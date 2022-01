Vil forby reklame for homoterapi: − Det oppleves svært krenkende

Mer enn to år er gått siden Arbeiderpartiet, med Anette Trettebergstuen i spissen, først foreslo å forby homoterapi. Nå lover likestillingsministeren å gå lenger enn forgjengerne.

I sommer la Solberg-regjeringen frem et lovforslag om å forby konverteringsterapi, også kjent som homoterapi, overfor barn, enten før 16 eller 18 år.

Praksisen har som mål å endre en persons legning fra for eksempel homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil, og er svært omstridt.

Nå har forslaget vært ute på høring, og departementet har gått gjennom de nesten 300 svarene som kom inn.

– Vi ser allerede nå at vi skal gjøre forbedringer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Hun mener forslaget fra forgjengeren ikke gikk langt nok i å begrense omfanget av «terapien».

– Jeg lover at vi skal forby konverteringsterapi i større grad enn den forrige regjeringen la opp til, sier Trettebergstuen.

Hun foreslår blant annet å inkludere et forbud mot markedsføring av homoterapi.

– Vi kommer til å sende et forslag om et sånt forbud ut på høring nå snart, sier Trettebergstuen.

Har selv mottatt «terapi»-reklame

Likestillingsministeren forteller at hun selv har opplevd å motta reklame for konverteringsterapi da hun satt på Stortinget.

– Det oppleves svært krenkende. De som driver med dette krenker folks frihet og menneskerettigheter ved å påstå at de kan endre dem.

Laget TV om homoterapi

I 2019 frontet Morten Hegseth dokumentarserien Homoterapi på VGTV. I serien møter han mennesker som på ulike måter har erfaring med konverteringsterapi.

– Det er absolutt en seier at det blir forbudt, sa Hegseth til VG da det i høst ble klart at Støre-regjeringen i sin regjeringsplattform gikk inn for et forbud.

Hegseth håpet da på et totalforbud – uten aldersgrense.

– Går så langt vi bare kan

Trettebergstuen forsikrer at regjeringen vil stramme inn – og at målet er et totalforbud.

– Det skal være forbudt å omvende skeive, uansett om man er over 18 år. Det er en stor krenkelse av menneskeverdet, sier hun.

Nå jobber departementet med å se på hvordan lovparagrafene skal se ut.

– Vi kommer til å stramme inn, og ser at det er mulig å gå lenger enn den forrige regjeringens lovforslag, sier Trettebergstuen.

– Når vil et forbud tre i kraft?

– Så fort som bare mulig. Nå må vi få sendt ut dette med markedsføringsforbud på en kort høringsrunde, og så går vi i gang med å utforme lovforslaget.

Trettebergstuen, som forrige stortingsperiode var familie- og kulturpolitisk talsperson for Ap, har vært en av de tydeligste stemmene på Stortinget for et forbud mot homoterapi.

– Hvordan føles det nå nærmer seg et forbud, som du har jobbet for i lang tid?

– Det er på høy tid at det skjer noe, og jeg er veldig glad for å sitte med hendene på roret nå, sier hun.

– Problematisk

Inge Alexander Gjestvang, leder for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), er glad for at regjeringen vil gå lengre i forbudet enn Solberg-regjeringen foreslo.

Han mener at noe av det som er problematisk med konverteringsterapi er det underliggende premisset om at noen kjønnsidentiteter eller seksuell orientering er bedre enn andre.

– Vi ønsker ikke å gjøre det forbudt å snakke med noen du stoler på om kjønn og seksualitet, men når premisset for samtalene er at den du stoler på ønsker å endre deg blir det problematisk, sier Gjestvang.

Han er fornøyd med at regjeringen vil revurdere aldersbestemmelsen i loven.

– Mange utsettes for denne «terapien» også i godt voksen alder, og kan være like sårbare som 26, 36 eller 46 dersom hele deles nettverk og sosiale liv står på spill på grunn av kjønnsidentitet og/eller seksuell orientering.

FRI-lederen håper regjeringen også vil se på foreldelsesfristen i sakene som handler om homoterapi.

– For mange vil det kanskje ta mange år før de oppdager og anerkjenner for seg selv at praksiser de har blitt utsatt for er lovstridige.

Skal kartlegge praksisen

I høst ble det klart at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal undersøke hvor utbredt praksisen med konverteringsterapi er i Norge.

– Formålet med undersøkelsen er å fremskaffe kunnskap om utbredelse, former for praksis og konsekvenser av konverteringsterapi i Norge, inkludert personer i Norge som har erfart konverteringsterapi i utlandet, sa avdelingsdirektør Anna Bjørshol til Vårt Land i november.

Regjeringen vil ikke vente på kartleggingen før de forbyr homoterapi, ifølge avisen. Bufdir-rapporten – som skal legges fram sommeren 2023 – vil dermed ikke bli brukt som kunnskapsgrunnlag til utformingen av et forbud mot konverteringsterapi, skriver NTB.

