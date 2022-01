ØNSKET OG UØNSKET: Jens Stoltenberg er ønsket som NATO-sjef etter at han etter planen skal fratre 1. oktober. I Norge er han ikke ønsket som sentralbanksjef, av et flertall av partiene på Stortinget.

Rotevatn: Håper Stoltenberg fortsetter som NATO-sjef

Finansdepartementet bekrefter overfor VG fredag kveld at valget av sentralbanksjef ennå ikke har kommet til politisk behandling. Venstres Sveinung Rotevatn håper Jens Stoltenberg velger NATO.

Av Bjørn Haugan

– Vi jobber fortsatt med å vurdere kandidatenes kvalifikasjoner og egnethet for stillingen som sentralbanksjef. Utover det går vi ikke inn på den interne saksbehandlingen, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet.

– Altså er det administrasjonen som fortsatt vurderer saken?

– Ja, det er riktig.

Det betyr at vurderingen av hvem som skal bli sentralbanksjef, ennå ikke er lagt på politikernes bord, hverken i Finansdepartementet eller regjeringen for øvrig.

Ap-nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik svarer på vegne av Arbeiderpartiet i denne saken, siden sjefen, statsminister Jonas Gahr Støre er inhabil.

SENTRALBANKSJEF: Hadia Tajik sier de er opptatt av en ryddig prosess.

Tajik ønsker ikke å svare på om ønske fra fremtredende NATO-land om at Jens Stoltenberg skal fortsette som NATO-sjef, vil bli lagt inn i de vurderingene Arbeiderpartiet må gjøre.

– Det er Finansdepartementet og finansministeren som gjennomfører og har ansvar for prosessen som nå pågår med å ansette ny sentralbanksjef, og som vil legge fram sin innstilling, sier Tajik og legger til:

– Arbeiderpartiet er opptatt av at det skal være en ryddig prosess som leder frem til beslutningen om hvem som skal tilbys stillingen som sentralbanksjef.

– Jeg er imponert

Fredag skrev VG at flere ledende land i NATO, anført av Tyskland og USA, har bedt Stoltenberg forlenge arbeidet som NATO-toppsjef, etter at han etter planen og eget ønske, skal vende hjem til Norge i oktober.

Venstres finanspolitiske talsperson, Sveinung Rotevatn, håper Stoltenberg velger NATO, men sier at det er noe Stoltenberg selv må bestemme.

– Dersom det er riktig at mange ledende NATO-land ønsker at han skal fortsette, da antar jeg at han fortsetter i NATO, hvis han vil det selv. Det er en voldsom tillitserklæring til den jobben han gjør. Jeg er imponert over det arbeidet han har gjort og gjør, så jeg ser gjerne at han fortsetter som NATO-sjef, sier Rotevatn.

BÅDE SKRYTER OG ER KRITISK: Sveinung Rotevatn skryter av Jens Stoltenberg, men sier at han ikke er rette person til begge posisjonene – som NATO-sjef og Norges Bank-sjef.

Han legger til:

– Det er en veldig viktig jobb. De utvilsomt store evnene Stoltenberg har til diplomati og internasjonal forståelse, kommer vel så godt til nytte som NATO-sjef, enn som sentralbanksjef, for å si det forsiktig.

– Ikke rette person til begge posisjonene

Et flertall av partiene på Stortinget mener Stoltenberg ikke bør bli sentralbanksjef, på grunn av hans nære tilknytning til Arbeiderpartiet.

– Velger Stoltenberg NATO, løser man det problemet?

– Jeg håper ikke at noen ser det i sammenheng. Jeg er opptatt av vi får en kompetent og samlende NATO-sjef og at vi får en kompetent og samlende sentralbanksjef. Stoltenberg er helt riktig person for den ene av de jobbene.

Jens Stoltenberg ønsker ikke å kommentere saken.