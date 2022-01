FLERFARGET: Det er sendt ut farevarsler for store deler av Sør-Norge.

Varsler kraftig vind langs kysten: − Best å holde seg inne

Innbyggere i Trøndelag og Møre og Romsdal bør skalke lukene og forberede seg på å miste strømmen. Det varsles full storm.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for sterk vind med økning til full storm søndag og natt til mandag.

Den kraftigste vinden er ventet først i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag sent søndag kveld, og natt til mandag også i Nord-Trøndelag. Mandag morgen avtar faren.

– Det er et lite, hissig, hurtigløpende stormsenter. Det er litt uberegnelig med tanke på plassering og styrke, så det kan skje endringer i prognosen. Men at det blir kraftig vind i Møre og Romsdal og Trøndelag er sikkert, sier statsmeteorolog Magni Svanevik.

Hun forteller at prognosene nå sier det vil være vindkast på en 30–40 meter i sekundet i indre strøk og 40–43 meter i sekundet i vindkast på kysten.

– Det er kraftigere vindkast jo nærmere ut mot kysten man kommer, men 30 meter i sekundet i indre strøk er ganske mye, legger hun til.

– I tillegg til denne vinden er det snø og snøbyger. Det er snakk om ganske kraftig nedbør, samtidig med den kraftigste vinden, som vil bety snø i indre strøk og sludd langs kysten.

Nedbøren vil resultere i kraftig snøfokk i fjellet i Sør-Norge. I tillegg vil kysten få seg en real runde med bølger.

– Det ligger an til fem til seks meter høye bølger i natt som øker på utover søndag kveld. Natt til mandag er det 10–11 meter inn mot kysten av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Det er veldig høyt, sier Svanevik.

Hun legger til at det kan være litt trøst i at det ikke er spesielt høy vannstand nå.

– Når det er sagt er det kanskje best å holde seg inne om man ikke må ut i morgen kveld og natt til mandag.

Varsom.no advarer mot at gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over, fare for skade på bygninger og infrastruktur, og kansellerte avganger for ferge, fly eller annen transport forventes.

Broer kan bli stengt, mange reiser vil kunne få lenger reisetid, og veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i strandsonen, og den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

I tillegg skriver de at strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.

– Det kan være greit å være forberedt på at det kan skje, påpeker statsmeteorologen.

Nett-beredskap

Blant dem som forbereder seg er nettselskapet Tensio, forteller medievakt Tore Wuttudal.

– Vi har tidligere i uken hatt beredskap i forbindelse med Gyda, og den ble avsluttet i går ettermiddag. Vi vurderer fortløpende eventuelt ny beredskap, og følger opp det vi gjorde i forkant av Gyda – med ekstra bemanning på nettsentralen, gjennomgåelse av vaktlister og økt bemanning på kundesenteret.

Han sier de er spente på om prognosene stemmer, men råder samtidig kundene til å være beredt.

– De skal være trygge på at vi skal gjøre vårt ytterste for å opprettholde strømforsyningen, men det kan være greit å tenke litt på hvordan man kan forberede seg på å være strømløse i noen timer, avslutter Wuttudal.

Gult Østafjells

Været blir ikke like voldsomt på Østlandet, men meteorologene bruker en annen skala for farevarsler der. Det er derfor sendt ut gult farevarsel for sterk vind der også, med vindkast med mellom 17–23 meter i sekundet i styrke.

– Det er lavere grense for vindkastvarsel Østafjells da man er mindre vant med kraftig vind, men det kan absolutt få konsekvenser. Der kan man også få for eksempel trefall som sperrer veier eller kommer i kontakt med strømnettet, sier statsmeteorolog Svanevik.

Det vil blåse i Sogn og Fjordane også, og det er sendt ut gult farevarsel for vindkast mellom 27–35 meter i sekundet i styrke.