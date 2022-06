SATT SAMMEN: Guri Melby var kunnskapsminister i Erna Solbergs regjering. Nå utfordrer Venstre-leder Melby sin partilederkollega i Høyre til å presse frem et flertall for å droppe Wisting-utbyggingen. Bildet er fra Løvebakken foran Stortinget.

Venstre-Melby: Utfordrer eks-sjefen til å skrote omstridt oljefelt

Guri Melby (V) vil ha med Erna Solberg (H) på å skrote den omstridte utbyggingen av Wisting-feltet.

Bakgrunnen er at den tidligere statsministeren, som Melby satt i regjering med, nylig angret offentlig på oljeskattepakken som ble vedtatt i Stortinget i 2020.

I sin tale til landsstyret i Venstre lørdag sier Guri Melby at Erna Solberg burde ta konsekvensen av sin anger – og jobbe for et flertall på Stortinget for å droppe hele Wisting-utbyggingen.

– Hvis du virkelig mener at den skattepakken var unødvendig, gå sammen med Venstre, så stemmer vi mot denne utbyggingen, oppfordrer Melby.

Wisting-feltet er planlagt utbygget i Barentshavet, rundt 185 kilometer fra Bjørnøya. En utbygging vil medføre at det blir verdens nordligste oljefelt.

I en skuff

– Før sommeren 2020, lå det prosjektet bare i en skuff hos Equinor. Det var ikke lønnsomt. Men med enormt gunstige skattebetingelser – i praksis store subsidier – ble det lønnsomt. For bedriften, altså. Ikke for samfunnet. Denne utbyggingen er bare lønnsom på grunn av denne unødvendige oljeskattepakken, sier Melby i sin tale til landsstyret i Venstre.

Hun viser til at Wisting-feltet består mest av olje, og mindre gass.

Melby mener derfor at regjeringens argumenter om at vi må pumpe opp for å forsyne Europa med gass, er irrelevante i denne sammenhengen.

– Du oppnår ikke flertall for å vrake Wisting-feltet selv med Høyres støtte?

– Nei, men SV og MDG er kritiske. Hvis Høyre snur, så vil det bety et tyngre press mot regjeringspartiene på Stortinget. De må ta den nye realiteten i denne saken innover seg, svarer Melby.

VENSTRE-LEDER: Guri Melby frykter også at både en investering i Wistingfeltet og den gunstige oljeskattepakken kan bidra til å drive renten oppover.

Hun argumenter også for at en elektrifisering av dette oljefeltet vil bety store kraftkabler gjennom uberørte områder i Finnmark.

Tidligere har Miljødirektoratet skrevet en svært kritisk høringsuttalelse om en Wisting-utbygging.

Norges Bank peker også på i sin pengepolitiske rapport at økt fremtidig rente blir påvirket av planene om både den gunstige oljeskatteordningen – og planlagte oljeinvesteringer.

– Dette er enda et argument for å droppe utbyggingen av Wisting-feltet, sier Melby til VG.

