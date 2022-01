Fjøstak raste over hus i Harstad - farevarsel for uvær flere steder i landet

Mandagen byr på kraftig vind, snø og kjempebølger, advarer meteorologisk institutt.

Tidlig mandag morgen er det en rekke gule og oransje farevarsler ute for flere steder i landet. Spesielt Nord-Norge rammes av uværet.

I Harstad måtte en familie på fire evakueres ut av kjelleren natt til mandag, etter at et fjøstak blåste over huset deres.

Ingen ble skadet i hendelsen, men nødetatene opplyser kraftig vind på stedet og vanskelige arbeidsforhold på stedet.

I kyst- og fjordstrøkene i Finnmark er det ventet svært kraftige vindkast, melder Meteorologisk institutt på sine nettsider.

Uværet ventes å fortsette inn i mandagen. Meteorologene melder om lokal snøfokk i Finnmark og tett med snø i Troms, Ofoten, Salten, Saltfjellet og Helgeland.

– Fra mandag ettermiddag til tirsdag ettermiddag er det ventet lokalt 20–40 cm snø, skriver meteorologene på Twitter.

Stor snøskredfare

I tillegg er farevarslene for snøskred oppjustert til rødt nivå store deler av Nord-Norge.

Politiet i Finnmark advarer folk i Vest-Finnmark:

– Stor snøskredfare - grad 4. Kraftig vindøkning og mildvær i lavlandet fører til stor skredfare. Naturlig utløste skred ventes. Unngå alt skredterreng, skriver de på Twitter.

Natt til mandag gikk et sørpeskred over E6 i Narvik.

En bilist skal ha kjørt inn i skredet, men fører kom seg ut uten skader, opplyser politiet i Nordland på Twitter.

Skredet skal ha vært to til tre meter bredt og omtrent én meter høyt.

Lange køer og omkjøringer

Noen timer tidligere, søndag ettermiddag, gikk et stort snøskred over E6 på Falsnes, Skibotn, i Troms og Finnmark.

Ingen ble skadet her heller, men politiet ber folk holde seg innendørs.

– Det blåser veldig mye, er vått og vanskelige kjøreforhold. En del veier og bruer er stengt, det er utfordrende føre og vær, sier operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt til NRK.

Natt til mandag meldte Vegtrafikksentralen nord om flere stengte og avlyste ferjeganger veier på grunn av uværet.

Meteorologene melder at den kraftige vinden i Nord-Norge i løpet av søndagen vil gi svært høye bølger fra Stad til Nordkapp.

– Enkelte steder kan det komme opp i hele 10 meter høye bølger, skrev de på Twitter lørdag.

Flere steder langs kysten advarer instituttet mot sterk ising på båter og skip.

– Rask nok isvekst kan føre til at en liten båt mister stabiliteten, velter og synker. For større båter ventes glatte dekk, gelender, stiger og nedisede redningsbåter og annet redningsutstyr. Isingen kan ødelegge radiokommunikasjonen hvis antennene fryser, heter det i farevarslene.

Søndag ettermiddag meldte Troms Fylkestrafikk at flere hurtigbåtruter var innstilt.

Disse veiene i de nordligste fylkene er berørt av uvær:

* E6 Gratangsfjellet i Lavangen/Gratangen, Troms og Finnmark: Glatt veg. For tyngre kjøretøy anbefales kjetting.

* E6 Saltfjellet i Saltdal/Rana, Nordland: Sterk vind. Anbefaler store kjøretøy å bruke kjettinger. Mye rein i Lønnsdalen.

* Ev 69 Hønsa i Porsanger, Troms og Finnmark: Fare for snøskred.

* Ev 69 Reinelva i Nordkapp, Troms og Finnmark: Fare for snøskred. Vegen er stengt, åpning pågår. Blir stengt igjen til kvelden.

* E69 Skarsvåg-Nordkapp: Uvær, veien er stengt.

* Ev 69 Normanset (kryss) i Nordkapp, Troms og Finnmark: Fare for snøskred.

* Ev 69 Skipfjordhøgda bom (fjellovergang) i Nordkapp, Troms og Finnmark: Fare for snøskred.

* F98 Ifjordfjellet i Lebesby/Gamvik/Tana, Troms og Finnmark: Uvær, vegen er stengt.

* F888 Bekkarfjord-Hopseidet i Lebesby, Troms og Finnmark: Kolonnekjøring. Kan bli stengt på kort varsel.

* F 890 Kongsfjordfjellet i Tana/berlevåg, Trtoms og Finnmark: Kolonnekjøring. Kan bli stengt på kort varsel.

* F891 Båtsfjordfjellet i Båtsfjord/Berlevåg, Troms og Finnmark: Kolonnekjøring. Kan bli stengt på kort varsel.

* Rv 94 Skaidi i Hammerfest, Trom og Finnmark: Fare for glatt vei.

* Rv 94 Kvalsund bru i Hammerfest, Troms og Finnmark: Fare for glatt vei.

(Kilde: Statens vegvesen)