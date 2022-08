HOPP I HAVET: Guttegjengen Arne Magnus, Mikko og Michael stuper i havet ved Sørenga.

Meteorolog: Kan bli årets varmeste dager i sør

Det varme været har kommet Østafjells og Metrologisk institutt spår at de neste dagene kan bli de varmeste så langt i år.

Varmen slår til for fullt Østafjells onsdag, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Lokalt er det ventet temperaturer opp mot 30 grader de kommende dagene.

– Det blir varmt hele Østafjells, men spesielt i Telemark og Viken blir det høye temperaturer, sier meteorolog, Ingvild Villa.

Det er fra onsdag av at varmen virkelig setter seg. Værmeldingen viser at det i hovedstaden skal bli over 27 grader fra onsdag og ut uken.

25. juni har så langt vært den varmeste sommerdagen med 28,1 grader på Blindern. Nå kan det se ut til at denne rekorden skal slås.

– Det er mulig at man fra torsdag og de påfølgende par dagene kan se de varmeste dagene i Oslo i år, sier Per Egil Haga, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til VG.

Varmen kan også gjøre at flere steder Østafjells opplever tropenetter tropenetterEn tropenatt har over 20 grader fra klokken 20 om kvelden til klokken 8 neste morgen. utover uka.

– Det er spesielt ved kystområdene i Telemark og inn mot Oslofjorden hvor det kan bli temperaturer på over 20 grader også på natta, sier meteorologen.

Det er to årsaker til at det blir så varmt, forklarer meteorologen.

– Det varme været skyldes et høytrykk som trekker opp fra sørvest. Det har med seg varme luftmasser, samtidig som det er lite skyer. Sola varmer også ganske godt nå i august.

BLIR Å FINNE I PARKEN: Paret Ole Henrik Kipperberg og Sara Holmberg koser seg i Sofienbergparken, og forteller at de blir å finne her ut uken.

Mandag har det på det meste vært nærmere 24 varmegrader og sol i Oslo.

Til tross for at fellesferien er over for mange, har folk samlet seg i Sofienbergparken ved Grünerløkka.

Paret Ole Henrik Kipperberg (31) og Sara Holmberg (33) har funnet seg godt til rette i parken. De er strålende fornøyde med været.

– Bedre sent enn aldri, sier Ole Henrik.

Osloborgerne har vært bortreiste store deler av sommeren, og er glade for å komme hjem til det gode været.

– Det er en ordentlig feriefølelse nå, sier Ole Henrik.

Paret er ikke skremt av varmen som kommer.

– Jeg tror det er fint å kunne avslutte sommeren på sitt beste. Vi blir nok å finne her i parken resten av uken, sier Sara med et smil.

Forventer store folkemengder på Sørenga

Flere har kjent et savn etter det varme sommerværet i hovedstaden.

– Nå som det har vært grått i noen uker, så er det deilig å endelig få kommet ut og gjort litt ting, sier Julia Solemsli (22).

Hun og venninnen Izabella May (22) har nettopp vært og badet når VG møter dem ved Sørenga. De gleder seg til å ta en dukkert etter jobb resten av uka.

– Det blir kanskje litt for varmt mot helgen, men det skal vi ikke klage på, sier Julia.

BADING PÅ SØRENGA: Venninnene Izabella May og Julia Solemsli gleder seg over det varme været. SOL OG SOMMER: – Jeg elsker når det er rundt 30 grader. Det er bare å komme seg ut å kose seg, sier en blid Darcy Kostas (34) som gleder seg til enda høyere temperaturer. FOLKSOMT: Mange hadde kommet for å nyte solen på Sørenga mandag kveld.

Når sola titter frem, så betyr det også flere besøkende på restaurantene på Sørenga.

Milena Przyborowska, butikksjef ved Paradis Geletaria, sier at hun merker en klar forskjell på solfylte dager.

– Vi er veldig avhengige av været her på Sørenga. På gråværsdager er det ganske stille og rolig her. På våre andre filialer i Oslo er pågangen mer stabil, sier butikksjefen.

Hun legger ikke skjul på at det er stressende dager som venter fremover.

– I tillegg til at det generelt kommer flere kunder, har vi også sola som skinner inn her til langt utpå kvelden. Det blir varmt å være på jobb, sier hun.

STRESSENDE DAGER: Milena Przyborowska, butikksjef ved Paradis Geletaria på Sørenga, forventer flere kunder i solsteiken. KØ: Flere sto i kø for å iskremen sin hos Paradis Geletaria.

STATSMETEORLOG: Per Egil Haga sier det har vært en relativt normal Oslo-sommer.

Det har vært en normal Oslo-sommer

Meteorolog Per Egil Haga forteller at det egentlig har vært en ganske normal sommer temperaturmessig her i Oslo.

– Om vi ser på julimåned, så har det bare vært gjennomsnittlig 0,2 grader kaldere enn normalt, sier Haga.

Det har derimot vært uvanlig tørt, forklarer han.

– Østafjells har det vært usedvanlig lite nedbør denne sommeren.

Vestlandet, Trøndelag og Nordland derimot har hatt en ganske kjølig og grå sommer så langt med mye nedbør.

Også denne uken må man forberede seg på noen våte og regnfulle dager.

– Møre og Romsdal Trøndelag og Nordland får nok det verste været, vi har sendt ut farevarsel om mye regn i ytre strøk av Helgeland sør for Ranfjorden. Sør for Bergen, Rogaland havner i et slags mellomsjikte, sier meteorolog Ingvild Villa.