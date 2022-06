ILLUSTRASJONSFOTO: Shutterstock

Bekymret over barn og unges kosthold

Norske barn og ungdommer spiser for mye sukker og mangler både jern, jod og D-vitamin, ifølge Folkehelserapporten fra FHI.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi er bekymret, sier forsker og barnelege Pål Surén ved Folkehelseinstituttet.

Den nylig oppdaterte Folkehelserapporten fra FHI viser at mange barn og unges kosthold fortsatt ikke er bra nok.

– Barn og unges kosthold, mangel på fysisk aktivitet, og for høy forekomst av overvekt og fedme øker faren for at de kan få livsstilsykdommer senere i livet, sier Surén.

FEIL MAT?: – Norske barn og unge har god fysisk helse, men en del av dem starter voksenlivet med et ugunstig utgangspunkt, sier Folkehelseinstituttets Pål Surén.

Her er noen av funnene:

Hvert femte eller sjette barn er overvektig.

Sukkerinntaket har gått ned, men er fortsatt for høyt.

Inntaket av frukt og grønnsaker er lavere enn anbefalt.

Mange spiser for lite fisk og får i seg for lite D-vitamin. Barn og unge av ikke-vestlig opprinnelse er spesielt utsatt for D-vitaminmangel.

Tenåringsjenter mangler jern og jod.

Bare halvparten av ungdommene er nok fysisk aktive.

Barnefedme er 50 prosent mer vanlig på bygda enn i byen.

Skilsmissebarn er mer utsatt – med 50 prosent høyere andel av overvektige.

Europa blir fetere

Mens fedme og overvekt blant barn og unge økte fram til begynnelsen av 2000-tallet, har den nå stabilisert seg, og ligger på mellom 14 til 21 prosent blant barn og ungdom i alderen 8-15 år, ifølge rapporten.

– Det er likevel flere enn vi ønsker, sier Surén.

Jøran Hjelmesæth er leder for Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitetet i Oslo er ikke glad for tallene.

– Andel barn med overvekt burde gått ned nå, hvis vi skal nå WHOs mål for 2025 om å redusere forekomst av overvekt og fedme. De målene kommer vi ikke til å nå, og det er urovekkende, sier Hjelmesæth som har mange års erfaring både fra forebygging og behandling av fedme og overvekt hos barn.

I en ny rapport fra WHO går fedmeepidemien i Europa feil vei: 60 prosent av Europas voksne er overvektige, og nesten en av tre barn sliter med fedme.

REKLAMEFORBUD: Jøran Hjelmesæth, leder for Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, mener mateksponeringen mot barn og unge eksponeres burde forbys.

Mer melk og fisk

– Det bekymrer meg at barn og unge fortsatt spiser for mye sukker, sier Hjelmesæth.

Høyt inntak av sukker og mettet fett kan føre til overvekt som igjen fører til økt fare for hjerte- og karsykdommer, og diabetes senere i livet.

For lite fisk, for lite sol, for lite melk, for lite frukt og grønt. Det har ført til D-vitaminmangel, mangel på jod og jern hos mange unge.

– Tenåringsjenter er spesielt utsatt for jernmangel, fordi menstruasjon fører til økt jerntap fra kroppen. Mange av dem får også for lite jod fordi de drikker lite melk, sier Surén ved Folkehelseinstituttet.

Han minner om at hvis man kutter ut melk i kosten, mister man en viktig kilde til vitaminer og sporstoffer. Lever på vegetarisk eller vegansk mat, er et variert kosthold ekstra viktig.

Disponert for fedme

Hjelmesæth mener vi må hjelpe de barna som er arvelig disponert for overvekt å spise sunnere. Her må myndigheter og mataktører og markedsføring ta et ekstra ansvar, mener han.

– Vi renner over av kaloritett mat med masse sukker og fett, mat som appellerer til dem som er arvelig disponert for overvekt.

– Kan man være arvelig disponert for å like usunn mat?

– Ja, studier har vist at noen har medfødt mindre metthetsfølelse, økt sultfølelse og mer følsomme sensorer for søt og fet mat, sier han, og viser til studier publisert i Nature.

Farlig overforbruk

Rønnaug Astri Ødegård, leder ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, ved St. Olavs hospital tror ikke at en ytterligere reduksjon i sukkerinntaket er løsningen nå. Heller ikke mindrefett i kjøttdeigen og osten.

– Poenget er at de fleste av oss spiser og drikker for mye. 67 prosent voksne nordmenn har overvekt eller fedme, det må nødvendigvis prege barna.

Hun mener vi er blitt så vant til, og har råd til, å velge det vi synes smaker godt.

– Vi kjøper inn for mye, forsyner oss med for mye og spiser for mye. Skal man få gjort noe med fedmeproblemet, må vi se på forbruksvanene våre. Overforbruket. Vi må bli mer bærekraftige - både for kroppen vår, og kloden vår, sier hun og retter en finger mot myndighetene som ber oss spise sunnere samtidig som de tillater økonomiske modeller som fremmer mersalg og overforbruk.

– Som fast food på hvert gatehørne, sjokolade ved kassen og reklame som spør: Er du sulten? Trenger du ikke litt påfyll? En liten energibar på vei til skolen?

OVERFORBRUK: – Noen tjener på overforbruket i samfunnet, og det er ikke forbrukerne, sier fedmeforsker Rønnaug Astri Ødegård og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU

Verst på bygda

Data fra Barnevekststudien viste at andelen barn med overvekt er 50 prosent høyere på landsbygda enn i byer. Overvekt er 30 prosent høyere blant barn av mødre med lav utdanning enn blant barn av mødre med høy utdanning, og når foreldrene er skilt øker andelen barn med fedme og overvekt er 50 prosent .

Hjelmesæth ønsker seg en nasjonal kartlegging av fedme hos barn og unge.

Det er nå på trappene, opplyser FHI.

I dag veies og måles barn i skolehelsetjenesten.

– Nå jobber Helsedirektoratet for at denne informasjonen kan overføres til

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), sier Surén.

Da vil data etter hvert bli tilgjengelige for forskning og helsestatistikk. Lovhjemmelen ligger der i nye Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenester.