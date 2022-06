VIL KORRIGERE: Alfred Bjørlo og Abid Raja sier de ikke kan la verden sitte igjen med et inntrykk av at det er hudfargen til Durek Verrett som er hovedårsaken til at mange i Norge er skeptiske til ham.

Raja ut mot Verrett: Samfunnsskadelig, helsefarlig og likestillingsfiendtlig

Er det hudfargen til Durek Verret folk flest reagerer på? Nei, mener Venstres Abid Raja og Alfred Bjørlo. – Det er alle hans uttalelser som sjaman blant annet om kreft og norske kvinners sexliv, som svekker hans troverdighet, sier Raja.

– Nei, Verrett. Det store flertallet i Norge har ikke noe imot deg fordi du er mørk, sier Bjørlo.

De to tar et oppgjør med Durek Verrett for uttalelser om reaksjonene de har fått, etter forlovelsen med prinsesse Märtha Louise.

I en livesending på Instagram der begge de nyforlovede deltok, sa paret blant annet dette:

– For det første vil de ikke ha en svart mann i kongefamilien. Det har aldri vært noen svarte i historien til de europeiske kongefamilien, så det er en veldig stor sak, sier Durek Verrett i sendingen.

HAR FUNNET LYKKEN: Prinsesse Märtha Louise Durek Verrett har blitt forlovet etter flere år som kjærester. Det har skapt reaksjoner, som nå skaper reaksjoner.

– For det andre er Märtha en kvinne. Det er ikke det samme når en mann i kongefamilien velger en farget kvinne. En mann kan velge hvem han vil. Men at en prinsesse velger en farget mann har ikke skjedd før og det er vanskelig for folk å håndtere, sa Durek Verrett, også kjent som sjaman.

– Verre enn jeg trodde

Märtha Louise fortalte at hennes «hvite privilegier» har gjort henne naiv.

– Det her er så mye verre enn jeg trodde at det var, sa hun blant annet i sendingen.

Raja sier man må ha to tanker i hodet samtidig.

– Vi tar avstand fra all hets og rasehets, og hets mot den frie kjærligheten. Men når Durek spiller «jeg er svart – derfor – kortet», også kjent som «rasekortet», da må vi si fra, sier Raja.

STERKT KRITISK: Abid Raja har reagert kraftig på at Verrett har sagt at «kvinner som har sex med mange partnere har avtrykk i vagina» og at han kan kurere dem.

Han sier at det dessverre er en del rasisme i Norge – noe han selv også har opplevd – men at rasistene heldigvis er i sterkt mindretall.

– Vi kan ikke unnslå at det er flere i Norge som utsetter Verrett og indirekte Märtha for rasisme. Det tar vi på det sterkeste avstand fra, sier Raja.

– Er det ikke farlig å anklage folk å dra rase-kortet når dere ikke vet hvilke – og omfanget av – reaksjoner de har fått?

– Det er åpenbart at han har vært utsatt for rasisme også. Folk må slutte med det rasistiske tullet. Men han tar grundig feil hvis han tror det er reaksjonene mot at han er farget det norske folk sliter med, hevder Raja, som er nestleder i Venstre.

– Helt nødvendig kritikk

Bjørlo mener Norge har kommet lenger enn det.

– Hovedpoenget er at dette ikke handler om rase og at nordmenn ikke er klar for at en person med en annen farge og bakgrunn kan få fremtredende posisjoner i Norge. Det har for så vidt Abid vist og ikke minst vår nye stortingspresident, Masud Gharahkhani (Ap), som har iransk bakgrunn, sier Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre.

Han sier han står for kritikken sammen med Raja.

– Det store flertallet av det norske folk er liberale og åpne og har ikke noe problem med at mørkhudede får fremtredende verv. Men det er det han står for som sjaman, som folk reagerer på. Den kritikken er det helt nødvendig at han får – og bør fortsette å få, når han blir gift med en prinsesse, sier Bjørlo.

Raja nevner flere eksempler:

– URETTMESSIG STEMPLET: – Det er ikke slik vi kjenner nordmenn, hverken i by eller bygd. Vi føler nordmenn blir helt urettmessig stemplet av Verrett, sier Alfred Bjørlo.

– Avtrykk i vagina

– Verrett sa at kvinner som har sex med mange partnere har avtrykk i vagina og at han kan kurere dem. Hvert et eneste hår på meg reiste seg da jeg leste det. Slikt vekker enormt sinne, ikke bare hos meg, men hos mange i de tusen hjem i verdens mest likestilte land, sier Raja og legger til:

– Det er slikt jeg kunne gått i demonstrasjonstog mot. Og når han sier han er blanding av et reptil og et stjernebilde, er det klart folk tar avstand fra ham. For ikke å snakke om hans konspirasjonsteorier, sier Raja:

– Han sier han kan redde folk fra kreft. Det er ikke unaturlig at nordmenn reagerer på det.

– Det finnes rasisme i Norge

– De kan like fullt ha vært utsatt for ekstreme rasistiske reaksjoner som kan legitimere at de tar et oppgjør med det?

– Ja, det anerkjenner jeg. Det finnes rasisme i Norge. Det skal man ta fullstendig avstand fra. Men det er trist hvis det etterlatte inntrykket i utlandet blir at Norge ikke vil ha en mørkhudet inn i Kongefamilien. Fordi det er feil, sier Raja.

Han understreker at han ikke vil blande seg inn i valget prinsesse Märtha har gjort.

KAMP FOR KJÆRLIGHETEN: Raja har blant annet i sin siste bok skrevet om hvordan han og kona Nadia Ansar i mange år måtte kjempe for å bli sammen.

– Jeg har selv kjempet for kjærligheten og jeg har møtte henne og opplever Märtha som veldig positiv og entusiastisk. Hun skal ha rett til å velge kjæreste og livspartner. Og vi tar avstand fra rasismen de er utsatt for. Men Verrett må tåle at mange er forbannet for alt han har sagt. Det er årsaken til at det norske folk tar avstand til ham, ikke hudfargen hans.

Raja sier han vet hva rasisme er.

– Jeg er brun selv og har vært utsatt for rasisme. Det skal vi sammen kjempe mot. Men det Verrett sier er samfunnsskadelig, helsefarlig og likestillingsfiendtlig.

– Skummelt

De sier de erkjenner at det også er strukturell rasisme i Norge, eksempelvis i ansettelsesprosesser hvor folk med utenlandske navn sliter mer enn de med norske navn.

– Ja, og det skal vi slåss mot. Men grunnen til motbøren han får, er i hovedsak det at han lefler med konspirasjonsteorier som er urovekkende, blant annet hans romøgle-teorier og frykt for at 5G er overvåkning fra mystiske makter, sier Bjørlo.

Han sier det ikke er morsomt eller lattervekkende.

– Det er skummelt. Da må vi tørre å si ifra.

Har ikke kommentert

Prinsesse Märtha Louise har fått anledning til å lese saken, som VG har sendt til hennes sekretær, som har formidlet tilbake at prinsessen ikke ønsker ikke å kommentere den.

Verrett har ikke besvart VGs henvendelser mandag og tirsdag hverken i sosiale medier eller på mail.

Vi har også formidlet ønske om å få svar fra ham, via prinsesse Märthas sekretær.