barth Eide (Ap), Anette Trettebergstuen (Ap) og Tonje Brenna (Ap).

Yngst og eldst

Vedum tok seg også god tid til å snakke om sentralisering og effektivisering under forrige regjering. Han viser også til de ulike politikerne de har fått på Stortinget og i regjering.

– Så har vi norsk politisk comeback kid. Odd Roger Enoksen. Han må vi klappe litt ekstra for. Vi har den yngste og eldste statsråden i regjering. Begge er superdyktige, fortalte Vedum til sine egne.

Enoksen (67) er forsvarsminister, og tidligere minister og leder av Senterpartiet på starten av totusentallet. Den yngste er justisminister Emilie Enger Mehl (28).