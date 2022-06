EIA VAR VI DER: Turister solbader på srteanden i Alicante i Spania.

EU positiv til utgåtte pass – men ingen avtaler på plass

EU påpeker at det er opp til Norge å forlenge gyldigheten til pass – og oppfordrer sine medlemsland til å godta utgåtte, norske pass.

I dag står 80.000 nordmenn i passkø. Det tar syv uker å få nytt pass. For mange står den etterlengtede ferieturen til utlandet i akutt fare.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har skrevet til Schengen-landene, Storbritannia, Canada og USA og bedt om at norske statsborgere får reise på utgåtte pass.

Mehl gjentok forespørselen på EUs innenriksministermøte forrige fredag. Norge tilbyr også å finne løsninger for andre som sliter med passproduksjonen.

– Det er for tidlig å si om dette blir en mulighet. Vi har fått noen tilbakemeldinger om at dette er noe man må se nærmere på, sa justisministeren til TV2 lørdag.

Nå legger EU-kommisjonen ut en redningsplanke.

UTGÅTT: Pass som er utgått på dato, kan bli forlenget.

En offisiell talsperson for EU-kommisjonen skriver til VG at kommisjonen vet at enkelte medlemsland i uvanlige tilfeller og nødfall har forlenget gyldigheten av pass.

– Det er helt nødvendig at Norge informerer medlemslandene om en slik praksis, for at den enkelte borger ikke blir skadelidende, skriver talspersonen.

– Fri bevegelighet

Talspersonen viser til EUs direktiv om fri bevegelighet, som innebærer at det er passfrihet innenfor Schengen-området. Grensekontrollen er avskaffet.

– På grensen bør medlemsland gi personer som ikke besitter et reisedokument, enhver rimelig mulighet til å bevise på andre måter sin rett til å bevege seg fritt. Et utgått pass kan være et slikt bevis, skriver talspersonen.

Talspersonen påpeker at private virksomheter som flyselskaper ikke er forpliktet til å godta reisedokumenter som ikke lenger er gyldige.

– Følgelig må Norge informere bredt, for å unngå negative konsekvenser for sine borgere, skriver talspersonen for EU-kommisjonen til VG.

Avtaler med hvert land

Men det er ikke nok for Justisdepartementet.

– Et land kan forlenge gyldigheten på utgåtte pass, men det er opp til det Schengen-landet vedkommende befinner seg i, å bestemme hva de godtar som gyldig legitimasjon, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund til VG.

Departementet er kommet til at det derfor er nødvendig å ha bilaterale (tosidige) avtaler med det enkelte land om at norske, utgåtte pass er gyldig legitimasjon.

– Det jobbes fortsatt med henvendelsen til Schengen-land om mulig bruk av utgåtte pass. Vi vil informere om dette så snart eventuelle avtaler eller nye ordninger kommer på plass, skriver kommunikasjonsrådgiveren i Justisdepartementet.

Politiet oppfordrer dem som skal reise i EU/EØS og Sveits til å søke om nasjonalt id-kort fremfor pass.

Et nasjonalt id-kort med reiserett er alternativet til pass, for dem som skal reise innenfor Schengen-området. Ventetiden for id-kort er for tiden bare to uker.

– Spør ikke ved innsjekk

Norwegian krever i utgangspunktet ikke at passasjerene viser gyldig pass eller nasjonal id ved ombordstigning, hvis ikke ankomstlandet innen Schengen krever det.

Men flyselskapet anbefaler alle som reiser også innenfor Schengen-området å ha med gyldig pass eller nasjonalt id-kort, fordi å kunne dokumentere nasjonalitet.

Alle som reiser til England og andre land utenfor EU/EØS og Sveits, må vise frem gyldig pass før de går om bord i Norwegian-flyet.

Pass etter fem uker

Onsdag var Tommy Finsen (52) først i køen utenfor politihuset i Oslo. Klokken 05.00 slo han opp campingstolen. I sekken hadde han kaffe og nistepakke.

– Jeg skal hente pass og har lest i mediene at folk har måtte komme tilbake flere ganger med uforettet sak på grunn av lange køer og korte åpningstider, sier Finsen til VG.

Han var forberedt på at turen til Irland om to uker ikke skulle bli noe av. Men klokken 08.10, gikk han ut av politihuset, med nytt pass og smil om munnen:

– Det tok faktisk «bare» fem uker å få passet!