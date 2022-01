Farevarsel for uvær flere steder i landet: Stort snøskred over E6

Meteorologisk institutt har sendt ut en rekke farevarsler for sterk vind, regn, snø og skredfare. Søndag ettermiddag gikk et stort snøskred over E6 på Falsnes, Skibotn.

Av Oline Birgitte Nave og NTB

– Ikke mistanke om at noen er tatt per nå, dette sjekkes ut videre, skriver politiet i Troms på Twitter. Veien er sperret.

Operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrikt sier til VG søndag ettermiddag at et vitne som så raset komme har opplyst til politiet at ingen kjøretøy befant seg i veibanen da raset gikk.

– Dette vitnet er sikker på at ingen ble tatt, sier Helberg.

Politiet fikk den første meldingen om raset klokken 14.40.

– Raset er rundt to meter høyt på det laveste, og så øker høyden oppover skråningen. Vi vet ennå ikke hvor bredt det er.

Ifølge Helberg er rasstedet et sted der det tidligere har gått mange skred.

I kyst- og fjordstrøkene i Finnmark er det ventet svært kraftige vindkast, melder Meteorologisk institutt på sine nettsider. Det samme gjelder Saltfjellet, Salten, Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Troms.

I Ofoten, Lofoten og Sør-Troms ventes det søndag kveld lokalt svært mye regn med opptil 35–40 mm i løpet av seks timer.

De har også sendt ut gult farevarsel på snø for områdene Troms, Ofoten, Salten, Saltfjellet og Helgeland.

– Fra mandag ettermiddag til tirsdag ettermiddag er det ventet lokalt 20–40 cm snø, skriver meteorologene på Twitter.

Stor snøskredfare

I tillegg er farevarslene for snøskred oppjustert til rødt nivå store deler av Nord-Norge.

Politiet i Finnmark advarer folk i Vest-Finnmark:

– Stor snøskredfare - grad 4. Kraftig vindøkning og mildvær i lavlandet fører til stor skredfare. Naturlig utløste skred ventes. Unngå alt skredterreng, skriver de på Twitter.

Meteorologene melder at den kraftige vinden i Nord-Norge i løpet av søndagen vil gi svært høye bølger fra Stad til Nordkapp.

– Enkelte steder kan det komme opp i hele 10 meter høye bølger, skrev de på Twitter lørdag.

Flere steder langs kysten advarer instituttet mot sterk ising på båter og skip.

– Rask nok isvekst kan føre til at en liten båt mister stabiliteten, velter og synker. For større båter ventes glatte dekk, gelender, stiger og nedisede redningsbåter og annet redningsutstyr. Isingen kan ødelegge radiokommunikasjonen hvis antennene fryser, heter det i farevarslene.