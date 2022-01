Klikk for å aktivere kartet

E6 stengt etter ulykke mellom buss og vogntog

En helsebuss med 12 passasjerer og et vogntog har vært involvert i en ulykke på E6 nord for Tretten i Gudbrandsdalen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke på E6 der flere kjøretøy er involvert, melder politiet i Innlandet på Twitter.

– Det har heldigvis endt bra, sier pressevakt ved Sykehuset Innlandet Line Fuglehaug.

Hun opplyser til VG at ingen personer blir innlagt på sykehus, men 15 personer blir kjørt til sjekk på den kommunale legevakten på Lillehammer.

Blant dem er 12 passasjerer som var med Helsebussen, bussjåføren og en ledsager. En av dem som kjøres til lekevakten, er fra vogntoget eller en av personbilene som var innblandet

Ulykken ble meldt politiet klokken 16.22 onsdag. Fuglehaug opplyste tidligere at sykehuset hadde sendt masse ressurser til ulykkesstedet.

Politiet Innlandet vet ikke årsaken til ulykken.

– Vi konstaterer at det er glatt på stedet, men vet ikke mer ennå, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft til VG klokken 16.40.

E6 vil være stengt i lengre tid i Øyer kommune nord for Lillehammer.

Statens vegvesen melder på Twitter at det er omkjøring via riksvei 3 for kjøretøy over 7,5 tonn. Personbiler kan benytte seg av fylkesvei 319.

Politiet anmoder øvrige trafikanter om å bli støende i kø, og ikke snu da det kan medføre ytterlige trafikkfare og hindre nødetatene i å komme frem.